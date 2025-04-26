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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Küre-i arz emir tahtında depreniyor

Risale-i Nur'dan
26 Nisan 2025, Cumartesi
ON DÖRDÜNCÜ SÖZ’ÜN ZEYLİ

Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. • Ve yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarı çıkarır. • Ve insan ‘Ne oluyor buna?’ der. • O gün yeryüzü, üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. • Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir. (ilâ âhir) (Zilzal Suresi: 1-5.)”

Şu sure kat’iyen ifade ediyor ki, küre-i arz, hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor, bazen de titriyor.

Manevî ve ehemmiyetli bir cânibden, şimdiki zelzele münasebetiyle altı yedi cüz’î suâle karşı, yine manevî ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi. Tafsilen yazmak kaç defa niyet ettimse de, izin verilmedi. Yalnız icmalen, kısacık yazılacak.

ZELZELENİN DEVAMINDAN GELEN KORKU

Birinci suâl: Bu büyük zelzelenin maddî musibetinden daha elîm, manevî bir musibeti olarak, şu zelzelenin devamından gelen korku ve me’yusiyet, ekser halkın ekser memlekette gece istirahatini selbederek, dehşetli bir azap vermesi nedendir?

Yine manevî cevap: Şöyle denildi ki: Ramazan-ı Şerifin teravih vaktinde, kemâl-i neş’e ve sürur ile, sarhoşçasına, gayet heveskârâne şarkıları ve bazen kızların sesleriyle, radyo ağzıyla bu mübarek merkez-i İslâmiyet’in her köşesinde câzibedarâne işittirilmesi, bu korku azabını netice verdi.

NİÇİN BU BÎÇARE MÜSLÜMANLARA GELİYOR?

İkinci suâl: Niçin gâvurların memleketlerinde bu semavî tokat başlarına gelmiyor, bu bîçare Müslümanlara iniyor?

Elcevap: Büyük hatalar ve cinayetler, tehir ile büyük merkezlerde ve küçücük cinayetler, tacil ile küçük merkezlerde verildiği gibi; mühim bir hikmete binaen ehl-i küfrün cinayetlerinin kısm-ı a’zamı, mahkeme-i kübra-i haşre tehir edilerek, ehl-i imanın hataları, kısmen bu dünyada cezası verilir. (HÂŞİYE)

UMUMÎ ŞEKLE GİRMESİNİN SEBEBİ NEDİR?

Üçüncü suâl: Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet, bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir?

Elcevap: Umumî musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın o zalim eşhasın harekâtına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla, manen iştirak eder, musibet-i ammeye sebebiyet verir.

HÂŞİYE: Hem Rus gibi olanlar, mensuh ve tahrif edilmiş bir dini terk etmekle, hak ve ebedî ve kàbil-i nesih olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullaha dokunmadığından zemin şimdilik onları bırakıp bunlara hiddet ediyor.

(Devamı var)

Sözler, s. 198

LUGATÇE:

emir tahtında: emir altında.

eşhas: şahıslar, kişiler.

iltizamen: taraftar olarak, gerekli görerek.

kabil-i nesih olmayan: hükmü kaldırılmayan.

kısm-ı a’zam: büyük kısım.

küre-i arz: dünya, yer küre.

mahkeme-i kübra-i haşir: insanların öldükten sonra diril

tilerek hesaba çekilmek üzere toplanacağı büyük mahkeme.

mensuh: hükmü kaldırılmış.

me’yusiyet: ümitsizlik.

musibet-i amme: umumî musibet, genel felâket.

nâs: insanlar.

selbetme: ortadan kaldırma.

tacil: çabuklaştırma.

zelzele: deprem, sarsıntı

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