Sözün kısası okuyalım

Şu içinde yaşadığımız ve idrak ettiğimiz ahirzamanın her şeyi zordur, zahmetidir, müşkülâtlıdır. Fakat Allah'ın inayeti, rahmeti, bereketi de en fazla bu ahirzamanın ateşten gömlek giyen Müslümanlarına, mü’minlerinedir…

Zorluklar, güçlükler arttıkça yani kulluk, ubudiyet, ibadet ve taatte artıyor… Bu ister istemez Cenab-ı Hakkın ikram ettiği fırsatlar ve nimetlerle aşikâre bir şekilde vukuu buluyor, oluyor, olduruluyor.

İman ve itikat konularında ehl-i dalalet ve sefahatin hücumları, saldırıları zirve yaparak mü’minlerin üzerine geldiği şu zamanımızda; bu hücumlara ve cevapsız gibi görülen sorulara katî ve ikna edici cevaplar Allah'ın inayeti ile zamanımızın muhteşem tefsirleri Risale-i Nurlarla verdiriliyor, izahları ve ispatları yapılabiliyor…

Bu konularda önemli olan araştırmak, sormak, soruşturmak, aramak ve bulmak olmalıdır… Binlerle imanî ve İslâmî Kur‘ânî cevapları ulaşabilmek mümkündür.

Demek ki her şeyin başı başlangıcı okumaktan geçiyor. Okuyan, tekrar tekrar anlamlara kavuşabilmek için okuyan iman hakikatlerinin izah ve ispat edildiği cevaplara ve meraklı konulara ulaşabiliyor ve huzur bulacak kadar kendisini tatmin edebiliyor.

Risale-i Nur okumalarının en önemli bir özelliği hususiyeti ise Risale-i Nurların, anlamak için okumak manasında hiçbir yardımcıya, izahçıya veya hocaya ihtiyaç hissettirmemesidir. Risale-i Nurların bu özelliğinden dolayı şu gelen cümle hakikaten güzel bir tarif edici ve yol gösterici olmuştur: “Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nurdur…”

Madem imanî mevzularda bu kadar güzel izahları ispatları olan bir paha biçilmez hazine olan Risale-i Nurların neşrine, yayınlarına şahit oluyoruz… Öyle ise bundan bu nimetten istifade etmenin yollarını aramalıyız ve bu nimetin hakkını vermeye çalışmalıyız…

Bu güzel nimetin hakkını vermek ve ondan istifade etmenin de tek yolu; bu eserleri dikkatlice, yavaş yavaş, anlayarak okumaktır…

Risale-i Nur okumalarından elde edilecek kudsî marifetlerin tesiri, zamanla hayatımızda somut faydalar olarak kendini gösterecektir. Sözün kısası; okuyalım, anlayalım ve istikrarlı bir şekilde okumaya devam edelim, inşallah.

