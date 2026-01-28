"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Mi’rac-ı Nebevînin gölgesinde seyr ü sülûk

Risale-i Nur'dan
28 Ocak 2026, Çarşamba
(Dünden devam)

Ey müstemi! Şu acib kâinat-ı azîme, bir insanın cüz’î mahiyetinden halk olunmasını istib’âd etme! Bir nevi âlem gibi olan muazzam çam ağacını, buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk eden Kadîr-i Zülcelâl, şu kâinatı nur-u Muhammedîden (Aleyhissalâtü Vesselâm) nasıl halk etmesin veya edemesin? İşte şecere-i kâinat, Şecere-i Tuba gibi, gövdesi ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olduğu için aşağıdaki meyve makamından, tâ çekirdek-i aslî makamına kadar, nuranî bir hayt-ı münasebet var. İşte Mi’rac, o hayt-ı münasebetin gılafı ve suretidir ki, Zat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, o yolu açmış, velâyetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş ve kapıyı da açık bırakmış. Arkasındaki evliya-i ümmeti, ruh ve kalp ile o cadde-i nuranîde, Mi’rac-ı Nebevînin gölgesinde seyr ü sülûk edip istidatlarına göre makamat-ı âliyeye çıkıyorlar.

Hem sâbıkan ispat edildiği üzere, şu kâinatın Sânii, birinci işkâlin cevabında gösterilen makàsıd için şu kâinatı bir saray suretinde yapmış ve tezyin etmiştir. O makàsıdın medarı, zat-ı Ahmediye (asm) olduğu için kâinattan evvel Sâni-i Kâinat’ın nazar-ı inayetinde olması ve en evvel tecellîsine mazhar olmak lâzım geliyor. Çünkü bir şeyin neticesi, semeresi evvel düşünülür.

Demek, vücuden en âhir, manen de en evveldir. Hâlbuki zat-ı Ahmediye (asm) hem en mükemmel meyve, hem bütün meyvelerin medar-ı kıymeti ve bütün maksatların medar-ı zuhuru olduğundan, en evvel tecellî-i icada mazhar onun nuru olmak lâzım gelir.

Sözler, 31. Söz, s. 653

LÛGATÇE:

cadde-i nuranî: nurlu cadde.

evliya-i ümmet: ümmetin evliyaları, İslâm ümmeti içindeki velîler.

gılaf: kılıf.

halk: yaratma.

hayt-ı münasebet: irtibat bağı, bağlantı ipi.

istib’ad: uzak görme.

işkâl: anlaşılma güçlüğü, güçlük.

makamat-ı âliye: yüksek makamlar.

makàsıd: maksatlar.

Mi’rac-ı Nebevî: Peygamberimizin (asm) yaşadığı Mi'rac mu'cizesi.

müstemi: dinleyici.

nazar-ı inayet: ihtimam, gözetim, lütuf ve 

himaye nazarı.

risalet: peygamberlik.

Sâni: sanatla yaratan, Allah.

semere: meyve.

seyr ü sülûk: manevî ve ruhî yolculuk.

Şecere-i Tuba: Cennetteki Tuba ağacı.

velâyet: velîlik.

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karadeniz açıklarındaki 3,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon'da da hissedildi

    İran'da dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı

    Trump: Şara ile "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdik

    "ABD ile Çin arasında seçim yapmayacağım"

    Muğla'da hortum sebebiyle seralarda hasar oluştu

    İtalya'da toprak kayması: Yüksek risk devam ediyor

    ABD uçak gemisi Orta Doğu’da

    Hukuk fakülteleri için bir utanç

    AYM kararını tanımamak yeniçeri isyanıdır

    Şara Moskova'yı ziyaret edecek

    Meteorolojiden Karadeniz ve Ege için uyarı

    ABD'de şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar: Ölü sayısı 30'a yükseldi

    Endonezya Ponorogo'da 5,7 büyüklüğünde deprem

    Trump: Güney Kore'ye yönelik tarifeleri yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum

    Barış Kurulu değil, paylaşım kurulu

    Demirel, Kürt meselesini çözmek için çok uğraştı

    Ekonomik reformlar sosyal adaletle yürümeli

    Eğilmez: Arz-talep dengesi bozuldu

    Küresel kuralsızlık yeni tehdit

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karadeniz açıklarındaki 3,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon'da da hissedildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.