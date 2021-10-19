"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

“İnsanlar kendi idarecilerinin yolundadır”

Risale-i Nur'dan
19 Ekim 2021, Salı

Sual: “Neden şu inkılâb-ı hükûmet, her şeyde bir inkılâb getirdi?”

Cevap: “İnsanlar kendi idarecilerinin yolundadırlar.” (Hadis-i Şerif, Keşfü’l-Hafâ, 2:311) sırrınca, istibdat herkesin damarlarına sirayet etmişti, çok nam ve suretlerde kendini gösteriyordu, çok dam ve plânlar istimal ediyordu. Hatta benim gibi bir adam, ilmi vasıta edip tahakküm ediyor idi veyahut sehavet-i milliyeyi sû-i istimal ederdi. Veyahut şu şeyh gibi necabeti sebebiyle herkes onun hatırını tutarak –tutmakla mükellef bildiğinden– tahakküm ve istibdat ediyordu.

Sual: “Demek öldürmemize, hükûmetin istibdadına yardım eden başka istibdatlar da varmış?”

Cevap: Evet, cehaletimizin silâhıyla asıl bizi mahveden, içimizdeki garip namlarla hüküm süren parça parça istibdatlardı ki hayatımızı tesmim etmişti. Fakat yine kabahat, o küçük istibdatların pederi olan istibdad-ı hükûmete aittir.

Sual: “Beyler, ağalar, müteşeyyihler iki kısımdır; farkları nedir?”

Cevap: İstibdat ile Meşrûtiyet kadar farkları vardır. Ben dahi Meşrutiyet ve istibdadı müşahhas olarak size göstermek istediğimden, şu iki kısmı timsal olarak beyan ediyorum.

Sual: “Nasıl?”

Cevap: Eğer büyük adam, istibdat ile kuvvete veya hileye veya kendisinde olmayan, tasannuan kuvve-i maneviyeye istinaden halkı isti’bad ederek havf ve cebrin tazyiki ile tutup insanı hayvanlığa indirmiş; daima o milletin şevkini kırar, neşelerini kaçırır. Eğer bir namus olursa, yalnız o şahs-ı müstebitte görünür; denir ki “Falan adam şöyle yaptı.” Eğer bir seyyie olursa, kabahat bîçare etbaa taksim olunur. 

İşte şu mahiyetteki büyük, hakikaten büyük değildir, küçüktür; milletini küçüklettiriyor. Zira milleti her sa’yi suhre gibi işliyor, hatır için gibi yapıyor, iyilik etse de riya karıştırıyor, müdahene ve yalana alışıyor, daima aşağıya iniyor. Zira sa’y-i insanînin buharı hükmünde olan şevk, müntafi oluyor. 

Ağaları ve büyükleri, omuzlarına biner tâ yalnız görünsün, onların etlerinden yer, tâ büyüsün. O milletin gonca misal istidâdâtı üzerine o reis perde olup ziyayı göstermiyor. Belki yalnız o neşv ü nema bulur, inkişaf eder, açılır. Eğer müşahhas istibdadı görmek arzu ediyorsanız, işte size şu...

E.S.D.E., Münâzarât, s. 165-166

LÛ­GAT­ÇE:

dam: Tuzak.

inkılâb-ı hükûmet: Hükümetteki değişim.

istibdat: Baskı, despotluk, zorbalık, 

diktatörlük.

müteşeyyih: Şeyhlik iddia eden, 

şeyh geçinen.

necabet: Neciplik, asâlet.

sehavet-i milliye: Millî cömertlik, millete ait ikram ve cömertlik duygusu.

sirayet etmek: Bulaşmak.

tahakküm etmek: Baskı kurmak, 

zorbalık etmek.

tasannuan: Yapmacık olarak, sunî olarak.

tesmim etmek: Zehirlemek.

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP STK’ları da çürüttü

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Siyasete tövbe çağrısı

    Öldürülen vekil Müslüman dostuydu

    Otomobile kur zammı geliyor

    Özelleştirme adı altında talan

    30 günde 1956 binayı yakıp geçti

    Taksi şoförlerine '12 kural' hatırlatması

    Erdoğan da 2001’de bürokratları uyarmış

    Kâbe’de mesafesiz saf tutuldu

    İstifayı MHP duyurdu

    Adalet sarayda sağlanamaz

    Yine seçilir: yüzde 44.1 - Seçilemez: yüzde 49.8

    'Nasıl olsa ölmüş olacağız' diye düşünmeyin!'

    Aliya İzetbegoviç vefat yıldönümünde rahmet, özlem ve dualarla yad ediliyor

    MB’nin net rezervi eksilerde

    Hindistan'da ölü sayısı 24'e yükseldi

    Meriç Nehri'nde rahmet sevinci

    Kombisini yakmayan komşuya karşı dava açılabiliyor

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 47. maçına çıkıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstifa eden HSK üyesinden itiraf:
    Risale-i Nur'dan

    “İnsanlar kendi idarecilerinin yolundadır”
    Faruk ÇAKIR

    Böyle hukuksuzluk da görülmedi
    Ahmet BATTAL

    Almanya’nın koalisyonunu biz de istiyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kosova’da nihaî zafer
    Genel

    AKP STK’ları da çürüttü
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazarın bağlantıları
    Nejat EREN

    Tahkikî iman gözüyle hadiselere bakmak
    Cevher İLHAN

    Suriye’ye yeni operasyon
    Muzaffer KARAHİSAR

    Sessiz çığlıklar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.