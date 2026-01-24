"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Tevhidin en büyük dellâlı: Hazret-i Muhammed (asm)

Risale-i Nur'dan
24 Ocak 2026, Cumartesi
(Dünden devam)

Sadisen: Onuncu Söz’ün İkinci İşaretinde işaret edildiği gibi; Ulûhiyet, mukteza-i hikmet olarak tezahür istemesine mukabil, en a’zamî bir derecede zat-ı Ahmediye (asm), dinindeki a’zamî ubudiyetiyle en parlak bir derecede göstermiştir.

Hem Hâlık-ı Âlem’in nihayet kemâldeki cemalini bir vasıta ile göstermek mukteza-i hikmet ve hakikat olarak istemesine mukabil, en güzel bir surette gösterici ve tarif edici, bilbedahe o zattır.

Hem Sâni-i Âlem’in nihayet cemalde olan kemâl-i sanatı üzerine enzar-ı dikkati celb etmek, teşhir etmek istemesine mukabil, en yüksek bir sadâ ile dellâllık eden, yine bilmüşahede o zattır.

Hem Bütün Âlemlerin Rabbi, kesret tabakàtında vahdaniyetini ilân etmek istemesine mukabil, tevhidin en a’zamî bir derecede, bütün merâtib-i tevhidi ilân eden, yine bizzarure o zattır.

Hem Sahib-i Âlem’in nihayet derecede âsârındaki cemalin işaretiyle, nihayetsiz hüsn-ü zatîsini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini âyinelerde mukteza-i hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil, en şaşaalı bir surette âyinedarlık eden ve gösteren ve sevip ve başkasına sevdiren, yine bilbedahe o zattır.

Hem şu saray-ı âlemin Sânii, gayet harika mu’cizeleri ile ve gayet kıymettar cevahirler ile dolu hazine-i gaybiyelerini izhar ve teşhir istemesi ve onlarla kemâlâtını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil, en a’zamî bir surette teşhir edici ve tavsif edici ve tarif edici, yine bilbedahe o zattır.

Hem şu kâinatın Sânii, şu kâinatı envâ-ı acâib ve ziynetlerle süslendirmek suretinde yapması ve zîşuur mahlûkatını seyir ve tenezzüh ve ibret ve tefekkür için ona idhal etmesi ve mukteza-i hikmet olarak onlara o âsâr ve sanayiinin manalarını, kıymetlerini ehl-i temaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil, en a’zamî bir surette cin ve inse, belki ruhanîlere ve melâikelere de Kur’ân-ı Hakîm vasıtasıyla rehberlik eden, yine bilbedahe o zattır.

Sözler, 31. Söz, s. 650

LUGATÇE:

âsâr: eserler.

dellâl: ilân edici, tanıtıcı, hakka davet eden.

envâ-ı acâib: hayret verici çeşitler, türler.

Hâlık-ı Âlem: âlemi yaratan, Allah.

kesret tabakàtı: çokluk tabakaları, 

sayıca çok fazla olan varlık çeşitleri.

merâtib-i tevhid: Allah’ın bir olduğuna inanmanın 

mertebeleri, dereceleri.

Sâni-i Âlem: âlemi sanatla yaratan, Allah.

vahdaniyet: Allah’ın birliği; Allah’ın bir ve benzersiz olması.

zîşuur: şuur sahibi, bilinçli.

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hafta sonu hava ısınacak

    Washington'da kar fırtınası sebebiyle "acil durum" ilan edildi

    Pakistan'daki AVM yangınında ölü sayısı 71'e yükseldi - 77 kişiden haber alınamıyor!

    Terör örgütü YPG/SDG yandaşları İsveç'te Filistin bayrağı taşıyan gence saldırdı

    Balıkesir'deki 5,1 büyüklüğünde deprem - İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da da hissedildi

    İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çaptı: 2 kişi öldü

    Barrack ve Mazlum Abdi Irak’ta görüştü

    Barış Kurulu resmen açıklandı: Türkiye katıldı, Avrupa mesafeli

    ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri Abu Dabi'de

    ABD, DSÖ'den resmen ayrıldı - 78 yıllık üyelik sona erdi

    Beykoz'da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

    10 ton kokaine 10 tutuklama

    Suriye'nin güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır

    İzmir'de iş makinesi yüklü tır viyadükten düştü: 3 kişi yaralandı

    Camide buluşup Kur’ân öğreniyorlar

    Koreli Kim, Müslüman oldu

    Fas’ta çığ düştü, 3 ölü

    Dünya su iflasının eşiğinde

    "Çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söylediler

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Balıkesir'deki 5,1 büyüklüğünde deprem - İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da da hissedildi
    Genel

    Şefkat Kahramanı Emine Sungur rahmet-i Rahman’a kavuştu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Terör örgütü YPG/SDG yandaşları İsveç'te Filistin bayrağı taşıyan gence saldırdı
    Genel

    Pakistan'daki AVM yangınında ölü sayısı 71'e yükseldi - 77 kişiden haber alınamıyor!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Washington'da kar fırtınası sebebiyle "acil durum" ilan edildi
    Genel

    Hafta sonu hava ısınacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.