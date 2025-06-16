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16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Yaz okuma programları başlıyor

Yeni Asya'dan Size
16 Haziran 2025, Pazartesi
Risale-i Nur Eğitim Seti Çocuklarla Buluşuyor!

Yaz aylarında; okulların tatil olmasından da istifadeyle gerek sıla-i rahim için, gerekse tatil maksatlı olarak büyük şehirlerden daha küçük yerleşim yerlerine doğru bir akış görülür. Yaz aynı zamanda gaflet ve rehavet mevsimi olarak algılanır ve öyle yaşanırken, Yeni Asya okuyucuları için ise çok farklı manalar taşır. Onlar bu mevsimi de hizmet programlarıyla değerlendirme gayreti içine girerler. Aile ve gençlik kategorilerinde okuma programları, yıllık bir buluşma imkânı sağlayan mahallî piknikler yaz aylarını heyecanlı ve verimli kılar.

Yine, bir yaz mevsiminin bereketiyle birlikte gelenekselleşen okuma programlarımız başlıyor ve önümüzdeki aylarda da devam edecek. Bu programların verimini arttırmak ve çocuklarımıza Risale-i Nur’u sevdirerek öğretmek gayesiyle özel olarak hazırlanan “Risale-i Nur Eğitim Seti”ni yeniden dikkatlerinize sunuyoruz.

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi tarafından 11-14 yaş grubu (ilköğretim ikinci kademe) öğrencilerimiz için titizlikle hazırlanan bu set, Risale-i Nur’u doğru okuma ve anlama yolculuğunda genç zihinlere rehberlik etmeyi hedefliyor.

5 kitaptan oluşan bu özel setin özellikleri:

- Zengin Muhteva: Risale-i Nur derslerinin yanı sıra fıkıh ve adab konularını bir araya getiriyor.

- Görsel Tasarım: Konuları pekiştiren resimler ve çocukların ilgisini çekecek modern bir tasarıma sahip.

- Anlaşılır Dil: Sayfa altlarına eklenen kelime anlamlarıyla metinleri daha anlaşılır kılıyor.

- Eğlenceli Etkinlikler: Her dersin sonunda bulmaca, test, eşleştirme ve cümle tamamlama gibi öğretici etkinliklerle öğrenmeyi keyifli hale getiriyor. Bu set, çocuklarımızın hem eğlenerek öğreneceği hem de dönem sonu okuma programlarında faydalanılabilecek eşsiz bir kaynaktır. 

Çalışmaya tüm Yeni Asya temsilciliklerinden ve aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.yeniasyakitap.com/kolektif/risale-i-nur-egitim-seti-5-cilt-8348

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Kurban Bağışlarınız Yerine Ulaştı: 

Allah Kabul Etsin!

Yeni Asya Vakfı ve Avustralya Nur Vakfı iş birliğiyle düzenlediğimiz kurban bağış kampanyamız, sizlerin değerli destekleriyle bu yıl da başarıyla tamamlandı. Kurbanlar, vekâlet verdiğiniz ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Avustralya Nur Vakfı, Avustralya’da 50, Afrika ve Asya’da ise 15 yılı aşkın süredir kurban hizmetini sürdürüyor. Yeni Asya Vakfı ile beraber yürütülen bu organizasyon hem bağışçılar, hem de ihtiyaç sahipleri nezdinde büyük güven kazanmış durumda.

Kurbanlarınız, Somali, Somaliland, Sudan, Etiyopya ve Sri Lanka ve Pakistan’da kesilerek muhtaçlara ulaştırıldı.

Yeni Asya Vakfı ve Avustralya Nur Vakfı adına bu hizmetin koordinatörlüğünü yürüten Fatih Yargı, “Kurban ibadetinin manevî bereketini paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen herkesi bu hizmete ortak olmaya davet ediyoruz” diyerek çağrıda bulundu ve bereketli bir kurban organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu hayırlı çalışmaya omuz vererek mazlumların yüzünü güldüren bağışçılarımıza ve organizasyonda görev alan bütün gönüllülerimize en kalbî teşekkürlerimizi sunarız.

Yeni gelişmelerle bir sonraki yazımızda buluşmak ümidiyle, Allah’a emanet olunuz.

Hayırlı ve bereketli bir hafta diliyoruz.

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