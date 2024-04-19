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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2024 CUMA - YIL: 55

Türkiye'nin hür ve demokrat olmasına duacıyız

19 Nisan 2024, Cuma 02:45
Amerika Birleşik Devletleri Texas Eyaleti Dallas Şehrinde ikamet eden Abdullah-Gevriye Şemseddin ailesi Yeni Asya’nın sorularını cevaplandırdı.

Selahattin Ekinci - Dallas / Amerika

Kendinizden bahseder misiniz?

Ben Abdullah Şemseddin. Aslen Amerikalıyım. Adana İncirlik Üssünde çalışırken arkadaşımın vesilesiyle Gevriye Yıldız Hanımla tanıştım ve evlendim. 1993 yılından beri evliyiz ve burada ikamet ediyoruz, mutluyuz. Yeni Asya şahs-ı manevisine bağlıyız, internetten gazetemizi takip ediyor ve okuyoruz. 

(Gevriye Hanım da “Kader beni buralara getirdi. Eşimden çok memnunum” diyor.)

Türkiye ve Amerika’da Müslümanlık ne ölçüde yaşanıyor? Farkları söyler misiniz?

Gevriye Hanım: Türkiye’de TV’lerden, basından, sosyal medyadan, gelen gidenlerin anlatımından anlaşılıyor ki İslam’ın özü yaşanmıyor. Müslümanlık siyasallaşmış ve şekil kabuk Müslümanlığı türemiş. Eskiden örtünen bayanlar özgür iradeleriyle ve İslam’ın gereği olarak örtünürlerdi ve bir edep timsaliydiler. Şimdi herkesi tenzih ederim, ama çoğu örtü takıyor, fakat İslam’ın onurunu temsil edemiyorlar. Erkeklerin bazısı da deist olmuş diye duyuyoruz. Ama burada İslamiyeti biz özgürce yaşayabilmekteyiz. Sadece Siyonist etkisinde kalan ABD hükümetleri gerektiğinde baskı yapabilirler endişesi vardır.

Amerika’da Siyonist baskının kalkması ve tam demokrasinin yerleşmesini arzularken Türkiye’de de siyasal İslam’ın ve tek adamlığın kalkması ve demokrasinin oturmasını arzu ediyoruz. Türkiye’de bazı başörtülü kadınlar Müslümanlığın onurunu zedeliyorlar.

Bunu sosyal medyadaki paylaşımlardan görüyoruz. Burada İslamiyet irade ile özgürce yaşanılıyor ve kanunlar her daim bizlerden yana. Yakın muhitimizde bulunan Frisco Camisi Ramazan’da, bayramda ve dinî gecelerde her milletten geliyorlar ve kaynaşıyorlar.

Arabalar dolup taşıyor, park yerleri bulunamıyor. Dallas’ta onlarca camii ve külliyeler var.

Hele Kadir Gecesi’nde caminin dışına yollara taşıyor insanlar.

Burada İslami faaliyetler nasıl ve Yeni Asya’yı takip eden insanlar var mı?

(Abdullah Bey ve Gevriye Hanım birlikte cevap veriyorlar) Evet, değişik ülkelerden gelen insanların topluca hizmetleri var. Ama biz ikimiz Yeni Asya’yı takip ediyoruz, ona bağlıyız.

Eşim ve ben İngilizce Risale-i Nur’ları birlikte okuyoruz ve müzakere ediyoruz.

Arabamızda İngilizce risaleler bulunduruyoruz. İnsanlara tanıtıp hediye ediyoruz. Risale-i Nur’larla bağı olanları duyduğumuzda irtibat kuruyoruz.

Buraya Türkiye’den gelenler ne gibi sorunlarla karşılaşıyorlar?

Buraya Türkiye’den gelen kim olursa olsun geri döndüklerini duymadık ve buraya yerleşiyorlar. Amerika demokratik bir ülke olmasına rağmen bazen demokrasiye uymuyorlar. Bu durumu en çok Filistin-İsrail olaylarında gördük. Kendini yakan Amerikalı asker ve hâlâ açlık grevinde olan Amerikalı insanlar var. Hükümet kulak asmiyor. Ama ne olursa olsun Türkiye ile kıyaslanamaz. Türkiye’de İsrail’i protesto yapan örtülü hanımlar bile zorbalanıyor ve engelleniyor. En azından burada hakkını bağırarak da olsa alabilirsin.

Burada Siyonist Yahudi lobisi çok güçlü. Gerektiğinde birçok Müslüman iş kaybediyor, buna rağmen ülkelerine dönmüyorlar. Burada Türkler ve Kürtler kardeşçe yaşıyorlar ve ortak paylaşımlar yapıyorlar. Amerika’nın ekonomisinin büyük bir kısmı Yahudilerdedir. Güç her yerde konuşuyor.

Burada ve Türkiye’de siyasî gelişmeleri takip ediyor musunuz? Türkiye’de son seçimde AKP büyük bir yenilgi aldı. Neler söylersiniz?

Ramazan ayı dolayısıyla politikayı pek takip etmedik. Anladığım kadarıyla Türkiye’de bıçak kemiğe dayandı. İnsanlar bu durumu kaldıramıyor. İş imkânları azalmış. Adalet, hak ve hukuk yok olmuş. Bu sebeple çoğu şehirde ve büyük şehirlerde oyları çok düştü. Hak, hukuk, adalet olmadan her şey anlamsız.

Son olarak Türkiye’ye mesajlarınız nelerdir? 

Haksızlıkların son bulması. Tek adamlığın veya tek zümre yönetiminin yıkılıp eskisine nazaran daha da iyileştirilmiş parlamenter meclis sistemine geçilmesini, emeğe saygının bilinmesini, kendisine ve başkalarına zarar vermeksizin hürriyetlerin buradaki gibi sınırsızlaştırılmasının teminini, Yeni Asya şahs-ı manevisinin güçlenmesini görmek istiyoruz.

Türkiye’de tüm cemaatimize sonsuz selamlarımızı sunarız. Selahattin Ekinci ve eşi Suna Ekinci’ye bizi ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.

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