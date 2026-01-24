"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Önce eğitim[-ci eğitilmeli]

Ali HAKKOYMAZ
24 Ocak 2026, Cumartesi
İ’TİZAR

Dikenli, içimi ezen, yüreğimi burkan, keskin cehalet kokulu bir eğitim buketi (sunduğum) için üzgünüm; ümitsiz değilim; bir çıkış mutlaka vardır. Ümidim var ki bunları yazdım; susar otururdum bir köşede yoksa.

«

(Eğitim için arayış, teklif, tahmin, tesbit, tembih, tashih, tenkit, tasrih, hicv niyetİne...)

«

HOCA-CEMAAT/ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ

Hocalar hutbede üç beş cümleyi niye kâğıttan okur? Göz teması diye bir şey var. Lütfen, insanlara bakarak konuşun! Yasak savar gibi olmaz bu işler. Hakka ve halka karşı mesuliyetinizi hatırlayın. Bu korku iyi kokmuyor. Rızkın nerden geldiğini bilenlerdensiniz. Öğretmenler ve üniversite hocaları da korkuya göre konuşursa hakikati kimler dile getirecek? Hocanın eline ne tutuşturulmuşsa okuduğu o. Esirlik böyle bir şey... Camiden çıkanlara sorun. Çoğu ne dinlediğini bilmez. Öğrenci öğretmenden; cemaat hocadan etkilenip çıkmalı değil mi! Kocaman üniversite bitiyor; sonuç?Sonuç ortada.... Ne Finlandiya'yız, ne de Japonya... Okulunu, camiini kendi yapan bir ülkeyiz. Emek verdiğimiz taş toprak... Taşlaşmış hallerimiz yumuşamalı değil mi; bunca gayrete?

«

ÜCRET

İşini “bırakan” öğretmenle; “işine” bakan öğretmenin eline aynı ücret geçmemeli. Teknik çağda bunu tefrik etmek zor değil. Rekabetin olmadığı yerde biri niye kendini geliştirsin? (Özel çalışması olanlar ayrı.)

«

G/ÜÇ MEKÂN

Okul yapmayı, "cehalet" düşmanıyla mücadele; hastane yapmayı, hastalıkları azaltmak; hapishane yapmayı, suçluları terbiye etmek anlıyorsak... daha yolun başında bile değiliz.

«

ÖĞRETMEN (MUALLİM)/ SANATÇI

Sanatçı kapı, pencere aralar. Yol yordam gösterir. Hakikatin peşinde koşar. Yalan söylemez. Münafıkane işler yapmaz. Kaba saba işlerden hiç mi hiç hoşlanmaz. Estetiktir. Mütebessimdir. Menfaat peşinde değildir. Hakkına razı olur. Dünü, bugüne; bugünü, yarınlara bağlama telâşındadır. En zor şartlarda bir çare arar. Sanatçı yoldur, ışıktır, ufuktur. Ve soru: “Öğretmen (muallim) memur mudur; sanatçı mı?” Hâl-i âleme bakalım; hangisi?

«

ÖĞRETMEN VE TOPLUM

Öğretmen mi? Evini kendi bulacak. Kirasıydı, yol parasıydı, kitabıydı, dergisiydi... Maaşı mı? Haa öyle kitaba, kültüre yetmez. Bir de bilen de bilmeyen de aynı rütbede… Sonuç? Toplum aynasına bakın; öğretmenleri göreceksiniz.

«

CEHALETİN FOTOĞRAFI

Cehaletin bir fotoğrafı var mı; var; hem de çok... Meselâ Yunus, onlar için diyor ki:

"Nice yumşak söylese;

Sözü savaşa benzer!"

«

EDEBİYAT İMTİHANI

(Cevaplara istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz!)

S.1) Kim olduğunu üç cümleyle/veciz ifadelerle anlatabilir misin?

S.2) Ezberinde bir şiir var mı?

S.3) En son ne zaman ay'a bakmıştın?

S.4) Yunus Emre: "Bir karıncaya ulu nazarım var!" diyor. Senin de böyle bir bakışın var mı: Karıncaya/papatyaya/gelinciğe ve saire...

S.5) Mekteplerin “Kâinat Mektebi'ni” okuyacak kültüre erişmesi için hangi okullara kaydolması gerekir?!

«

KELİME DİYE BİR ŞEY

Kelimeniz azsa kelime biriktirin. Yani okuyabildiğiniz kadar okuyun. Yazarı anlamıyoruz diye yazarın kelimelerini alâkası olan olmayan kelimelerle takas etmeyin. Buna gerek de yok; hakkınız da... Kendin kitap yaz; bir diyeceğin varsa. Başkasının kitabını böyle kurcalayıp durma! Yunus Emre'nin kelimelerini yerinden oynatırsan şair ölmemişken; ölür.

«

BİTMEYEN OKULLAR

Üniversiteyle beraber yirmi yıla yakın eğitim... Zehir gibi adamlarımız olmalı değil mi? Değil! Zehirlenip çıkıyor gençlerimiz. Kendine, dünyaya, ahirete uzak diplomalılar... Bunlar tartışma açılsın diye değil; herkesin bildiği de çok azımızın gördüğü bir kördüğüm... Teşhis bilinsin ki tedavi kolaylaşsın.

«

KAYBOLAN NESİLLER

Çocuklarımızı kaybediyoruz göz göre göre. Aynı sebepler, aynı sonuçları doğurur; demiyor muydunuz! Şimdiki eğitim sisteminden hemen vazgeçelim. Neyi, niye bekliyoruz, ne zamana kadar?

«

ÖĞRETMEN KARNESİ

Öğretmenlere kim karne verecek? Okullar sınıfta kalmış. 

«

SANAL EĞİTİM GERÇEK DÜNYA

Sanal dersler ve sanal karnelerden sonra gerçek edebiyatçılar gerçek mimarlar yetişecek; öyle mi? Bekleyip göreceğiz. Bekleriz bir doksan yıl daha; beklemeye alıştık ya; cehalete ve fukaralığa! Hey, hey!

«

ZAMANI SAVURMAK

Vakit doldurma; vakti doldur, ey eğitim!

Okunma Sayısı: 139
