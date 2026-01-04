"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2026 PAZAR

Birinden başlamak

Rifat OKYAY
04 Ocak 2026, Pazar
İçtimaî hayatımızda her yapılan işin, amelin, faaliyetin ve hareketin bir kuralı, bir yolu, bir düsturu, bir prensibi vardır ve bunlar uyumak yapılmak ve tatbik edebilmek için vardırlar.

Kuralı bilmişsin, prensibi öğrenmişsin yapmadıktan, yerine getirmedikten sonra ne işe yarar? Faaliyetimizin ve amellerimizin yerli yerinde, düzgün, intizamla yapılabilmesi ve başarıya ulaşabilmek için bu hayat düsturlarına ve tecrübeyle gidilmiş yollara, şekillere, tarzlara muhakkak uyulmalıdır. 

Elimizde paha biçilmez kıymetler manzumesi Kur'ân tefsirleri Risale-i Nurlar var elhamdülillah! Hem de nasıl var! İkişer üçer- dörder beşer takım kütüphanelerimizde en güzel ve uygun raflarda yerlerini almış olarak varlar. 

Bu Külliyatın kütüphanelerde yer almasının birinci ve en önemli sebebi ise onlardan faydalanmak, istifade etmek içindir. Yani onları okumak için bu kütüphanelerde varlar. 

Eski zamanlarda bu yüz otuz parçalık Külliyatın bir parçasını bir eserini elde edebilmek için ne kadar bekleniyordu, ne kadar gayret sarf ediliyordu. Çünkü elle yazılıp çoğaltıldığı için çok fazla bulunmuyordu. Şimdi ise maşallah Külliyatın tamamı birkaç takım her evde, her kütüphanede bulunuyor. Ama bir şey eksik yine eski zamanlara bakarak ifade edersek çok fazla okunamıyor. Hatta ihtiyaç olduğunda bile tembellik ediliyor, gaflete düşülüyor ve okunmuyor. Kütüphaneler kitap dolu, okuyucular öksüz, kitaplar mahzun. 

Şöyle bir kötü âdet salgın halini almış bir şekilde yerleşiyor ve yayılıyor: Risale-i Nur derslerine katılıyorum. Risale-i Nur derslerini haftada bir gün kaçırmıyorum. Cumartesi derslerine muhakkak katılmaya çalışıyorum, vs.  gidiyor.

Risale-i Nur kitaplarının en önemli özelliği iman, Kur'ân, İslâm hakikatlerinin anlatılması ifade edilmesidir. Yani bizatihi herkesin kendisinin Risale-i Nur'daki bu iman hakikatlerini okuyarak elde etmesi okuması ve anlamasıdır. 

Şu ahir zaman hadisatı içerisinde bugün yapacağımız en önemli iş bu iman, Kur'ân, İslâm hakikatlerini okuyarak anlayarak elde etmemizdir. Bu işten gayrısının kimseye bir faydası olmadığı gibi zararı da çoktur. 

Okumak, anlamak ve anladıklarımızı yaşayabilmek için Risale-i Nur Külliyatının yüz otuz parçası bizleri bekliyor birinden başlamaya ne dersiniz?

