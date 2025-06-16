Zalimler çok korkaktır

“Dünyada en çok korkanlar kimlerdir?” diye sorulsa verilecek cevap elbette hukukun üstünlüğüne inanmayan ihtilalci diktatörler ve zalimler olacaktır. Niçin bu diktatörler çok korkar?

Bu diktatörler hukuk tanımaz.

Fırsatçı oldukları için kendilerinden başkasına güvenmez.

Kendileri ihanet ettikleri için ihanete uğrama korkusu taşırlar.

Milletin iradesini hiçe sayarak milleti hakir görürler.

Adalet ve hukuk tanımadıkları için zalimdirler, onun için intikam duygusu ile yaşarlar.

Halktan kopuk ve şüphecidirler.

İktidarlarını korku üreterek ve korkutarak devam ettirmek isterler.

Herkesi düşman görürler.

Her devrin diktatörleri zalimdir. Çünkü hasap günü gelmeden zulmü ile âbad olur ama er geç ahirleri berbattır. Bunlar dünyada da ahirette de rahat yüzü görmezler. Zahiren mutlu görünseler dahi manen huzursuz ve endişelidirler. Korku içerisinde yaşarlar. Bunların tek silahı korkutmak ve insanları kendilerine kul etmektir. Etrafında dalkavuk ve mürai alkışçıları vardır. Korku dağa taşa siner, yanlış da olsa başındaki zalimi alkışlar.

Tarihte bu diktatörlerin çok örneği var fakat hiç birisinin akıbeti iyi olmamıştır. İşte Nemrut, işte Firavun işte Deccal ve Süfyan...

Zalim ve diktatörler hep aynı sonu yaşayarak bu dünyadan göçüp gitmişler, geride kalanlar da aynı akıbete uğrayacaklardır inşallah.

Ne diyelim, bu dünya etme bulma dünyasıdır. Zulm ile âbad olanın ahiri berbat olur.

Son söz olarak, yıllarca zalimlerin zulmüne uğramış, 28 sene hapis hayatı ve 19 sefer zehirlemelerine rağmen yine de onlara boyun eğmeyen, Bediüzzaman Hazretlerinin, "Zalimler için yaşasın Cehennem" sözleri ile nokta koyalım.

Allah mazlumların yardımcısı olsun.