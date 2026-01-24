Tevhidin en büyük dellâlı: Hazret-i Muhammed (asm)

(Dünden devam)

Sadisen: Onuncu Söz’ün İkinci İşaretinde işaret edildiği gibi; Ulûhiyet, mukteza-i hikmet olarak tezahür istemesine mukabil, en a’zamî bir derecede zat-ı Ahmediye (asm), dinindeki a’zamî ubudiyetiyle en parlak bir derecede göstermiştir.

Hem Hâlık-ı Âlem’in nihayet kemâldeki cemalini bir vasıta ile göstermek mukteza-i hikmet ve hakikat olarak istemesine mukabil, en güzel bir surette gösterici ve tarif edici, bilbedahe o zattır.

Hem Sâni-i Âlem’in nihayet cemalde olan kemâl-i sanatı üzerine enzar-ı dikkati celb etmek, teşhir etmek istemesine mukabil, en yüksek bir sadâ ile dellâllık eden, yine bilmüşahede o zattır.

Hem Bütün Âlemlerin Rabbi, kesret tabakàtında vahdaniyetini ilân etmek istemesine mukabil, tevhidin en a’zamî bir derecede, bütün merâtib-i tevhidi ilân eden, yine bizzarure o zattır.

Hem Sahib-i Âlem’in nihayet derecede âsârındaki cemalin işaretiyle, nihayetsiz hüsn-ü zatîsini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini âyinelerde mukteza-i hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil, en şaşaalı bir surette âyinedarlık eden ve gösteren ve sevip ve başkasına sevdiren, yine bilbedahe o zattır.

Hem şu saray-ı âlemin Sânii, gayet harika mu’cizeleri ile ve gayet kıymettar cevahirler ile dolu hazine-i gaybiyelerini izhar ve teşhir istemesi ve onlarla kemâlâtını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil, en a’zamî bir surette teşhir edici ve tavsif edici ve tarif edici, yine bilbedahe o zattır.

Hem şu kâinatın Sânii, şu kâinatı envâ-ı acâib ve ziynetlerle süslendirmek suretinde yapması ve zîşuur mahlûkatını seyir ve tenezzüh ve ibret ve tefekkür için ona idhal etmesi ve mukteza-i hikmet olarak onlara o âsâr ve sanayiinin manalarını, kıymetlerini ehl-i temaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil, en a’zamî bir surette cin ve inse, belki ruhanîlere ve melâikelere de Kur’ân-ı Hakîm vasıtasıyla rehberlik eden, yine bilbedahe o zattır.

Sözler, 31. Söz, s. 650

LUGATÇE:

âsâr: eserler.

dellâl: ilân edici, tanıtıcı, hakka davet eden.

envâ-ı acâib: hayret verici çeşitler, türler.

Hâlık-ı Âlem: âlemi yaratan, Allah.

kesret tabakàtı: çokluk tabakaları,

sayıca çok fazla olan varlık çeşitleri.

merâtib-i tevhid: Allah’ın bir olduğuna inanmanın

mertebeleri, dereceleri.

Sâni-i Âlem: âlemi sanatla yaratan, Allah.

vahdaniyet: Allah’ın birliği; Allah’ın bir ve benzersiz olması.

zîşuur: şuur sahibi, bilinçli.

