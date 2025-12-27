"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2025 CUMARTESİ

Demek ki istense olur

Faruk ÇAKIR
27 Aralık 2025, Cumartesi
Türkiye’yi idare edenler, yapamadıkları işler için bahane üretmek hususunda çok mahirdirler.

Gerçi aynı maharet, başarısız idarecileri savunanlarda da vardır. İş öyle bir noktaya gelmiş ki, idareci “Ben bu işi yapamadım” dese; bazı taraftarları “Yok, burada senin kabahatin yok” diyorlar. Bu durumda, “Zarara kendi rızası ile girene merhamet edilmez”den başka ne denilebilir ki?

Milletimiz yıllardan beri enflasyon altında eziliyor. Bunun yüzlerce sebebi ve bahanesi olsa bile neticede iktidardakiler sorumludur. Türkiye’yi idare edeler sorumlulukları hatırlatıldığında hemen bahanelere sığınıp, “Enflasyonu düşürecektik, ama salgın çıktı, deprem vurdu, dünya krize girdi, vs. vs...” diyorlar. Bu meselede çeşitli zorluklar olduğu doğrudur, ancak bu zorluklar sadece ülkemiz için söz konusu değil ki? Yani, salgın varsa bütün dünya için var... Deprem ve benzeri afetler varsa, başka ülkeler için de var. Dünya krizi denilecek olursa adı üstünde... Her ülke bundan etkileniyor. O halde Türkiye’nin daha fazla ve devamlı bu krizlerden etkilenmesi ve bir türlü ‘düzlüğe’ çıkamaması nedendir?

Türkiye’yi idare edenlerin hal ve tavrına bakıldığında, güya ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve buna rağmen enflasyon düşüp krizler sona ermiyor. Ya da sanki enflasyonu düşürmek mümkün değil, ya da bütün dünya bu dertle kıvranıyor kanaati verecek şekilde konuşmalar yapıyorlar. 

Japonya’dan gelen bir haber “istense enflasyonun ülkemizde de düşürülebileceğini” kesin olarak gösterir. Yani, Japonya ya da herhangi bir ülke enflasyona mağlup olmuyorsa niçin Türkiye de aynı işi yapamasın? Dünyada herhangi bir ülke, idareci ve siyasetçi bunu başarabiliyorsa Türkiye de başarabilir ve başarmalıdır. Bu noktada hiçbir bahane hiç kimse sığınamaz... 

Ülkemiz için hayal gibi görünen haber özetle şöyle: “Japonya’nın köklü kalem üreticisi Pilot, ülkede ve Türkiye’de uzun yıllar en çok kullanılan kalemler arasında yer alan Frixion modelinin fiyatına zam yaptı. Şirket, ürünün piyasaya sürüldüğü 2006 yılından bu yana ilk kez fiyat artışına giderken, zam oranı yaklaşık yüzde 10 oldu. Pilot CEO’su Fumio Fujisaki, şirkette geçirdiği 40 yıllık kariyeri boyunca ilk kez “en çok satan” bir ürünün fiyatının arttırıldığını belirterek, bu adımın Japon tüketicilerinin artan maliyetlere karşı tutumunu test ettiğini söyledi. Konuşmasında, maliyetleri karşılayamadıkları için artış yapmak zorunda kaldıklarını da aktaran Fujisaki, aldıkları karar için tüm pilot kalem kullanıcılarından özür diledi. Japonya Merkez Bankası bu ay politika faizini yaklaşık yüzde 0,75’e çıkararak 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Çekirdek enflasyonun ise gelecek yıl da yüzde 2’nin üzerinde kalması bekleniyor. Pilot’un Japonya’daki toplam kalem satışlarının yüzde 40’ından fazlasını oluşturan Frixion, yaklaşık 20 yıl boyunca 230 yen seviyesinde satıldı.” (ekonomim.com, 24 Aralık 2025)

Bir ürüne 20 yıl boyunca zam yapılmadan üretim devam edilebiliyorsa benzer bir tablo niçin ülkemiz için olmasın? Elbette bunun şartları var, ama Japonya ya da herhangi bir ülke bunu başarabiliyorsa biz de başarabiliriz ve başarmalıyız. Başka çaremiz yok...

