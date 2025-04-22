"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

Risale-i Nur’u dikkatle ve sebatla okumalı

Risale-i Nur'dan
22 Nisan 2025, Salı
[Zübeyir Gündüzalp, Konferans, Ankara-1950]

—Dünden devam—

Bediüzzaman, Kur’ân, iman, İslâmiyet hizmeti için dünyevî rahatlıklarını feda etmiş; dünyevî, şahsî servetler edinmemiş, zühd ve takva ve riyazet, iktisad ve kanaatle ömür geçirerek dünya ile alâkasını kesmiştir.

Bu cümleden olarak, Müslümanların refah ve saadeti için bütün ömür dakikalarını sırf iman hizmetine vakf ve hasretmek ve ihlâsa tam muvaffak olmak için kendini dünyadan tecrid ederek, mücerred kalmıştır. Evet, Bediüzzaman iman ve İslâmiyet hizmeti için her şeyden bu derece fedakârlık yapan, fakat bütün bunlarla beraber ubudiyet, zühd ve takvada da bir istisna teşkil eden tarihî bir İslâm fedaîsi ve Kur’ân-ı Hakîm’in muhlis bir hâdimi payesine yükselmiştir.

Bediüzzaman’ın, Risale-i Nur davasında öyle bir itminanı, öyle bir sıdk ve sadakati, öyle bir sebat ve metaneti, öyle bir ihlâsı vardır ki, din düşmanlarının o kadar şiddetli zulüm ve istibdadları, o kadar hücum ve tazyikatları ve bunlarla beraber maddî yokluklar içinde bulunması, davasından vazgeçirememiş ve küçük bir tereddüt dahi ika edememiştir.

Said Nursî, Eski Said tabir ettiği gençliğinde felsefede çok ileri gitmiştir. Garbın Sokrat’ı, Eflâtun’u, Aristo’su gibi hakikatli feylesofları ve Şarkın İbni Sina, İbni Rüşd, Farabî gibi dâhî hükemalarından felsefe ve hikmette Kur’ân-ı Hakîm’in feyziyle çok ileri geçmiş ve Kur’ân’dan başka halâskâr ve hakikî rehber olmadığını dava etmiş ve Risale-i Nur eserlerinde ispat etmiştir. Bu hakikatlerde şüphesi olan olursa, Üstad ahirete teşrif etmeden bizzat şüphesini izale edebilir.

Said Nursî, Kur’ân ve imana hizmet mesleğini ihtiyâr edip, hiçbir maddî ve manevî menfaat, salâhat ve velîlik gibi manevî makamları maksat ve gaye etmeden, sırf Cenab-ı Hakkın rızası için hizmet yapmıştır. Basiretli ehl-i ilim tarafından bütün Müslümanlarca “Zuhuru beklenen siyasî ve dinî bir halâskârdır” gibi şahsına verilen yüksek mertebeyi Bediüzzaman hiddetle reddetmiş, kendisinin ancak Kur’ân’ın bir hizmetkârı ve Risale-i Nur Talebelerinin bir ders arkadaşı olduğuna inanmış ve beyan etmiştir.

Millî Müdafaa Vekâletinde yirmi beş sene hizmet görmüş muhterem, âlim bir zatın, şimdi aramızda bulunan bir kısım arkadaşlarımızla, evvelki gün ziyaretine gittiğimiz vakit, Bediüzzaman Hazretleri hakkında demişti ki: “Bediüzzaman’ın nasıl bir zat olduğunu anlayabilmek için Risale-i Nur külliyatını dikkatle, sebatla okumak kâfidir. Size bir misal olarak, yalnız dünyevî iktidarı bakımından derim ki: Bediüzzaman, Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsiyle yalnız bir devleti değil, dünya yüzündeki milletlerin idaresi ona verilse, onları selâmet ve saadet içinde idare edecek bir iktidar ve inayete mâliktir.”

Sözler, s. 845-46

LUGATÇE:

iktisad: haddi aşmama, aşırı gitmeme, israf etmeme, yerinde ve olması gerektiği kadar sarf etme.

itminan: kalben emin olma, iç huzuru, gönül rahatlığı, tatmin olmuşluk hâli.

Millî Müdafaa Vekâleti: Millî Savunma Bakanlığı.

mücerred: yalnız, tek; bekâr.

riyazet: az yiyip içme, az uyuma, dünya lezzetlerinden sakınmak sûretiyle nefsi terbiye etme, ahlâkı güzelleştirme.

sıdk: doğruluk.

sebat: kararlılık, azimlilik.

ubudiyet: kulluk.

zühd: dünya zevk ve servetine kalbinde yer vermeme, dünyayı kalben terk etme.

Okunma Sayısı: 432
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyevîleşme deli gömleğidir

    “Türkiye genelinde bir adaletsizlik var”

    Kanal İstanbul güzergâhında yeni inşaatlar başladı

    Gazeteci Ruşen Çakır: Bana göre, Erdoğan pişman

    Uyuşturucu tacirlerinin artmasına neden göz yumdunuz?

    Görme engellilere yapay zekâdan rehber

    Slovakyalı Magdalena Müslüman olarak “Zeynep” ismini aldı

    Hacı adaylarına verilen kurslar sürüyor

    Ahlaki değerler erozyona uğradı

    Kütahya-Simav'da 4,3 büyüklüğünde deprem - Köylerdeki vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor

    Siyasî tutukluluk hiç olmamalı

    Zeytin fidanlarına ilgi artıyor

    Ücretli doğum izni 1 yıla çıkarılıyor

    Rusya-Ukrayna çatışması geçici ateşkesin ardından yeniden başladı

    Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheli yakalandı

    Kırklareli'nde süs havuzunda 4 kişi elektrik akımına kapıldı: Soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi

    Vatikan, Papa Franciscus'un öldüğünü duyurdu

    Angelina Jolie'den Gazze'ye destek paylaşımı

    Lübnanlılar savaşı duymak bile istemiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB kriterleri ve dinimiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ey kardeş, kopma!
    Genel

    Gazeteci Ruşen Çakır: Bana göre, Erdoğan pişman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    İçtimaî problemlerimizi kim çözecek?
    Cevher İLHAN

    İktidarın “erime süreci” paniği
    Genel

    Ahlaki değerler erozyona uğradı
    Osman ZENGİN

    Bursa’da Nurun bayramı
    Genel

    Kanal İstanbul güzergâhında yeni inşaatlar başladı
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’u dikkatle ve sebatla okumalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.