"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz

Risale-i Nur'dan
14 Eylül 2024, Cumartesi
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvela: Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Ve muvaffakiyetinizi ve Nurların fevkalade tesirli intişarlarını sizlere müjde ediyoruz. Ve Nurcuları tebrik ediyoruz.

Emirdağ Lahikası, s. 404

***

Üçüncü Kısım

İrhasattan, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın velâdeti hengâmında vücuda gelen harikalardır ve hâdiselerdir. O hâdiseler, onun velâdetiyle alâkadar bir surette vücuda gelmiş.

Hem bi’setten evvel bazı hâdiseler var ki doğrudan doğruya birer mu’cizesidir. Bunlar çoktur. Numune olarak, meşhur olmuş ve eimme-i hadis kabul etmiş ve sıhhatleri tahakkuk etmiş birkaç numuneyi zikredeceğiz.

Birincisi: Velâdet-i Nebevî gecesinde, hem annesi, hem annesinin yanında bulunan Osman ibni As’ın annesi, hem Abdurrahman ibni Avf’ın annesinin gördükleri azîm bir nurdur ki üçü de demişler: “Velâdeti anında biz öyle bir nur gördük ki o nur maşrık ve mağribi bize aydınlattırdı.”

İkincisi: O gece Kâbe’deki sanemlerin çoğu, baş aşağı düşmüş.

Üçüncüsü: Meşhur Kisranın eyvanı, yani saray-ı meşhuresi o gece sallanıp inşikak etmesi ve on dört şerefesinin düşmesidir.

Dördüncüsü: Sava’nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması ve İstahrâbâd’da bin senedir daima iş’al edilen, yanan ve sönmeyen, Mecusîlerin ma’bud ittihaz ettikleri ateşin velâdet gecesinde sönmesi…

İşte şu üç dört hâdise işarettir ki o yeni dünyaya gelen zat, ateşperestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak, izn-i İlâhî ile olmayan şeylerin takdisini men edecektir.

Beşincisi: Çendan velâdet gecesinde değil, fakat velâdete pek yakın olduğu cihetle, o hâdiseler de irhasat-ı Ahmediyedir (asm) ki Sure-i “Elem tera keyfe”de nass-ı kat’î ile beyan edilen “Vak’a-i Fil”dir ki Kâbe’yi tahrip etmek için, Ebrehe namında Habeş meliki gelip, Fil-i Mahmudî namında cesim bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke’ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş. Çare bulamamış, dönmüşler. Ebabil kuşları onları mağlûp etmiş ve perişan etmiş; kaçmışlar. Bu kıssa-i acibe, tarih kitaplarında tafsilen meşhurdur. İşte şu hâdise, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın delâil-i nübüvvetindendir. Çünkü velâdete pek yakın bir zamanda, kıblesi ve mevlidi ve sevgili vatanı olan Kâbe-i Mükerreme, gaybî ve harika bir surette, Ebrehe’nin tahribinden kurtulmuştur.

Mektubat, 19. Mektub, s. 214

LÛ­GAT­ÇE:

bi’set: peygamber olarak gönderilme.

çendan: gerçi.

delâil-i nübüvvet: Peygamber Efendimizin (asm) peygamberlik delilleri.

eimme-i hadis: hadis imamları; hadis âlimleri.

eyvan: köşk, saray.

inşikak etmek: yarılmak, bölünmek.

intişar: yayılma, neşrolma.

irhasat-ı Ahmediye: Hz. Muhammed’in (asm) peygamberliğinden önce meydana gelen ve peygamberliğine işaret eden harika hâller.

iş’al edilen: yakılan, tutuşturulan.

Kisra: eskiden İran hükümdarlarına verilen ad.

mağrib: batı.

maşrık: doğu.

sanem: put.

velâdet: doğma, dünyaya gelme.

velâdet-i Nebevî: Peygamber Efendimizin doğumu,

 dünyaya gelişi.

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    PEK HAZİN BİR MEVLİD GECESİ

    “Filistinli olsaydım İsrail’le savaşırdım”

    Yapısal reformlar olmadan krizden çıkamayız

    Eygi’nin cenazesi Türkiye’ye getirildi

    İsrail, Filistin'in 2 milyar dolarlık vergi gelirlerini de gasp etti!

    Muğla'daki yangınlarda 1400 hektar tarım ve orman alanı zarar gördü

    ABD'den İsrail'e askeri yardımlar bütün tepkilere rağmen devam ediyor

    İdare Mahkemesi LGS sınavındaki bir soruyu iptal etti

    Beyaz Saray: Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı

    Filistin bayrağını ateş ederek indirmeye çalıştılar!

    Sisi: Gazze’de ateşkes için İsrail’e baskı yapın

    Azgın siyonistler ABD ve Kanada'daki kuruluşlarca fonlanıyor

    Hesap verme sırası bize de gelecek

    Mescid-i Aksa baskınları rekora gidiyor

    İsrail aynı okulu 5. kez vurdu

    Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Kirill: Müslümanlarla kardeşiz

    Eğitimden tasarruf olmaz

    Aile hekimlerinin iş yükü artıyor

    Şimdi birlik beraberlik zamanı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Eylül’den bugüne terör
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Başlatmayın haberinize!
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Cevher İLHAN

    Müsrifliğin mâliyeti millete!
    H. Muharrem OKUR

    Uhuvvetin tesisi
    Ali HAKKOYMAZ

    Yaşama sevincin nerde? - Ân diyarı (70)
    Muhammet ÖRTLEK

    Türkiye-Mısır ilişkileri: Değerli yalnızlıktan normalleşmeye
    Ahmet BATTAL

    Grev hakkı ve siyaset

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.