"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Adalete hislerini karıştıranlar zulmederler

Risale-i Nur'dan
19 Aralık 2022, Pazartesi
AFYON MAHKEMESİ MÜDAFAASINDAN:

Onuncusu: Adliyede; adalet hakikati ve müracaat eden herkesin hukukunu bilâtefrik muhafazaya, sırf hak namına çalışmak vazifesi hükmettiğine binaendir ki; İmam-ı Ali (ra), Hilâfeti zamanında bir Yahudi ile beraber mahkemede oturup, muhakeme olmuşlar.

Hem bir adliye reisi, bir memuru kanunca bir hırsızın elini kestiği vakit, o memurun o zalim hırsıza hiddet ettiğini gördü. O dakikada o memuru azletti. Hem çok teessüf ederek dedi: “Şimdiye kadar adalet namına böyle hissiyatını karıştıranlar pek çok zulmetmişler.”

Evet, hükm-ü kanunu icra etmekte, o mahkûma acımasa da, hiddet edemez; etse zalim olur. Hatta, kısas cezası da olsa, hiddetle katletse, bir nevi katil olur” diye o hâkim-i âdil demiş. İşte madem mahkemede böyle hâlis ve garazsız bir hakikat hükmediyor; üç mahkeme bizlere beraet verdiği ve bu milletin yüzde –bilseler– doksanı, Nur Talebelerinin zararsız olarak millete ve vatana menfaatli olduklarına pek çok emarelerle şehadet ettikleri halde, burada o masum ve teselliye ve adaletin iltifatına çok muhtaç Nur Talebelerine karşı ihanetler ve gayet soğuk hiddetli muameleler yapılıyor; biz her musibete ve ihanetlere karşı sabra ve tahammüle karar verdiğimizden, sükût edip Allah’a havale ederek, “Belki bunda da bir hayır vardır.” dedik.

Fakat evham yüzünden ve garazkârların jurnalleriyle bu bîçare masumlara böyle muameleler, belâların gelmesine bir vesile olacağından korktum, bunu yazmaya mecbur oldum. Zaten bu meselede bir kusur varsa benimdir. Bu bîçareler, sırf imanları ve ahiretleri için bana rıza-yı İlâhî dairesinde yardım etmişler. Pek çok takdire müstahak iken, böyle muameleler, hatta kışı dahi hiddete getirdi.

Hem medâr-ı hayrettir ki, bu defa da yine bir cemiyet vehmini tekrar ileri sürüyorlar. Halbuki, üç mahkeme bu ciheti tetkik edip beraet vermekle beraber, mabeynimizde böyle medâr-ı ittiham olacak hiçbir cemiyet, hiçbir emare; mahkemeler, zabıtalar, ehl-i vukuflar bulmamışlar.

Yalnız bir muallimin talebeleri ve dârülfünun şakirdleri ve Kur’ân dersini veren hafızın hıfza çalışanları gibi, Risale-i Nur Talebelerinde de bir uhrevî kardeşlik var. Bunlara cemiyet namını veren ve onunla ittiham eden, bütün esnaf ve mekteplilere ve vaizlere siyasî cemiyet nazarıyla bakmak gerektir. Bunun için, ben böyle asılsız ve manasız ithamlarla buraya hapse gelenleri müdafaa etmeye lüzum görmüyorum. Yalnız, hem bu memleketi, hem âlem-i İslâmı çok alâkadar eden ve maddî ve manevî bu vatana ve bu millete pek çok bereket ve menfaati tahakkuk eden Risale-i Nur’u üç defa müdafaa ettiğimiz gibi, tekrar aynı hakikat ile müdafaamı men edecek hiçbir sebep yok ve hiçbir kanun ve hiçbir siyaset yasak etmez ve edemez.

Tarihçe-i Hayat, s. 577

LÛGATÇE:

bilâtefrik: ayırmadan, ayırım yapmaksızın.
dârülfünun: üniversite.
ehl-i vukuf: bir mesele hakkında bilgi ve yetki sahibi
olanlar, bilirkişi.
emare: belirti, ipucu, iz, alâmet.
evham: vehimler, kuruntular, kuşkular, sebepsiz zan ve korkular.
garazkâr: garaz bağlayan, düşmanlık güden, niyeti
kötü olan, kindar.
jurnal: bir kimse aleyhinde gizli rapor verme, ihbar etme.
mabeyn: ara.
medâr-ı hayret: hayret sebebi, hayrete sevk eden.
şakird: talebe.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.

Okunma Sayısı: 45
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzde 60 açlık sınırının altında

    Rusya, Yakovlevka'yı ele geçirdi

    Japonya yeni ev inşasında ''güneş paneli'' şartı getiriyor

    Kanada - Toronto'da silahlı saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan öldürüldü
    📷

    Ele geçirilen Rus tankları Kiev meydanlarında sergileniyor

    ABD'de Hawaiian Air uçağı 'nadir' bir türbülansa girdi: 11'i ciddi olmak üzere 36 kişinin yaralandı

    Zelenskiy: Kilit öneme sahip Bahmut kontrolümüz altında

    Danimarka TV kanalının ırkçı kafalı sunucusu büyük tepki çekti: Kanal, Faslı futbolculardan özür dilemek zorunda kaldı

    Afganistan'da yakıt tankeri tünelde patladı: Ölü sayısı 31'e, yaralı sayısı da 37'ye yükseldi

    İngiltere Yüksek Mahkemesi göçmenlerin Ruanda'ya göndermesine ''yasal'' dedi

    Selim-Göle kara yolu ulaşıma kapandı

    Asgari ücrette gözler 20 Aralık'taki 3. toplantıda

    Korku iklimi bitecek, demokrasi gelecek

    Evdeki gündem: Geçim sıkıntısı

    TBMM, hiç olmadığı kadar etkisizleştirildi

    Yüksek kira iç göçü hızlandırdı

    1 milyonluk pazar yeniden olabilir

    AYM’nin önünde 100 bin dosya var

    Yemenlilerin zorunlu göçü sürüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayanışma ve provokasyon
    Cevher İLHAN

    Kumpas açığa çıkıyor…
    Ahmet BATTAL

    İmamoğlu’na cezaya cezacıların itirazı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlı’da “küçük kıyâmet” alâmetleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Evinizde üniversite okumak istemez misiniz?
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsizlik ayak bağı
    Süleyman KÖSMENE

    Çocuğun hukuku korunmalıdır!
    Risale-i Nur'dan

    İhlâs ve adalet, husumet ve adavetle kaybolur
    Cenk ÇALIK

    “Rezzak” ismini okutan minikler: Hasatçı Karıncalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.