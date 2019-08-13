Bayramlarda zikre ve şükre teşvik vardır

ONUNCU NÜKTE

Nev-i beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe-i istikbal ve akıbetbinlik adesesiyle, gayet şaşaalı bir gece bayramında, hapishane penceresinden bakarken, nazar-ı hayalime inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum.

Sinemada, eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyet-i hayatiyeleri göründüğü gibi, yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların müteharrik cenazelerini görmüş gibi oldum. O gülenlere ağladım. Birden bir tevahhuş, bir acımak hissi geldi. Aklıma döndüm, hakikatten sordum: “Bu hayal nedir?” Hakikat dedi ki:

Elli sene sonra, bu kemal-i neşe ile gülen ve eğlenen zavallılardan elliden beşi, beli bükülmüş, yetmiş yaşlı ihtiyarlar gibi; kırk beşi, mezaristanda çürümüş bulunacaklar. O güzel simalar, o neşeli gülmeler, zıtlarına inkılâb etmiş olacaklar. “Küllü âtin karîb” [Gelmesi muhakkak olan her şey, yakındır. (İbni Mâce, Mukaddime: 7/46)] kaidesiyle, madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattir; elbette gördüğün hayal değildir.

Madem dünyanın gafletkârâne gülmeleri, böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevale maruzdur; elbette bîçare insanların ebedperest kalbini ve aşk-ı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşrû dairesinde ve müteşekkirâne, huzurkârâne, gafletsiz, masumâne eğlencelerdir ve sevap cihetiyle bâkî kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istilâ edip gayr-i meşrû daireye sapmamak için, rivayetlerde, zikrullaha ve şükre çok azîm tergibat vardır. Tâ ki, bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gaflet ise kaçırır.

Said Nursî

Lem’alar, Yirmi Sekizinci Lem’a, s. 434



LÛ­GAT­ÇE:

akıbetbinlik: İleri görüşlülük, bir işin sonunu görmek.

aşk-ı beka: Ebedî hayat aşkı, arzusu.

ebedperest: Sonsuz olanı şiddetle arzulayan, isteyen.

endişe-i istikbal: Gelecek kaygısı.

gafletkârâne: Gafletli bir şekilde.

idame: Devam ettirme.

inkılâb: Değişim, dönüşüm.

inkişaf: Açılma, görünme.

meftun: Müptelâ, tutkun.

muvakkat: Geçici.

müteharrik: Hareketli.

nev-i beşer: İnsanlık.

tergibat: Teşvikler, isteklendirmeler.

tevahhuş: Korkma, ürkme.

zeval: Sona erme, yok olma.

zikrullah: Allah’ı zikretme.