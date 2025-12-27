Film çekmek için ekipmanlara ihtiyaç vardır. Kamera ve lensler, ışıklandırma ekipmanları, ses kayıt ekipmanları...

Tabiî bunları kullanacak elemanlara... Kostüm sorumlusu, ulaşım sorumlusu, devamlılık sorumlusu, sanat yönetmeni, yönetmen ve yardımcıları, ilk başta akla gelen isimlerdir.

Tüm bunları bir araya getiren film düşüncesi ve senaryodur. Senaryo, film için gerekli olan öğelerden biridir. 15 Mart 2025 tarihinde Bizim Ekran köşesinde yazmaya başladığımdan beri senaryo üzerine çok yazı yazdığımı görüyorum. İyi senaryo iyi film demektir. Bizim dünyamızda maalesef bu sahaya önem verilmemiş. Ünlü şairlerimiz, hikâye yazarlarımız, roman yazarlarımız olmuş. Senarist yeni yeni yetişmeye başlıyor. Bunun önemini dile getirmeye çalışıyoruz.

Bazı filmleri seyrederken "Bunu niye çekmişler?" dediğimiz oluyordur. Bu senaryoyu kim yazmış, niye yazmış dediğimizde. Bunlardan şikâyet etmek yerine bizim daha iyi filmler yapmamız, senaryolarını yazmamız gerekmektedir. Bazı ödüllü filmler sizlerin moralini bozmasın. Filmin ödül alması onun mükemmel olduğunu göstermez.

Senaryo için, karakterler, mekânlar, zaman akışı, diyaloglar gereklidir.

İlk olarak fikrin ve hikâyenin olması gerekmektedir. Hikâyenin kurgusu, seyirciye ne kadar güzel aktarılırsa o kadar başarılı bir film ortaya çıkar. Bu aynı zamanda demektir ki hikâyenin kurgusunun güzel olması gerekmektedir. Kötü bir yazım hikâyenin çekiciliğini yok edebilir. Hikâye yazarları gözümüzün önüne gelince birçok isim sayabiliriz. Fakat her edebî bir hikâyenin güzel film olacağı garantisini veremeyiz. Buna en güzel örneklerden birisi Monte Kristo Kontu romanının filmleridir. Roman olarak çok sürükleyici olmasına rağmen, farklı zamanlarda çekilen çok sayıda filmleri için aynı şeyi söylemek mümkün değildir.

Uyarlama senaryo her zaman romanın tadını vermemektedir düşüncesindeyim.

Senarist kendi hikâyesini ve daha sonra senaryosunu yazarken bu konuda daha dikkatli olmalıdır.. Yazdığı hikâye edebî bir eser olmayacaktır, film olacaktır hikâyeyi yazarken bu konuya dikkat etmek gerekmektedir. Burada aranılan konu, işleyiş (Buna biçim de diyebiliriz), dozajdır. Hepsi yeteri kadar ve peş peşe izleyiciyi sıkmadan verilmelidir. Konuyu anlatırken bölümler birbirleri ile bağlantılı ve anlaşılır olmalıdır. Eksik verdiğimiz bir öğe/unsur kalmamalıdır. Aynı şekilde fazladan verdiğimiz bir öğe de filmin bütününde eksiklik gibi duracaktır…

