Hikâye ve sonrası

Senaryonun olabilmesi için bir fikrin ve hikâyenin olması gerekmektedir.

Aynı ifadeyi daha önceleri de defalarca yazdım ve söyledim. Önemli olduğunun da altını çizdim. Bu belki bazı okuyucular için niye ısrarla bunu yazıyor diye düşünmelerini sağladı.

Okuyucularımızın bir kısmı "Üstadın filmi niye yapılmıyor?" diye soruyorlar. Aynı şekilde "Zübeyir Gündüzalp dizi veya film olarak niye çekilmiyor?" diye de soruyorlar. Bunları yapabilmek için acele etmemek lâzım. İlk olarak çok iyi oyunculara ihtiyaç var. Ayrıca senaryolarının yazılması gerekiyor.

Binbaşı Asım deyince tanıyan herkesin aklına dua etmesi ve vefat etmesi gelir. Ben kendim adıma sadece bunu çekersek Binbaşı Asım Beyin hatırasına haksızlık olur kanaatindeyim. Olayın geçtiği yılları ve daha önceki olayları bilmek gerekiyor.

30 Kasım 1925 tarihinde mecliste kabul edilen ve Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair” kanunu bilmek gerekiyor. Kanunun çıkmasıyla birlikte Binbaşı Asım Ağabeyin yaşadığı Burdur Vilâyeti ve sınırları içerisindeki tüm tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılarak mühürlenmesinden bahsetmek gerekiyor. Binbaşı Asım Beyin yaşadığı yılları ve dinsizlik fikrinin yayılmasına çalışılması ile gelişen olayları yazmak gerekiyor.

Bütün bunları yazdıktan sonra Binbaşı Asım Beyin Üstad Said Nursî ile görüşmesi ve hattı güzel olduğu için Risale-i Nur’ları yazmaya başlamasından bahsetmek gerekiyor. Çatışmalar, tartışmalar… Dua etmesi son sahne olursa film etkisiz kalabilir… Dua eder ve vefat eder. Bir çok kişide filmin burada bitmesi gerekir, fikri olabilir.

Bu hadise, yani Binbaşı Asım Ağabeyin vefatı 7 Mayıs 1935 yılında vuku buluyor… Gene o yılların incelenmesi gerekmektedir. O sırada Isparta havalisinde nurcuların hepsi gözaltında bulunmaktaydı. Din görevlileri ise Bediüzzaman'la alâkalarının kurulmasından korkup gelemedikleri için cenaze işlerini yapacak kimse çıkmadı… Cenazeyi eşi Nigâr Hanım yıkayıp kefenliyor… Yedi-sekiz kişinin katıldığı ve Hacı Mülâzım Efendinin kıldırdığı cenaze namazına müteakip İstikamet şehidi Binbaşı Asım Bey Isparta’daki Alâeddin Mezarlığına defnediliyor.

Sadece bir kaynaktan alınan bilgiler ile dönem film senaryoları yazmak eksiklikler ile önümüze gelir. Bunun için kaynak taraması yapmak gerekmektedir. Hatta o yılları, o yıllarda yapılan dinsizlik çalışmalarını da okumak gerekiyor.