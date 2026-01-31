"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Saadet-i ebediye müjdesi

Risale-i Nur'dan
31 Ocak 2026, Cumartesi
(Dünden devam)

İşte Zat-ı Ahmediye (asm) yetmiş bin perde arkasında o Sultan-ı Ezel ve Ebed’in marziyatını doğrudan doğruya Mi’rac semeresi olarak hakka’l-yakîn işitip, getirip beşere hediye etmiştir.

Evet, beşer, kamerdeki hâli anlamak için ne kadar merak eder ki; biri gidip, dönüp haber verse. Hem ne kadar fedakârlık gösterir. Eğer anlasa, ne kadar hayret ve meraka düşer. Hâlbuki kamer öyle bir Mâlikü’l-Mülk’ün memleketinde geziyor ki, kamer bir sinek gibi küre-i arzın etrafında pervaz eder, küre-i arz pervane gibi şemsin etrafında uçar, şems binler lâmbalar içinde bir lâmbadır ki, o Mâlikü’l-Mülk-ü Zülcelâl’in bir misafirhanesinde mumdarlık eder. İşte Zat-ı Ahmediye (asm), öyle bir Zat-ı Zülcelâl’in şuunatını ve acâib-i sanatını ve âlem-i bekada hazâin-i rahmetini görmüş, gelmiş, beşere söylemiş. İşte beşer, bu zatı, kemâl-i merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse, ne kadar hilâf-ı akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın.

ÜÇÜNCÜ MEYVE

Saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarını alıp getirmiş, cin ve inse hediye etmiştir. Evet, Mi’rac vasıtasıyla ve kendi gözüyle Cenneti görmüş ve Rahman-ı Zülcemal’in rahmetinin bâkî cilvelerini müşahede etmiş ve saadet-i ebediyeyi kat’iyen, hakka’l-yakîn anlamış, saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye etmiştir ki; bîçare cin ve ins, kararsız bir dünyada ve zelzele-i zeval ve firak içindeki mevcudatı, seyl-i zaman ve harekât-ı zerrat ile adem ve firak-ı ebedî denizine döküldüğü olan vaziyet-i mevhume-i canhıraşânede oldukları hengâmda şöyle bir müjde ne kadar kıymettar olduğu ve idam-ı ebedî ile kendilerini mahkûm zanneden fânî cin ve insin kulağında öyle bir müjde ne kadar saadetaver olduğu tarif edilmez. Bir adama idam edileceği anda, onun affıyla, kurb-u şahanede bir saray verilse, ne kadar sürura sebeptir. Bütün cin ve ins adedince böyle sürurları topla, sonra bu müjdeye kıymet ver.

Sözler, 31. Söz, s. 656

LUGATÇE:

hakka’l-yakîn: yaşayarak kesin ve şüphesiz olarak bilmek, bilginin en kesin hâli.

hazâin-i rahmet: rahmet hazineleri.

kurb-u şahane: padişaha yakınlık, komşuluk.

küre-i arz: dünya, yer küre.

Mâlikü’l-Mülk-ü Zülcelâl: mülkünde dilediği şekilde hükmeden, yücelik ve heybet sahibi Allah.

marziyat: Allah’ın rızasını kazandıracak davranışlar.

saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk.

seyl-i zaman: akıp giden zaman, zamanın akışı.

sürur: sevinç, mutluluk.

şems: güneş.

şuunat: işler, fiiller, faaliyetler.

vaziyet-i mevhume-i canhıraşâne: yürek parçalayıcı olan hayalî durum.

zelzele-i zeval ve firak: sona erme, yok olma ve ayrılığın sarsıntısı.

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Gazze'de 11 çocuk soğuktan donarak öldü

    Vekile yetmeyen maaş, emekliye yeter mi?

    Yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor

    İzmir'deki sağanak sebebiyle 112'ye 577 ihbar ulaştı

    Trump: İran'la anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

    Trabzonspor otobüsüne Antalya'da taşlı saldırı oldu

    304 antrenör ''bahis'' sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

    ABD-İran gerilimiyle ilgili son gelişmeler?

    Bazı köyler isimleriyle de dikkat çekiyor

    TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası yaşandı: 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    Galatasaray'ın rakibi Juventus oldu

    Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti

    Balıkesir’de toprak kayması: Tren raydan çıktı

    Yağıslar umutları yesertti

    Ateşkes şiddeti sona erdirmedi

    Umut hakkı ortak raporda yer almayacak

    MSB sınırda teyakkuzda

    İran: Amerika bizi müzakereye zorlayamaz

    Yabancı gazetecilerden Gazze yasağına tepki

    En Çok Okunanlar

    Genel

    BM: Gazze'de 11 çocuk soğuktan donarak öldü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Okumak bizim gıdamızdır
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.