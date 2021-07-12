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12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Minber, vahy-i İlâhînin tebliğ makamı

Risale-i Nur'dan
12 Temmuz 2021, Pazartesi
Şu zamanda zaruret derecesine geçen ve insanları mübtelâ eden bir beliyye-i amme suretine giren çok umurlar vardır ki, sû-i ihtiyârdan, gayr-i meşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüd ettiklerinden, ruhsatlı ahkâmlara medar olup, haramı helâl etmeye medar olamazlar.

Hâlbuki şu zamanın ehl-i içtihadı, o zaruratı ahkâm-ı şer’iyeye medar yaptıklarından, içtihadları arziyedir, hevesîdir, felsefîdir; semavî olamaz, şer’î değil. Hâlbuki semavat ve arzın Hâlık’ının ahkâm-ı İlâhiyesinde tasarruf ve ibadının ibâdâtına müdahale, o Hâlık’ın izn-i manevîsi olmazsa, o tasarruf, o müdahale merduttur.

Meselâ, bazı gafiller, hutbe gibi bazı şeair-i İslâmiyeyi Arabîden çıkarıp her milletin lisanıyla söylemeyi iki sebep için istihsan ediyorlar.

Birincisi: “Tâ siyaset-i hâzıra avâm-ı Müslimîne de o suretle tefhim edilsin.” Hâlbuki siyaset-i hâzıra, o kadar çok yalan ve hile ve şeytanat, içine girmiş ki, vesvese-i şeyatin hükmüne geçmiştir. Hâlbuki minber, vahy-i İlâhînin tebliğ makamı olduğundan, o vesvese-i siyasiyenin hakkı yoktur ki o makam-ı âlîye çıkabilsin.

İkinci sebep: “Hutbe, bazı suver-i Kur’âniyenin nasihatleri anlaşılmak içindir.” Evet, eğer millet-i İslâm, İslâmiyet’in zaruriyatı ve müsellematı ve malûm olan ahkâmını ekseriyet itibarıyla imtisâl edip yerine getirseydi, o vakit nazariyat-ı şer’iye ve mesâil-i dakika ve nasâyih-i hafiyeyi anlamak için bildiği lisan ile hutbe okunması ve suver-i Kur’âniyenin –eğer mümkün olsaydı– tercümesi (HÂŞİYE) belki müstahsen olurdu. Fakat namaz, zekât, orucun vücubu ve katl, zina ve şarabın haramiyeti gibi malûm olan ahkâm-ı kat’iye-i İslâmiye mühmel kalıyor. Avâm-ı nâs, onların vücubunu ve haramiyetini ders almaya muhtaç değiller. Belki teşvik ve ihtar ile o ahkâm-ı kudsiyeyi hatırlatıp, İslâmiyet damarını ve iman hissini tahrik etmekle imtisâllerine teşvik ve tezkire ve ihtara muhtaçtırlar. Hâlbuki bir âmî ne kadar cahil dahi olsa, Kur’ân’dan ve hutbe-i Arabiyeden şu meal-i icmaliyeyi anlar ki:  “Herkese ve bana malûm olan imanın rükünlerini ve İslâmiyet’in umdelerini hatib ve hafız ihtar ediyor ve ders veriyor, okuyor” der; kalbinde onlara karşı bir iştiyak hâsıl olur. Acaba kâinatta hangi tabirat var ki, Arş-ı A’zamdan gelen Kur’ân-ı Hakîm’in i’câzkârâne, müfehhimâne ihtarlarına, tezkirlerine, teşviklerine mukabil gelebilsin?

HÂŞİYE: İ’caza dair olan Yirmi Beşinci Söz, Kur’ân’ın hakikî tercümesi mümkün olmadığını göstermiştir.              Sözler, s. 546

LÛ­GAT­ÇE:

arziye: Dünyaya ait, dünyevî.

beliyye-i amme: Genel felâketler ve belâlar.

ehl-i içtihad: Müçtehidler, hüküm çıkaranlar.

makam-i âliye: Yüce makam.

mesâil-i dakika: Çok ince, dakik ve özel meseleler.

minber: Cami içinde genellikle mihrâbın sağ tarafında bulunan, Cuma namazının farzından önce hatibin üzerine çıkıp hutbe okuduğu merdivenli kürsü.

müsellemat: Herkesçe kabul ve tasdik edilen bilgiler.

müstahsen: Güzel bulup beğenme.

nasâyih-i hafiye: Gizli nasihatler, dersler.

siyaset-i hâzıra: Şimdiki siyaset, güncel siyaset.

suver-i Kur’âniye: Kur’ân’ın sûreleri.

tebliğ: Bildirme, nakletme, ulaştırma.

umur: İşler, meseleler.

vahy-i İlâhî: İlâhî vahiy.

vesvese-i siyasiye: Siyasî kargaşa ve şüpheler.

zarurat: Zorunluluklar, mecburiyetler.

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