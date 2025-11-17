"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Tuzaklara dikkat gerek

Hüseyin GÜLTEKİN
17 Kasım 2025, Pazartesi
Şeytan her zaman bizi aldatmak için çalışır. İnsanoğlunu yoldan çıkarıp, sapıtmak için her hileye, baş vuran İblis, soldan yaklaşmak suretiyle netice alamayınca, bu defa dost kılığına bürünerek insanları kolayca aldatır.

Şeytanın işini meslek edinen bazı hilebaz, desiseci insanlar da aynen cinnî şeytanın yaptığı gibi insanları aldatıp yoldan çıkarmak için dost kılığına bürünerek hedefine ulaşırlar.

Şahıslar, zaman zemin değişse de din-i mübine hizmet etmeyi meslek edinen Nur hadimlerini aldatmak suretiyle bu kudsî davalarından alıkoymayı gaye edinen ifsad komiteleri akla gelmedik desiselerle, sinsice planlarını gerçekleştirmekten asla vazgeçmezler.

İşte asıl maksatları Üstad Bediüzzaman’ı bu ulvî davasından vazgeçirmek olan o zamanki ifsad komitelerinin dost görünerek, teklif ettikleri nice köşkleri, cezbedici makam ve mevkileri, hiç tereddüt etmeden reddetmesinden hepimizin alacağı dersler olmalı.  

12 Eylül 1980 darbesi ile meşru iktidarı silâh zoru ile alaşağı eden askerî cunta bununla yetinmeyip demokrat iktidara istinat noktası olan Nur camiasının bu desteğine mani olmak için onların arasına bazı nifak tohumlarını ekerek, birlik beraberliklerini maalesef bozdular.                 

Hem de her zaman olduğu yine suret-i haktan görünerek, bunu yaptılar. 

O zamana kadar takdire şayan hizmetlerde bulunan, birçok insanın Nurlarla tanışmasına ve cemaate intisaplarına vesile olan ağabeylerin bir kısmı maalesef Anadolu’yu gezerek, darbecilerin iyi niyetlerle bu darbeyi yaptıklarını, asayiş ve güvenliği sağladıktan sonra siyasî yasakların kalkacağını ayrıca bundan sonra serbestçe derslerimizi yapacağımızın sözünü verdiklerini söylediler.

Zamanında bizlere Risalelerle birlikte hizmetlerimizin daha geniş çevrelere duyurulması için gazetemizin çok önemli bir yeri olduğunu, bu yüzden ısrarla gazeteye sahip çıkmamızı tavsiye eden ağabeylerin birdenbire gazete aleyhine geçmeleri anlaşılacak bir durum değildi.

Maalesef tuzak kuranlar hizmetimize zarar vermiş oluyorlar. Buna karşı bizlere düşen ihlâs ve uhuvvetle hareket ederek bu tuzakları boş çıkarmak olmalı.

                             

Okunma Sayısı: 224
    Günün Ayet ve Hadisi
    Ara tatil sona erdi, dersler yeniden başlıyor - 1. dönem 16 Ocak 2026'da sona erecek
    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde madende göçük: 70 işçinin cansız bedeline ulaşıldı
    Ukrayna: Rusya son 1 haftada 1000 İHA ve 980 güdümlü hava bombası ile saldırdı
    İsrail, Lübnan topraklarında UNIFIL askerlerine saldırdı
    Nurdan Katreler
    Gazze Mahkemesi Başkanı Falk, Kanada'da havalimanında saatlerce alıkonuldu

