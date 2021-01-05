"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

İnayet-i Ezeliye, Kur’ân’ı bana muallim yaptı

Risale-i Nur'dan
05 Ocak 2021, Salı

TEVHİD DENİZİNDEN KATRE

İfade-i Meram Malûmdur ki insan, hasbe’l-kader çok yollara sülûk eder ve o yolda çok musîbet ve düşmanlara rastgelir. Bazen kurtulursa da, bazen de boğulur. Ben de kader-i İlâhînin sevkiyle pek acib bir yola girmiştim. Ve pek çok belâlara ve düşmanlara tesadüf ettim. Fakat acz ve fakrımı vesile yaparak, Rabbime iltica ettim. İnayet-i Ezeliye, beni Kur’ân’a teslim edip, Kur’ân’ı bana muallim yaptı. İşte Kur’ân’dan aldığım dersler sayesinde o belâlardan halâs olduğum gibi, nefis ve şeytan ile yaptığım muharebelerden de muzafferen kurtuldum. Bütün ehl-i dalâletin vekili olan nefis ve şeytanla ilk müsademe "Sübhanallah ve Elhamdülillah ve Lâilahe illallah ve Allahuekber ve Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" kelimelerinde vuku buldu. Bu kelimelerin kalelerinde tahassun ederek, o düşmanlarla münakaşalara giriştim. Her bir kelimede otuz defa meydan muharebesi vukua geldi.

Bu risalede yazılan her bir kelime, her bir kayıt, kazandığım bir muzafferiyete işarettir.

Bu risalede yazılan hakikatler, zıtlarına bir imkân-ı vehmî kalmayacak derecede yazılmıştır. Uzun bir hakikate, delili ile beraber, bir kayıt veya bir sıfatla işaret yapılıyor.

İhtar: Bu zamanın cereyanı, benim gibi çoklarını vehmî tehlikelere atmıştır. İnşaallah bu eser Allah’ın izniyle onları kurtaracak ümidindeyim.

***

Bu risale dört Bab ile bir Hâtime ve bir Mukaddeme üzerine tertip edilmiştir. Mukaddeme Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelime ile dört kelâm öğrendim; tafsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir.

Kelimelerden maksat, ‘mana-yı harfî, mana-yı ismî, niyet, nazar’dır. 

Şöyle ki:  Cenab-ı Hakk'ın masivasına, yani kâinata mana-yı harfiyle ve O'nun hesabına bakmak lâzımdır. Mana-yı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır.

Evet, her şeyin iki ciheti vardır: Bir ciheti Hakka bakar, diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, Hakk'a bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi, altında Hakk'a bakan cihet-i isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır.

Binaenaleyh, nimete bakıldığı zaman Mün’im, sanata bakıldığı zaman Sâni', esbaba nazar edildiği vakit Müessir-i Hakikî zihne ve fikre gelmelidir.

Ve keza, nazar ile niyet mahiyet-i eşyayı tağyir eder; günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder. Evet, niyet âdi bir hareketi ibadete çevirir ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir, Allah hesabıyla olursa marifet-i İlâhiyedir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 63

LÛ­GAT­ÇE:

esbab: Sebepler, vasıtalar.

ifade-i meram: Dilek ve maksadı ifade etme; kitaplara yazılan ön söz.

imkân-ı vehmî: vehim ve kuruntuyla bir şeyi mümkün görme, olabilir zannetme.

katre: Damla.

mana-yı harfî: Bir şeyin kendisini değil de sanatkârını, ustasını, sahibini bildirip tanıttığı mana.

mana-yı ismî: Bir şeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan manası.

marifet-i İlâhîye: İlâhî yolla gelen bilgi, Allah’ı tanımakla elde edilen hakikî ilim; gerçek bilgelik, marifetullah ilmi.

masiva: Allah’tan başka bütün varlıklar.

müsademe: Çarpışma, çatışma, vuruşma.

tahassun etmek: Kale veya hisara kapanmak, sığınmak.

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gerçek enflasyon % 36,72

    Çin aşısına mahkum mu edildik?

    Gençler ifade hürriyeti istiyor

    İngiltere'de 3. kez karantina ilan edildi

    Katar Emiri, Suudi Arabistan'daki Körfez İşbirliği Zirvesi'ne katılacak

    MEB: Ehliyet, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yüz yüze eğitime başlayabilecek

    Küresel salgının son 24 saati

    Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırlar açılıyor

    Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3 golle geçti

    Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 695 vaka ve 197 ölüm gözlemlendi

    ABD'deki ölü sayısı 360 bini aştı

    İstanbul'un 6 ilçesinde 30 saatlik su kesintisi yapılacak

    ABD, İngiliz mahkemesinin Assange kararını değerlendirdi

    Salgın tecrübesi olan ülkeler Kovid-19 salgınında daha başarılı oldu

    Başörtüsüne değil, kararlarına bakılsın

    Şehit Fethi Sekin rahmet ve dualarla yad ediliyor

    Almanya'da istihdamdaki 14 yıllık yükselişe salgın freni

    Milletvekilleri 2020'de 950 basın toplantısı düzenledi

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    Son bir haftada 50 bini aşkın kişiye işlem yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2021 çıkış yılı olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Şen gönüller yatağı
    Cevher İLHAN

    Dini değerlerin siyasette istismarı
    Faruk ÇAKIR

    Kimler rektör olabilir?
    Süleyman KÖSMENE

    Rasulullah’ın (asm) hayatı ve ahlâkı Kur’ân’dır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Süleyman Nazif ve Arif Nihat
    Orhan GÜLER

    “Türkiye’nin kurtulması Nur Talebelerine bağlıdır”
    Osman ZENGİN

    Mehmed Akay Ağabeyime binler rahmet...
    Genel

    Gerçek enflasyon % 36,72

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.