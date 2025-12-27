"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İyi senaryo!

Ali BEYKOZ
27 Aralık 2025, Cumartesi
Film çekmek için ekipmanlara ihtiyaç vardır. Kamera ve lensler, ışıklandırma ekipmanları, ses kayıt ekipmanları...

Tabiî bunları kullanacak elemanlara... Kostüm sorumlusu, ulaşım sorumlusu, devamlılık sorumlusu, sanat yönetmeni, yönetmen ve yardımcıları, ilk başta akla gelen isimlerdir.

Tüm bunları bir araya getiren film düşüncesi ve senaryodur. Senaryo, film için gerekli olan öğelerden biridir. 15 Mart 2025 tarihinde Bizim Ekran köşesinde yazmaya başladığımdan beri senaryo üzerine çok yazı yazdığımı görüyorum. İyi senaryo iyi film demektir. Bizim dünyamızda maalesef bu sahaya önem verilmemiş. Ünlü şairlerimiz, hikâye yazarlarımız, roman yazarlarımız olmuş. Senarist yeni yeni yetişmeye başlıyor. Bunun önemini dile getirmeye çalışıyoruz.

Bazı filmleri seyrederken "Bunu niye çekmişler?" dediğimiz oluyordur. Bu senaryoyu kim yazmış, niye yazmış dediğimizde. Bunlardan şikâyet etmek yerine bizim daha iyi filmler yapmamız, senaryolarını yazmamız gerekmektedir. Bazı ödüllü filmler sizlerin moralini bozmasın. Filmin ödül alması onun mükemmel olduğunu göstermez.

Senaryo için, karakterler, mekânlar, zaman akışı, diyaloglar gereklidir. 

İlk olarak fikrin ve hikâyenin olması gerekmektedir. Hikâyenin kurgusu, seyirciye ne kadar güzel aktarılırsa o kadar başarılı bir film ortaya çıkar. Bu aynı zamanda demektir ki hikâyenin kurgusunun güzel olması gerekmektedir. Kötü bir yazım hikâyenin çekiciliğini yok edebilir. Hikâye yazarları gözümüzün önüne gelince birçok isim sayabiliriz. Fakat her edebî bir hikâyenin güzel film olacağı garantisini veremeyiz. Buna en güzel örneklerden birisi Monte Kristo Kontu romanının filmleridir. Roman olarak çok sürükleyici olmasına rağmen, farklı zamanlarda çekilen çok sayıda filmleri için aynı şeyi söylemek mümkün değildir.

Uyarlama senaryo her zaman romanın tadını vermemektedir düşüncesindeyim.

Senarist kendi hikâyesini ve daha sonra senaryosunu yazarken bu konuda daha dikkatli olmalıdır.. Yazdığı hikâye edebî bir eser olmayacaktır, film olacaktır hikâyeyi yazarken bu konuya dikkat etmek gerekmektedir. Burada aranılan konu, işleyiş (Buna biçim de diyebiliriz), dozajdır. Hepsi yeteri kadar ve peş peşe izleyiciyi sıkmadan verilmelidir. Konuyu anlatırken bölümler birbirleri ile bağlantılı ve anlaşılır olmalıdır. Eksik verdiğimiz bir öğe/unsur kalmamalıdır. Aynı şekilde fazladan verdiğimiz bir öğe de filmin bütününde eksiklik gibi duracaktır…

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Muhalefet savunmada

    İktidar milleti böldü

    Açılım komisyonunda geri adım

    Almanya, Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmayacağını açıkladı

    Mısır: Netanyahu bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor

    PAYCO'ya yönelik soruşturmada 21 şüpheliye tutuklama talebi

    38 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı!

    Gazze'de İsrail’in saldırılarına rağmen hafız olan 500 öğrenciye icazet töreni yapıldı

    İsrail, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna hava saldırıları düzenledi

    Suriye'nin Süveyda iline bilinmeyen bir savaş uçağı hava saldırısı düzenledi

    California'da fırtına ve sel : 3 kişi öldü

    Çocuklarının görsellerini sosyal medyada paylaşanlara "yaptırım" uyarısı

    ABD: Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalardan endişeliyiz

    "Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu" açıklandı: "İsrail istediğini rahat bir şekilde yaptı"

    Sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek

    Gazze direnç ve umut mesajı taşıyor

    Yeni bir oyun mu?

    Fatura yine vatandaşa

    Tacikistan-Afganistan sınırında çatışma çıktı: 5 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.