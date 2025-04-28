"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Bir kısım hatalar arzı hiddete getiriyor

Risale-i Nur'dan
28 Nisan 2025, Pazartesi
(Dünden devam)

NEDEN HUSUSÎ HATALARA HUSUSÎ CEZA VERİLMİYOR?

Beşinci suâl: Âdil ve Rahîm, Kadîr ve Hakîm, neden hususî hatalara hususî ceza vermeyip, koca bir unsuru musallat eder. Bu hâl cemal-i rahmetine ve şümul-ü kudretine nasıl muvafık düşer?

Elcevap: Kadîr-i Zülcelâl, her bir unsura çok vazifeler vermiş ve her bir vazifede çok neticeler verdiriyor. Bir unsurun bir tek vazifesinde, bir tek neticesi çirkin ve şer ve musibet olsa da, sair güzel neticeler, bu neticeyi de güzel hükmüne getirir. Eğer, bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için insana karşı hiddete gelmiş o unsur, o vazifeden men edilse; o vakit o güzel neticeler adedince hayırlar terk edilir ve lüzumlu bir hayrı yapmamak, şer olması haysiyetiyle, o hayırlar adedince şerler yapılır. Tâ bir tek şer gelmesin gibi; gayet çirkin ve hilâf-ı hikmet ve hilâf-ı hakikat bir kusurdur. Kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtirler. Madem bir kısım hatalar, unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede bir şümullü isyandır ve çok mahlûkatın hukukuna bir tahkirli tecavüzdür. Elbette o cinayetin fevkalâde çirkinliğini göstermek için koca bir unsura, küllî vazifesi içinde “Onları terbiye et” diye emir verilmesi ayn-ı hikmettir ve adalettir ve mazlumlara ayn-ı rahmettir.

DEPREMİN MANEVÎ SEBEPLERİNİ GÖRMÜYORLAR

Altıncı suâl: Zelzele, küre-i arzın içinde inkılâbât-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehl-i gaflet işaa edip, âdeta tesadüfî ve tabiî ve maksatsız bir hâdise nazarıyla bakarlar. Bu hâdisenin manevî esbabını ve neticelerini görmüyorlar; tâ ki intibaha gelsinler. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? 

(Devamı yarın)

Sözler, s. 199-200

LUGATÇE:

arz: yeryüzü, dünya.

ayn-ı hikmet ve adalet: hikmet ve adaletin tâ kendisi.

esbab: sebepler, vasıtalar.

hilâf-ı hakikat: hakikate aykırı.

hilâf-ı hikmet: hikmete zıt.

inkılâbât-ı madeniye: madenlerin değişmesi, dönüşmesi.

intibaha gelmek: uyanmak, hakikatin farkına varmak.

istinad: dayanma, güvenme.

işaa: haber yayma, herkese duyurma.

Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük, haşmet ve 

kudret sahibi, Allah.

küre-i arz: yer küre, dünya.

muvafık: uygun, münasip.

şümullü: birçok şeyi içine alan, kapsayan; geniş.

tahkirli: hakaretli, aşağılamalı.

zelzele: deprem.

Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki katliamın sembollerinden biri oldu - Babası ve 5 kız kardeşi şehit olmuştu...

    İsrail, 3 İsrailli aktivisti de gözaltına alındı: "Soykırımı durdurun" - "Geri adım atmayacağız"

    Bisikletle Almanya'dan Mekke'ye Hac yolculuğu: "63 gündür yoldayım"

    Japon oteli, İsrailli turistlerden savaş suçu işlemediklerine dair taahhütname imzalamalarını istedi

    Çin, Trump'ın iddiasını bir kez daha reddetti

    Adalet hakim olmazsa kargaşa olur - AYM Başkanı Özkaya'dan ciddi hukuk uyarıları

    Depreme hazır değiliz - İstanbul’da 1,5 milyon riskli bina var - Deprem geçtikten sonra unutuyoruz

    Deprem çantası satışları katlandı, çadır siparişleri 5,5 kat arttı

    Halk, deprem dirençli şehirleri talep etmeli

    Gazze’deki durum korkunç! - Gıda stokları tamamen tükendi - “Toplu ölüm” uyarısı ve acil koridor çağrısı!

    Emeklilik geçinememe çağı oldu

    İran'daki patlamada ölü sayısı 14'e yükseldi

    Türkiye'den İran'a taziye mesajı

    Kanal İstanbul Türkiye’ye ihanettir

    İstanbul’u 30 yıldır yöneten kim?

    Yazarlara baskı artıyor

    Yargıya güven kalmadı

    Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1'le geçti

    Hutbe-i Şamiye ve İttihad-ı İslâm

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Hz. Mesih (as) dirildi mi?
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantı haftası
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Geçmişte de haksızlıklar vardı”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meşveret ve şûra emredilmiş
    M. Said ZEKİ

    Deprem ikaz ediyor: Vazifenizi unutmayın!
    Ahmet BATTAL

    Turpunan şalgamın büyüğü…
    MUSTAFA BALIKÇI

    Lütfen çocuklarımızı camiden soğutmayalım!
    Nahit TOPALOĞLU

    Teşbih-i Maklûb üzerine mühim bir sual (1)
    Erol Sarı

    İşârâtü’l-İ’caz okumaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.