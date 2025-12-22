"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Üç Aylarda en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım

Risale-i Nur'dan
22 Aralık 2025, Pazartesi
Aziz, Sıddık Kardeşim ve Hizmet-i Kur’âniyede Hakikatli Arkadaşım Re’fet Bey!

Bu defa istinsah ettiğiniz risaleler çok güzel olmuştur. Senin gayret ve samimiyet ve ciddiyetini bana gösterdiler ve Re’fet tembel değildir, ispat ettiler. Onları tashih edip göndermiştim. Sonra işittim ki, getiren adam İslâmköy’ünde bırakmış. Otuz Birinci Mektub’un Üçüncü, Dördüncü Lem’a’larını yazmaya vakit bulamadım. Korkuyorum ki, onların da “İzâ câe nasrullahi” [Allah’ın yardımı geldiği zaman. (Nasr Suresi: 1.)] sırrı gibi mevsimi geçerek, sonra güzel yazılmamış olsun. İnşaallah, sizlerin iştiyakı beni çalıştıracak. Fakat bu Şuhur-u Selâse çok kıymettardır; Leyle-i Kadrin sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor. İnşaallah, Kur’ân’a ait mesâille iştigal, bir nevi manevî mütefekkirâne Kur’ân okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-i Kur’ân manaları risalelerin istinsah ve mütalâalarında vardır itikadındayız. Zaten bu ciheti siz takdir etmişsiniz.

Mu’cizat-ı Ahmediyeyi sizin için yazdırdım, tekmil oldu. Fakat başka bir nüsha ona göre yazdırmak lâzım olduğu için, muvakkaten burada kalacak. Senin mektubunda Hafız Sezai bizimle ciddî alâkadar olduğunu gösteriyor. Ben bir zaman idi, Ağroslu Zekâi gibi samimî, hararetli, Isparta’da yeni bir kardeşimiz bulunacak, vicdanen hissediyordum. İnşaallah bu Sezai, o olacak. Ben onu işittiğim vakit hissettiğim şahıs tevehhüm ettim. Eğer tasavvurum gibi ise, zaten iyi; olmasa öyle olmaya çalışsın. Eğer Zekâi nasıl adamdır merak ederse, Yirmi Yedinci Mektub’un fıkralarında Zekâi’nin mahiyetini ve ne derece samimî olduğunu gösterir fıkraları var, baksın.

Kayınpederin Hacı İbrahim Efendi’ye çok selâm ediyorum. O zatı ciddî bir ahiret kardeşi telâkki etmişim. İnşaallah senin bu yeni gayret ve sa’yinden o da hissedardır.

Bedreddin’in küçüklüğüyle beraber, büyük talebeler dairesine dâhil etmişim. O, küçüklerin büyüğüdür. Ve inşaallah Cenab-ı Hak onun emsalini çoğaltsın. Bedreddin’in validesine dua ediyorum. Elbette Bedreddin’in hüsn-ü terbiyesinde en mühim hisse onundur. Çünkü onun en birinci üstadı odur.

Bekir Ağa, Lütfi Efendi, Hafız Ahmed, Sezai gibi kardeşlere selâm ediyorum.

El-Bâkî Hüve’l-Bâkî 

Kardeşiniz Said Nursî

Barla Lahikası, s. 376

LUGATÇE:

efdâl: daha faziletli, daha üstün.

istinsah: nüshasını yazma, örneğini çıkarma, kopya etme.

kıraat-i Kur’ân: Kur’an okumak.

Leyle-i Kadr: Kadir Gecesi; Ramazan içinde gizli olan, 

Kur’ân’ın indiği bin aydan hayırlı mübarek gece.

mesâil: meseleler.

sa’y: çalışma, emek.

Şuhur-u Selâse: Üç Aylar; Receb, Şaban, Ramazan.

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TESK’ten iktidara acil çağrı

    Dem: MHP bir hayal kırıklığı

    İsrafı azaltmak; suyu, toprağı ve emeği korumaktır

    Değişim hukukla olur

    Düğünde vuruldular

    İmran Han’a hapis cezası

    Garantörler nerede?

    Erzurum'da 1001 hatim başladı

    1,6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

    Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Venezuela Dışişleri Bakanı: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık

    Bütçe faiz batağında
    📷

    İslam alemi Medresetüzzehra Modelini örnek almalı - Hutbe-i Şâmiye’deki değerlendirmeler hâlâ çok değerli

    Üretici de tüketici de yokluk içinde

    ‘Mavi Vatan’ kaldı mı?

    İsrail, “silahsızlandırılmış bölge” talep etti

    Görülmemiş istikrarsızlık dönemindeyiz

    İsrail’e cephane taşıyan o gemiyi durdurun

    Türkiye yaşadığı olaylarla yüzleşemedi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.