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20 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Ramazanda Kur’ân hatmi

Risale-i Nur'dan
20 Mart 2024, Çarşamba
Aziz, Sıddık Kardeşlerim! [...] Ramazanınızı tebrik eder ve bu gelecek Leyle-i Kadri hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i a’mâlimize böyle geçmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz ve böylece bayrama kadar “Allahümme’c’al leylete kadrinâ fî hâza’r-ramazâne hayran min elfi şehrin lenâ ve li-talebeti’r-resâili’n-nûri’s-sâdıkîne.” [Allah’ım! Bu Ramazanda Kadir Gecesini biz ve sadık Nur Talebeleri için bin aydan hayırlı kıl] duasını etmeye niyet ettik.

Hem sizin iki mu’cizeli Kur’ân’ı bu mübarek aylarda göndermeniz inşaallah o derece medâr-ı bereket ve sevap ve hasenât ve fütuhat olacak ki hakkımızda bu Ramazanın her bir günü bir Leyle-i Kadir hükmüne geçeceğini rahmet-i İlâhiyeden ümit ederiz.

Şimdiden biz tedbir ettik ki, iki Kur’ân’ı, Risale-i Nur’un buradaki has talebeleri Ramazan-ı Şerifte her biri her günde bir cüz’ünü sizinle beraber okumakla, Ramazanın her gününde bir hatme-i Kur’âniye olarak, manevî ve çok geniş bir mecliste, Isparta ve Kastamonu’yu ihata eden bir dairede halka tutan Risale-i Nur Talebelerinin ve o dairenin merkezinde sizler bulunmak cihetiyle Risale-i Nur Şakirdlerinin etrafınızda olarak, Nakşîde hatme-i hâcegân tarzında fakat çok büyük bir mikyasta Risale-i Nur’un bütün şakirdleri manen hâzır ve o dairede bulunuyor niyetiyle, tasavvuruyla okunmak, o kudsî hatmeyi yapmak, Cenab-ı Hakkın rahmetinden tevfik niyaz ederiz.

Kastamonu Lahikası, 53. Mektup, s. 95

***

Evet, Ramazan-ı Şerifte, güya âlem-i İslâm bir mescid hükmüne geçiyor. Öyle bir mescid ki milyonlarla hafızlar, o mescid-i ekberin köşelerinde o Kur’ân’ı, o hitab-ı semavîyi arzlılara işittiriyorlar.

Her Ramazan [“Ramazan ayı ki Kur’ân o ayda indirilmiştir.” (Bakara Suresi: 185)] ayetini, nurânî, parlak bir tarzda gösteriyor; Ramazan “Kur’ân ayı” olduğunu ispat ediyor. O cemaat-i uzmanın sair efradları, bazıları huşû ile o hafızları dinlerler, diğerleri kendi kendine okurlar.

LÛ­GAT­ÇE:

arzlı: dünyalı.

cemaat-i uzma: çok büyük cemaat.

defter-i a’mâl: insanların işlediği ve yaptığı şeylerin kaydedildiği defter; amel defteri.

efrad: fertler.

hatme-i hâcegân: Nakşî tarikatı mensuplarının, şeyhlerinin huzurunda, topluca belirli dua ve zikirlerini sonuna kadar okumaları.

hatme-i Kur’âniye: Kur’ân hatmi, Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona okuyup bitirme.

ihata etmek: kuşatmak, içine almak.

Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi, Kur’ân-ı Kerîm’in dünya semasına nâzil olduğu gece.

medâr-ı bereket ve sevap ve hasenât ve fütuhat: bereket, sevap, hayır ve manevî fetih vesilesi.

şakird: talebe.

tevfik: Allah’ın yardımı, başarılı kılması.

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