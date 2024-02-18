"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2024 PAZAR - YIL: 54

İnsana verilen şu hassas a’zâ ve âlât ne içindir?

Risale-i Nur'dan
18 Şubat 2024, Pazar
Ey sersem nefsim ve ey pürheves arkadaşım!

Âyâ zannediyor musunuz ki, vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefis etmek, ayıp olmasın, batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki, hayatınızın makinesinde dercedilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas a’zâ ve âlât ve şu muntazam cevârih ve cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gaye-i yegânesi, şu hayat-ı fâniyede, nefs-i rezilenin, hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Hâşâ ve kellâ!

Belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye-i idhali, iki esastır:

Biri: Cenab-ı Mün’im-i Hakikî’nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz.

İkincisi: Âleme tecellî eden esma-i kudsiye-i İlâhiyenin bütün tecelliyatının aksamını, birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip, tattırmaktır. Siz dahi, tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz.

İşte bu iki esas üzerine, kemâlât-ı insaniye neşv ü nemâ bulur, bununla insan insan olur.

İnsaniyetin cihazatı, hayvan gibi hayat-ı dünyeviyeyi kazanmak için verilmemiş olduğuna, şu temsil sırrıyla bak:

Meselâ, bir zat, bir hizmetçisine yirmi altın verdi. Tâ mahsus bir kumaştan, kendisine bir kat libas alsın. O hizmetçi gitti, o kumaşın a’lâsından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki, o zat, diğer bir hizmetkârına bin altın verip, bir kâğıt içinde bazı şeyler yazılı olarak, onun cebine koydu; ticarete gönderdi.

Şimdi her aklı başında olan bilir ki, o sermaye, bir kat libas almak için değil. Çünkü evvelki hizmetkâr, yirmi altınla en a’lâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan; elbette bu bin altın, bir kat libasa sarf edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkâr, cebine konulan kâğıdı okumayıp, belki evvelki hizmetçiye bakıp, bütün parayı bir dükkâncıya, bir kat libas için verip hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından elli derece aşağı bir libas alsa, elbette o hâdim, nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tâzib ve hiddetle te’dib edilecektir.

Ey nefsim ve ey arkadaşım! Aklınızı başınıza toplayınız. Sermaye-i ömür ve istidad-ı hayatınızı hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayat-ı fâniye ve lezzet-i maddiyeye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en a’lâ hayvandan elli derece yüksek olduğunuz hâlde, en ednasından elli derece aşağı düşersiniz.

Sözler, On Birinci Söz, s. 151

LÛ­GAT­ÇE:

âlât: aletler.

a’zâ: organlar.

Cenab-ı Mün’im-i Hakikî: nimetlerin hakikî sahibi olan Allah.

gaye-i idhal: yerleştirilme gayesi.

gaye-i yegâne: tek gaye.

havâs: duygular.

hayat-ı fâniye: geçici hayat.

hevesat-ı süfliye: aşağılık istekler.

istidad-ı hayat: hayata ait kabiliyet.

letaif: duygular.

münhasır: ayrılmış, sınırlı.

mütecessis: araştıran, gizli şeyleri öğrenmeye çalışan.

nefs-i rezile: kötülüğe sevk eden aşağılık nefis.

neşv ü nemâ: büyüme, gelişme.

Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsan bozması bir canavar daha: ''Gazze'deki 4 yaş üstü tüm Filistinliler, toplu cezalandırmayı hak ediyor''

    Pakistan'da seçimlerin ardından tansiyon yükseldi

    ''İsrail, UNRWA'yı yok etmek için geniş çaplı kampanya yürütüyor''

    AB'den İsrail'e: Refah planından vazgeç

    Gazze 134 gündür yoğun saldırıları altında - 28858 kişi katledildi - 5 bebek ölüme terk edildi, bebeklerin cesetleri kurtlandı

    Marmara'da batan geminin mürettebatı 3 gündür aranıyor - 1 kişinin cesedine ulaşıldı

    Konutta sert düşüş

    Buğdayda Suriye’ye muhtaç olduk

    Tarım-ÜFE % 57,85 arttı

    Burs ücretlerine artış yapıldı

    Bütçe açığı alarm veriyor

    BM’ye Filistin Devleti çağrısı

    ‘Arkadaşlarımızın kemiklerine bile ulaşamayacaklar’

    Endişeler artıyor

    Rus muhalif Navalnıy’ın öldüğü bildirildi - Navalnıy'ın ölüm haberine ilişkin dünyadan tepkiler

    Erzincan’daki facianın nedeni, iktidarın vurdumduymazlığıdır

    Açlık sınırı 15 bin lirayı aştı

    Filistin Devleti için imza kampanyası - İsrail'e silah satanlara ikaz!

    Filistin, UAD konusunda iyimser

    En Çok Okunanlar

    Misbah ERATİLLA

    18 yıl bekleyen emanet
    Sami CEBECİ

    En tehlikeli gıybet günahı nedir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cenk ÇALIK

    Mutlu Aile Modeli
    Halil ELİTOK

    Bir raporun düşündürdüğü
    Adnan NACİR

    Barış Diploma’Sisi
    Rifat OKYAY

    Çanakkale!.. Çanakkale!..
    Rüstem GARZANLI

    Mal ve canları satın alan var
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalıkların kaynağı: Gizli açlık - 5
    Risale-i Nur'dan

    İnsana verilen şu hassas a’zâ ve âlât ne içindir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.