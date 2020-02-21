Hassasiyetlerimizden, tevazumuzdan, doğrululuğumuzdan, himmetimizden, gayemizden, şevkimizden, ümidimizden ve ihlâsımızdan taviz vermeyen bir hademe ve hizmetkâr olmayı şiar edinmeli, bu gaye ve hedefle de emin adımlarla ilerlemeliyiz inşallah.

Bir hizmet hademesi iman, Kur’ân dâvâsının dâvâlısı hassas olmalıdır. Öyle bir hassasiyete sahip olmalıdır ki, hassas kuyumcu terazilerini o tartsın, tartılmasın. Bir hedef, gaye ve hizmete dair ameli olanın işte bütün bunları bu hassasiyetle tartmalı, ölçmeli, biçmeli, hesap kitap yapmalı sonra hizmet yapmalı, konuşmalı, konuşulanları dinlemelidir. Yani öğretmeye kalkmadan; öğrenebilmelidir. Öğrenmeye açık olmalıdır. Tavsiyesi, tenkite, düzeltmelere ve noksanlıkların, hataların hatırlatılmasına başını eğerek: alel re’si vel âyn, başgöz üzere diyebilmelidir. Bir hayal edilen hizmette gaye olmazsa; hedef olmaz; hedef olmazsa: gaye olmaz. Bu hassasiyet isteyen haldir. Hizmet adamının ise hizmetteki, iman, Kur’ân hizmetindeki her hali; tavrı; fiili ve belirlenmiş gayesi, hedefi bir hassasiyete muhakkak sahip olabilmelidir!..

Evet, hassas, mütevazı, amel etmeye âmil ve hayalleri dahi iman, Kur’ân hizmeti olan bir şakirt, bir hademeyi bekleyen veya kendisinden beklenen en önemli unsur, en önemli ifade edilecek hal ise; kendisine ve başkalarına hesap verebilir olmaktır. Allah katında ve kullar arasında devamlı yapılacak olan bu hesap verebilirlik emniyeti ve güveni hasedi ve iftiraları kökünden keser ortadan kaldırır. Bu ise, bu tavır ve hareketi yerine getirebilmek ise boyun eğmeyi, itaat etmeyi ve mütevazı olarak vazifeleri yerine getirmeyi iktiza eder.

Başkaları kendisini rahatsiz edecek bile olsa gayet insaniyetle, dürüst ve çelebi inceliğinde doğruyu söyleyebilmelidir. Hani derler ya; “Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar!..” Olsun, Allah’ın köyleri mi bitiyor? On, onbir ve... Sonsuzluk… Hiç unutmamak gerekir ki, hedeflerin, gayelerin, isabetli veya isabetsiz amel ve hayallerin kaynağı; ümitvar olmaktır… Şevkli, istekli ve gayur olmaktır… Hamiyetli, gayretli ve çalışkan olmaktır… Bütün bunlar ise Allah’ın takdirine kalmıştır. İhlâslı bir hademe ve şakirt bu İlâhî takdirin bir damlasına masadak olsa dünya ve ahireti mamur olmuş olarak muvaffak olmuş demektir.

Doğruyu söyleyen, gerektiğinde yardım isteyen bir şakirde lâzım olan şey uhuvvettir. Ahiret adına yoldaşlık hademeliğin ve şakirtliğin vazgeçilmez şartı olmalıdır. Tavsiyelere açık, öğüt vermeyi değil almayı bilen, mütevazı, alçakgönüllü bir şakirt daima iman, Kur’ân hizmetinin menfaatlerini en birinci gaye ve hedef yapan şakirt ve hademe demektir.

Hassasiyetlerimizden, tevazumuzdan, doğrululuğumuzdan, himmetimizden, gayemizden, şevkimizden, ümidimizden ve ihlâsımızdan taviz vermeyen bir hademe ve hizmetkâr olmayı şiar edinmeli, bu gaye ve hedefle de emin adımlarla ilerlemeliyiz inşallah.