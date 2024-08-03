"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Dünyaya nazar-ı ibretle bak

Risale-i Nur'dan
03 Ağustos 2024, Cumartesi
Kur’ân’ı dinleyen insana, Kur’ân’daki ilm-i hakikati ve nur-u hakikatle dünyanın mahiyetini bildirmekliğiyle, dünyaya aşk ve alâka pek manasız olduğunu anlatmaktır. Yani, insana der ve ispat eder ki:

“Dünya bir kitab-ı Samedanîdir. Huruf ve kelimâtı nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfât ve esmasına delâlet ediyorlar. Öyle ise manasını bil, al; nukuşunu bırak, git.

“Hem bir mezraadır. Ek ve mahsulünü al, muhafaza et; müzahrefatını at, ehemmiyet verme.

“Hem birbiri arkasında daim gelen geçen âyineler mecmuasıdır. Öyle ise onlarda tecellî edeni bil, envârını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkûm olan o cam parçalarından alâkanı kes.

“Hem seyyar bir ticaretgâhtır. Öyle ise alışverişini yap, gel ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude koşma, yorulma.

“Hem muvakkat bir seyrangâhtır. Öyle ise nazar-ı ibretle bak ve zâhirî çirkin yüzüne değil, belki Cemil-i Bâkîye bakan gizli, güzel yüzüne dikkat et, hoş ve faydalı bir tenezzüh yap, dön ve o güzel manzaraları irâe eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla, akılsız çocuk gibi ağlama, merak etme.

“Hem bir misafirhanedir. Öyle ise onu yapan Mihmandar-ı Kerîm’in izni dairesinde ye, iç, şükret; kanunu dairesinde işle, hareket et. Sonra arkana bakma, çık, git; herzekârâne fuzulî bir surette karışma. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma ve geçici işlerine bağlanıp boğulma,” gibi zâhir hakikatlerle dünyanın iç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfarakatı gayet hafifleştirir, belki hüşyar olanlara sevdirir ve rahmetinin her şeyde ve her şe’ninde bir izi bulunduğunu gösterir.

İşte Kur’ân, şu beş veche işaret ettiği gibi, başka hususî vecihlere dahi âyât-ı Kur’âniye işaret ediyor. Veyl o kimseye ki, şu beş vecihten bir hissesi olmaya.

Sözler, 16. Söz, YAN-2023, s. 234

LÛ­GAT­ÇE:

Cemîl-i Bâkî: sonsuz güzellik sahibi Allah.

delâlet: işaret, delil olma.

envâr: nurlar.

herzekârâne: boş, abes, beyhûde sözler sarfedercesine.

huruf: harfler.

hüşyar: uyanık.

irâe etmek: önüne koymak, göstermek.

kitab-ı Samedanî: hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’ın yarattığı ve bir kitap gibi manalar ifade eden dünya, kâinat.

Mihmandar-ı Kerîm: dünya misafirhanesinde kullarına yardım eden ve nimet veren Rabbimiz, Allah.

müsemma: bir isimle isimlendirilen.

müzahrefat: süprüntüler, pislikler, çöpler.

nukuş: nakışlar, süsler, işlemeler.

seyrangâh: gezinti yeri.

şe’n: iş, fiil.

tenezzüh: gezinti.

veyl: yazıklar olsun.

zeval: sona erme.

Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hava yolu şirketleri İsrail ve Lübnan'a uçuşlarını durdurdu

    THY, İran uçuşlarını yarına erteledi

    İsrail Gazze’de 16 bin çocuk öldürüldü - Çocuklar “tarifsiz vahşetlerle” karşı karşıya!

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi 85 yaşındaki Şeyh İkrime Sabri de İsrail tarafından gözaltına alındı

    İsrail’e daha fazla baskı çağrısı

    İsrail, esirlere işkence yaptı

    Gazze felaket bölgesine dönüştü... İsrail yüzlerce naaştan organ çaldı!

    Parlamento vesayet altında

    Hizbullah: Savaşta yeni bir aşamaya geçtik

    AB’den Yapay Zeka Kanunu

    İsrail gece boyunca katletmeye devam etti

    Venezuela'da tansiyon düşmüyor

    Enflasyon hedefi yine tutmayacak

    İsmail Heniyye için milli yas ilan edildi

    Dünyada fiyatlar düşerken bizde doğalgaza dev zam

    Bir haftada 334 yangın yaşandı

    Venezuela'daki protestolar büyüyor: 1200 kişi gözaltına alındı - Maduro: İç savaşa izin vermeyeceğiz

    Dış ticaret açığı yine arttı

    Ormanlar cayır cayır

    'Hiç vergi vermediler'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail’e girmek
    Ahmet BATTAL

    Demokrat Parti ve ittifak kodları
    Cevher İLHAN

    Filistin’i imha ve ifna plânı
    Risale-i Nur'dan

    Dünyaya nazar-ı ibretle bak
    Ali HAKKOYMAZ

    Son perde: Deccal ve İsa - Ân diyarı (61)
    H. Muharrem OKUR

    Eliflere çağrı
    Faruk ÇAKIR

    Helaket asrının felaket bölgesi
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Hürriyetçi olmayan zihniyet ile kalkınma olamaz
    Orhan Ali YILMAZ

    AB standartları, bir de şu bizim kanunlarımız…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.