"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Merakı, zevki, şevki, fânî şeylerde telef etmemeli

Risale-i Nur'dan
20 Ekim 2020, Salı
(Dünden devam)

Hem iman ve hakikat noktasında, bu çeşit merakların büyük zararları var. Çünkü gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. Hususan böyle umûmî ve mücadele suretindeki hâdiseler, kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir iman lâzım ki her şeyde, her vaziyette, her bir harekette kader-i İlâhî ve kudret-i Rabbaniyenin izini, eserini görsün, ta o zulm-ü zulmette kalp boğulmasın, iman sönmesin, akıl tabiat ve tesadüfe saplanmasın.

Hatta ehl-i hakikat, hakikat ve marifetullahı bulmak için kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar; ta kalp dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lâzım gelen merakı, zevki, şevki, lüzumsuz fânî şeylerde telef olmasın. Hatta bu ehemmiyetli sırdandır ki din düsturlarının bir hâdimi olmak cihetinde güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım Sahabeler ve onlara benzeyen mücahidînden, Selef-i Sâlihînden başka, siyasetçi, ekserce tam müttakî dindar olamaz. Tam ve hakiki dindar, müttakî olanlar, siyasetçi olmazlar. Yani maksad-ı aslî siyasetini yapanlarda din, ikinci derecede kalır, tebeî hükmüne geçer. Hakiki dindar ise, “Bütün kâinatın en büyük gayesi ubudiyet-i insaniyedir” diye, siyasete, aşk-ı merak ile değil, ikinci üçüncü mertebede onu dine ve hakikate alet etmeye –eğer mümkünse– çalışabilir. Yoksa, bâkî elmasları kırılacak âdî şişelere alet yapar.

Elhasıl: Nasıl ki sarhoşluk, hakiki vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları sarhoşlukla muvakkaten unutturduğu cihetle menhus ve kısa bir zevk verir; öyle de, böyle fânî boğuşmaları ve hadiseleri merakla takip etmek bir nevi’ sarhoşluktur ki, hakikî vazifelerden gelen ihtiyâcât ve yapmamaktan gelen teellümâtı muvakkaten unutturduğu için menhus bir zevk verir. Veya tehlikeli bir ye’se düşüp “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. (Zümer Sûresi: 53.)” âyetindeki emr-i İlâhîye muhalefet eder, tokada müstehak olur. Veya ”Zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur. (Hud Sûresi: 113.)” olan şiddetli tehdid-i İlâhî tokadına mazhar olur, zalimlerin zulümlerine hasbî olarak manen iştirak eder, bilistihkak cezasını da dünyada, ahirette çeker.

Yalnız ehemmiyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki:

Bu geniş boğuşmaların neticesinde, eski Harb-i Umûmî’den çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadı, menbaı olan Avrupa’da, deccalâne bir vahşet doğurmasıdır. Bu endişeyi teselliye medar, âlem-i İslâm’ın tam intibahıyla ve Yeni Dünyanın, Hıristiyanlığın hakiki dinini düstur-u hareket ittihaz etmesiyle ve âlem-i İslâm’la ittifak etmesi ve İncil, Kur’ân’a ittihad edip tâbi olması, o dehşetli gelecek iki cereyana karşı semavî bir muavenetle dayanıp inşaallah galebe eder.

Umum kardeşlerime birer birer selâm. Gelen veya geçen Leyle-i Kadirlerinizi tebrik ederiz.

Emirdağ Lâhikası, 30. mektup, s. 86

LÛ­GAT­ÇE:

intibah: Uyanış.

kesret: Çokluk.

marifetullah: Allah’ı tanıma, anlama, bilme.

muavenet: Yardım.

muvakkaten: Geçici olarak.

müttakî: İttika eden, sakınan, çekinen, günah ve haramdan uzak duran, takva sahibi.

Selef-i Sâlihîn: Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ilk rehberleri ve Ashab ile Tabiînin ileri gelenleri ile Tebe-i Tâbiînden olan Müslümanlar.

teellümat: Teellümler, elem, keder, acı duymalar, tasalanmalar.

ubudiyet-i insaniye: İnsanın kulluğu.

ye’s: Ümitsizlik.

zulm-ü zulmet: Karanlık zulüm.

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ı unuttunuz

    '3 Kasım'a doğru ABD'de anketlerde son durum?

    İsrail, AB’nin yaptığı binaları da yıkıyor

    DSÖ Genel Direktörü: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek

    Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte neler yaşandı?

    Hâlâ, darbe anayasasının utancıyla yaşıyoruz

    Alanyaspor yükselişini sürdürürken, Galatasaray'da kötü gidiş devam ediyor

    ‘Maske değişimi’ tehlikeli

    Esnaf yüz yüze eğitimden umduğunu bulamadı

    Kıdem tazminatı parça parça uçuyor

    Bakan Koca'dan ağır hasta sayısı uyarısı

    ABD'de son 24 saatte 437 ölüm ve 42 bin yeni vaka!

    Ermenistan'ın saldırılarında 61 sivil vefat etti, 282 sivil yaralandı

    Tatar mazbatasını aldı

    Aliya İzetbegoviç dualarla yad ediliyor

    Uzaktan eğitimde teknoloji bağımlılığına dikkat

    500 milyarlık borca yapılandırma

    Dev bütçesiyle dikkat çeken Devler Ligi başlıyor

    Vaka sayısının 1,5 milyona yaklaştığı Rusya'da son durum?

    Ermenistan, sivilleri vurmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken seçim kabile devletlerinde mi olur?
    Cevher İLHAN

    “Oyun içinde oyun”a karşı…
    Genel

    ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ı unuttunuz
    Ahmet BATTAL

    Hey özgürlük
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cuntacıların NATO-Yunan gafleti
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberlerin teknolojik mesajları
    Orhan GÜLER

    “Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (3)
    Risale-i Nur'dan

    Merakı, zevki, şevki, fânî şeylerde telef etmemeli
    Nejat EREN

    Sorgulamak veya nefis muhasebesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.