Ülkenin gündemi yargıda yaşanan gelişmeler olurken, milletin gündemi hayat pahalılığı…

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var. Bunu görmezden gelmek bize yakışmaz” sözleri hâlâ hafızalarda… Bu ifadeler milletin halinin bir özeti…

Beş ayda maaşı eriyen asgarî ücretli ek zam, büyük kesimi 15 bin liradan daha az maaş alan emekli, çarşı pazar fiyatlarına uymayan enflasyon rakamları ile maaşına zam yapılacak emekli “iyileştirme” bekliyor. Seçim öncesi söz verilen emeklilikte kademe, 3600 gösterge gibi konularda memur beklenti içinde.

Bu konularda hükümetten hiç ses çıkmazken, ekonominin iyi yolda olduğu masalını anlatıyor. Çalışanların ve emeklilerin beklentilerini duymuyor, görmüyor.

Hükümet üç maymunu oynarken, Meclis ne yapıyor? Dört günlük bayramının ardından çalışanlar Salı günü mesaiye başlarken, Meclis Genel Kurulu Salı günü çalışmadı. Çarşamba günü de “Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden” çalışmaya başlamadı. Millet ise Meclis’ten meselelerine çözüm beklerken, başkanlık divanının neden oluşmadığını merak ediyor.

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YENİ ANAYASA VE VEKİL TRANSFERLERİ

Meclis yakında 1 Ekim’e kadar tatile girecek.

Ankara kulislerinden yeni anayasa için çoğunluğu yetmeyen iktidarın milletvekili transferlerine başlayacağı konuşuluyor. Son olarak Gelecek Partisi’nden bir milletvekili AKP’ye katılmıştı. Erdoğan törenle, partiye katılan vekile rozet takarken, “Hangi partiden, nereden geldi?” diye sorması çok konuşulmuştu.

AKP’de 23-24-25 Haziran tarihleri arasında il başkanları, 11-12-23 Temmuz’da ise milletvekilleri kampa gerecek. Gündemin çözüm süreci ve yeni anayasa olacağı söyleniyor.

177 maddelik anayasanın toplam 134 hükmü değiştirilmişken, hangi maddelerde değişikliğe gidileceği merak ediliyor. “Bu maddeler içinde Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmasını sağlayacak madde olacak mı?” sorusu soruluyor. Erdoğan’ın bir taraftan “Benim tekrar seçilmek gibi bir derdim yok” derken diğer yandan “Emri hak vaki olana kadar buradayız” demesi de bu sorunun cevabını ortaya çıkarıyor.

Şu anda AKP’nin 272, MHP’nin 47 milletvekili var. Değişikliğinin referanduma götürülmesi için gereken 360 sayısından çok uzak. DEM ile “Terörsüz Türkiye” süreci yürütülürken, yeni anayasa pazarlık konusu yapılacak mı, onu şimdiden kestirmek zor. Bayramdan önce çıkarılan 10. İnfaz kanunu DEM partiyi tatmin etmemişti. Ekim’e bırakılan 11. paket pazarlık konusu yapılır mı? Bekleyip görelim.

Bütün bu gelişmelere bakıldığında siyasette yaz aylarının hayli sıcak geçeceği görünüyor.

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ARIKAN’NIN ZİYARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın Kurban Bayramından iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Saray’da yaptığı görüşme transfer ve cumhur ittifakına katılma konularını akla getirse de, Arıkan, bu konuların gündeme gelmediğini söylüyor. Türk tipi Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminin “hayal kırıklığı” olduğunu, yasama, yürütme ve yargı arasındaki dengenin bozulduğunu adalet sistemine duyulan güvenin azaldığını söylerken, “ittifaklar konusu”nu konuşmanın erken olduğunu söylemesi ise dikkat çekiyor.

Dedik ya, yaz ayları çok sıcak olacak diye…

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“KURUCU ÖNDER” SÖZÜNE TEPKİ

Bu arada AKP ile MHP arasında su sızmazken, AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in bayram da Alparslan Türkeş’in mezarının başında Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan için kullandığı ‘kurucu önder’ ifadesine tepki göstermesi siyasetteki gelişmeler açısından başka dikkat çeken bir durum oldu.

Muhalefetten bir yetkili bir şey söylese anında cevap veren MHP’den bu sözlere bir tepki geldiğini duymadık, ama özelde bir şey söyledi mi, onu da bilemiyoruz.

Çözüm sürecinin baş aktörü Bahçeli’nin sözüne büyük ortak AKP’nin eski bakanlardan bir milletvekilinin bu tepkisi bakalım nasıl bir sonuç meydana getirecek?

Dışarıdan seyredip görelim.

