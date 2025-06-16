"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Zalimler çok korkaktır

Rafet Özcan
16 Haziran 2025, Pazartesi
“Dünyada en çok korkanlar kimlerdir?” diye sorulsa verilecek cevap elbette hukukun üstünlüğüne inanmayan ihtilalci diktatörler ve zalimler olacaktır. Niçin bu diktatörler çok korkar?

Bu diktatörler hukuk tanımaz.

Fırsatçı oldukları için kendilerinden başkasına güvenmez.

Kendileri ihanet ettikleri için ihanete uğrama korkusu taşırlar.

Milletin iradesini hiçe sayarak milleti hakir görürler.

Adalet ve hukuk tanımadıkları için zalimdirler, onun için intikam duygusu ile yaşarlar.

Halktan kopuk ve şüphecidirler.

İktidarlarını korku üreterek ve korkutarak devam ettirmek isterler.

Herkesi düşman görürler.

Her devrin diktatörleri zalimdir. Çünkü hasap günü gelmeden zulmü ile âbad olur ama er geç ahirleri berbattır. Bunlar dünyada da ahirette de rahat yüzü görmezler. Zahiren mutlu görünseler dahi manen huzursuz ve endişelidirler. Korku içerisinde yaşarlar. Bunların tek silahı korkutmak ve insanları kendilerine kul etmektir. Etrafında dalkavuk ve mürai alkışçıları vardır. Korku dağa taşa siner, yanlış da olsa başındaki zalimi alkışlar.

Tarihte bu diktatörlerin çok örneği var fakat hiç birisinin akıbeti iyi olmamıştır. İşte Nemrut, işte Firavun işte Deccal ve Süfyan...

Zalim ve diktatörler hep aynı sonu yaşayarak bu dünyadan göçüp gitmişler, geride kalanlar da aynı akıbete uğrayacaklardır inşallah.

Ne diyelim, bu dünya etme bulma dünyasıdır. Zulm ile âbad olanın ahiri berbat olur.

Son söz olarak, yıllarca zalimlerin zulmüne uğramış, 28 sene hapis hayatı ve 19 sefer zehirlemelerine rağmen yine de onlara boyun eğmeyen, Bediüzzaman Hazretlerinin, "Zalimler için yaşasın Cehennem" sözleri ile nokta koyalım.

Allah mazlumların yardımcısı olsun.

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kriz derinleşiyor

    Ziraî donda yüzde 100 oranında hasar var

    Temel ihtiyaçlara verince cebimde kuruş kalmıyor

    Esnaf zincir markete tezgâhtar oldu

    İran-İsrail çatışması dünyada böyle karşılık gördü

    İran’da eğitim kurumları tatil edildi - İsrail'de OHAL 30 Haziran'a kadar uzatıldı

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    Trump: Yakında İran-İsrail arasında da barış olacak

    Gazze'de yaşananlar savaş değil soykırım

    Şeytan ve hileleri

    Tüm gönüllülere ve katkı sunan bağışçılara teşekkür ederiz

    LGS merkezi sınavı tamamlandı

    BOP işliyor

    İran, İsrail'e 80'e yakın füze attı: 10 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı

    Can Kardeş'ten çocuk festivaline destek

    Aksaray'da iki ayrı sıcak hava balonu kazası yaşandı: 1 pilot öldü, 31 kişi yaralandı

    İİT, uluslararası eylem çağrısı yaptı

    BM: Uluslararası saldırganlık suçu

    Şu Yahudi Meselesi - 2

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz derinleşiyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.