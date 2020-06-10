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10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Sağlık, sıhhat ve afiyet efendim

10 Haziran 2020, Çarşamba
Hep söylerler: Hayatta ne verirsen onu alırsın, ne ekersen onu biçersin, ne edersen onu bulursun, etme bulma dünyası gibi...

İyi de işin başı yine insanın kendisi... Adama demezler mi? Aldığını, verdiğini, ektiğini, bulduğunu, ettiğini başkaları mı hazırladı etti yoksa sen mi?

Durup dururken de sevilmez ki! Tekerleme gibi, sevilmek istiyorsan sev... Eh başka sebepler aramaya ne hacet. Bir sözle iş tamam. Bu sevgi işi o kadar basit olsaydı her yer sevgi sergileriyle dolardı! Ama yine de işin rast gitsin derler.

Şimdi kendin mutlu olmak istiyor musun? İstemekle oluyorsa hemen tabiî... Ama unutulan bir gerçek var! Hemde koca bir dünya büyüklüğünde ve bir o kadar da değerli; evvelâ sen kendin mutlu musun? Eğer öyle isen işler gayet kolaylaştırılmış olacak. 

Kısa yoldan diyebiliriz: Mutlu olmak istiyorsan mutlu et.

Dindar. Kandırmayan. Yolda bırakmayan. Geçici ve göstermelik değil. Allah’tan korktuğu gibi hareket eden ve bağlanan. Kaliteli bir dost mu istiyorsun. Gel, gelberu o zaman... Kendicağızına nazar et ve şöyle dikkatlice bir bak bakalım. Evvelâ kendin öyle özellikleri olan kaliteli bir dost olabildin mi?

Hep beylik lâflarla sohbetine endaze çekeceğine bir de şöyle düşün; acabaaa ben kendim neyim ki!? Kendimin, şahsımın, kişiliğimin, kimliğimin ne menem özellikleri, hususiyetleri varsa ve ne kadarını birlikte olduğun, dost bildiklerinle paylaşabiliyorsan sen de onlara benzersin ve işte sen de onlar kadar osun!..

Lâfı geriden geriye alırsak!.. İnsanım diyebilen ve Allah’tan korkmakla kendine çekidüzen vererek mutluyum diyebilen insan oğlu insan!.. Gel sen de o mutluluğunu ayırt etmeden paylaş. Bak mutluluk üzümünün asmasındaki dalların da ne kadar çok gülümseyen seni seviyorum diyerek seni çağıran ve senin hatanla sevabınla sana sahip çıkan ne kadar çok mutlu üzüm taneleri değil; ne kadar çok üzüm salkımları göreceksin... Şaşırma sahip çık!..

İnsan şunu hiçbir zaman unutmamalıdır: Daima, durmadan, devamlı bir şekilde muhataplarını, arkadaşlarını, dost ve ahbaplarını değiştirme gayreti ve çabası yerine; kendi davranışlarını, hal ve hareketlerini kontrol et ve değiştir. Hadi neyse yazıyı yine dostça bitirelim!.. Kalın sağlık, sıhhat ve afiyetle efendim.

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