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13 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 52

Üç Aylarda Hizbü’l-Kur’ân ve Hizb-i Nûrî okumak

Risale-i Nur'dan
13 Şubat 2022, Pazar
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Hizbü’l-Kur’ânü’l-Muazzam’ın hem fevkalade ehemmiyeti, hem faydaları, hem okumasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur’ân’ın en sevaplı ayetlerinin ihtivası, hem Resâil-i Nuriye’nin bütün esaslarını ve hakikatlerini cem’ etmesi, hem herkese, hususan her vakit bütün Kur’ân’ı okumaya fırsat bulamayan ve hafız olmayanlara tamam Kur’ân’ın bir numune-i kudsîsi, hem tamam Kur’ân’ın tevafuklu tab’ında bir misal-i musağğarı ve müjdecisi, hem maddî ve lafzî ve mânevî parlak bir i’caz göstermesi gibi pek çok hasiyetleri var ve bu şuhur-u mübarekedeki pek çok bereketlere ve nurlara ve sevaplara medardır ve onun tab’ına ve neşrine çalışmışlara çok büyük hayırlar kazandırır.

Emirdağ Lâhikası, 15. mektup, s. 62

***

Bugünlerde hatırıma gelen bir vakıayı beyan ediyorum:

Ben, namaz tesbihatının âhirinde, otuz üç defa Kelime-i Tevhidi zikrederken, birden kalbime geldi ki hadis-i şerifte “Bazen bir saat tefekkür bir sene ibadet hükmüne geçer.” Risale-i Nur’da o saat var; çalış, o saati bul, ihtar edildi. Âdeta ihtiyarsız bir surette, Kur’ân’ın ayetü’l-kübrasının iki tefsiri olan iki ayet-i kübrâ risalelerinden mülâhhas tefekkürî bir tekellüm, tam bir saat devam etti. Baktım, size gönderdiğim Âyetü’l-Kübra Risalesinin Birinci Makamın hülâsasından müntehab güzel bir sırrını hülâsa ile, Yirmi Dokuzuncu Lem’a-i Arabiyeden müstahreç nurlu, tatlı fıkralardan terekküb ediyor. Ben kemâl-i lezzetle her gün tefekkürle okumaya başladım. Birkaç gün sonra hatırıma geldi ki “Madem Risale-i Nur bu zamanın bir mürşididir, talebelerine bir vird-i ekber olabilir” diye kaleme aldım.

Ve bütün risalelerin hususî menbaları, madenleri olan binden ziyade âyât-ı Kur’âniyeyi kendi Kur’ân’ımda, evvelce işaretler koyup bir Hizb-i A’zam-ı Kur’ânî yapmak niyet etmiştim. Şimdi bu Hizb-i A’zam ve bu Vird-i Ekber, Risale-i Nur mensuplarına bazı eyyam-ı mübarekede okunması için bir zaman size de göndermek hakkınız var. İnşaallah bir zaman sonra size gönderilecek. Bazı kelimelerini tercüme ve bir kısım kayıtlarını tefhim için vakit bulsam, gayet kısa hâşiye gibi bir şeyi yazacağım.

Kastamonu Lâhikası, 22. mektup, s. 54

LÛ­GAT­ÇE:

Hizbü’l-Kur’ânü’l-Muazzam: Bediüzzaman Hazretleri’nin Risale-i Nur’daki hakikatlerin kaynağı olan Kur’ân âyetlerini bir araya getirmek suretiyle oluşturduğu, evrad u ezkâr niyetiyle de okunabilecek Kur’ân’dan bir hizb (bölüm).

Vird-i Ekber (Hizb-i Ekber, Hizb-i Nûrî): Bediüzzaman Hazretleri’nin Yedinci Şuâ (Âyetü’l-Kübra) risalesi ile Yirmi Dokuzuncu Lem’a-yı Arabî’nin imtizacından çıktığını belirttiği, “fikrî bir zikr-i muaz­zam” [Zülfikar, s. 472] dediği, Risale-i Nur’un Arabî bir parçası. [Zülfikar’ın arkasında bulunmaktadır.]

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