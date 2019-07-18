Yeni Asya ekolüyüz, dindar demokratız

Avustralya Temsilcimiz Fatih Yargı, “Yeni Asya Risale-i Nur ekolüyüz. Dindar, demokratız. Hak, hukuk ve adaleti çok önemsiyoruz. Vatanperveriz, hürriyetçi bir yapımız var” dedi.

Avustralya’da Türkçe basılan Dünya Gazetesi’nden Mustafa Yılmaz’ın sorularını cevaplayan Avustralya Nur Vakfı Genel Koordinatörü ve Avustralya Yeni Asya Temsilcimiz Fatih Yargı, “Dinî ve manevî hizmetlerimizi Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur meslek ve meşrebiyle yapmaya gayret ediyoruz. Yeni Asya Risale-i Nur ekolüyüz. Dindar, demokratız. Hak, hukuk ve adaleti çok önemsiyoruz. Vatanperveriz, hürriyetçi bir yapımız var” dedi.

Avustralya Nur Vakfı 1970’li yıllardan bu yana hizmet vermekte olduklarını ve Melbourne’un en eski kuruluşlarından bir tanesi olduklarını kaydeden, Nur Vakfı’nın hizmet merkezleri ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren Yargı, “1968 yılında, Avustralya’ya ilk gelen kafiledeki abilerimiz evlerinde başlatıyor. Sonra, Fatih Coburg Camii’nde hizmetler devam ediyor. İlk dershanemiz de Broadmeadows’da bir Bungalow 1975 yılında temeli atılıyor. Oradan bugüne devam ediyoruz” dedi.

Avustralya Nur Vakfı Genel Koordinatörü ve Avustralya Yeni Asya Temsilcimiz Fatih Yargı, “Dinî ve manevî hizmetlerimizi Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur meslek ve meşrebiyle yapmaya gayret ediyoruz.

DEVLETİ ELE GEÇİRME ÇALIŞMALARIMIZ YOK

Fatih Yargı, “hizmet diyorsunuz. Bunu biraz açarsak nedir tam olarak?” şeklindeki soruya, “Dinî ve manevî hizmetlerimizi Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur meslek ve meşrebiyle yapmaya gayret ediyoruz. Yeni Asya Risale-i Nur ekolüyüz. Dindar, demokratız. Hak, hukuk ve adaleti çok önemsiyoruz. Vatanperveriz, hürriyetçi bir yapımız var. Her türlü darbenin, darbecilerin, tek adam yönetimlerinin, ırkçı, dinci (dini siyasete alet eden) ve dinsizliği ideolojisinde barındıran siyasî cereyanlara ve düşünceleri tasvip etmiyoruz. Dini umumun malı olarak kabul ediyor ve günlük siyasete alet edilmesine karşı çıkıyoruz. Dinî cemaatlerin işi ahirete yönelik olduğuna inanıyoruz. Asla devleti geçirme veya devlet içinde yapılanma gibi çalışmaların içerisinde olmuyoruz” şeklinde cevap verdi. Yargı söyleşinin geri kalan kısmında, gençlere yönelik faaliyetlerden, yeni plan ve projelerden, yardım çalışmalarından da bahsetti.

İstanbul - Yeni Asya