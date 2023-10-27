Fuarlar kültür bayramıdır

İZMİR’DE YARIN BAŞLAYACAK KİTAP FUARINDA YENİ ASYA NEŞRİYAT STANDINDA GÖREV YAPACAK OLAN YILLARIN TECRÜBELİ İSMİ ŞAKİR ARGIN, “TÜM OKUYUCULARIMIZI VE KİTAPSEVERLERİ BU BAYRAMDA BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ” DEDİ.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS organizasyonuyla düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, İzelman A.Ş ve KOSGEB’in destekleriyle 28 Ekim – 5 KASIM 2023 tarihleri arasında Gaziemir Fuar Alanı’nda gerçekleşecek.

Dokuz gün sürecek fuar etkinlikleri İzmir’in belli başlı meydan ve merkezlerinde reklam panoları ile halka duyuruluyor.

İzmir’in kültür hayatına katkı sağlıyacak olan Fuara İzmir Yeni Asya Neşriyat da katılıyor. Bu konuda yılların tecrübesi ile her zaman bu faaliyetlerin içinde bulunmuş olan İzmir Yeni Asya Mağazası yetkilisi Şakir Argın’la görüştük.

Okuyucu kitap buluşması

Şakir bey, fuarlara iştirak etmenin faydalarını anlatır mısınız?

Fuarlar, okuyucu ile kitabın buluşma noktası. Okuyucu açısından bir çok yayınevi ve yazarlarla direk görüşme fırsatı doğuyor. Yayınevleri açısından da doğrudan yayınları inceleme ve yazarlarla tanışma anlamında faydalı oluyor.

Geçen yıllardaki fuarlarla şimdiki fuarların farklı noktaları var mı?

Bu yıl ikincisi düzenlenen İzmir Kitap fuarının önemli bir özelliği de İzmir Büyükşehir Belediyesinin önemli ölçüde desteği olması. Okullar, öğrencilerini gruplar halinde fuarı ziyaret için organize ediyorlar. Bu sene daha fazla katılım bekliyoruz. Çocukların kitaba ilgisi gelecek için de bize ümit veriyor tabii ki.

ÇOCUKLAR ÇOK MERAKLI

Fuarda hangi kitaplar daha çok ilgi görüyor?

Başta çocuk kitapları çok ilgi görüyor. Çocuklar çok meraklı. “Merak ilmin hocasıdır” diyor Bediüzzaman Hazretleri. Merak duygusu ilme olan ilgiyi arttırıyor. Özellikle Kur’an-ı Kerim ve Risale-i Nur’lara olan ilgi de insanların maneviyata olan ihtiyaçlarının olduğunu gösteriyor.

Fuar alanında yapılan söyleşileri değerlendirir misiniz?

Toplumsal yönden baktığımızda toplumun bilinçlenmesi ve farkındalık oluşması anlamında bir kültür katkısı meydana geliyor. Bilinçli bireyler bilinçli bir bir toplumun oluşmasını sağlar. Bizim de üç değerli yazarımız fuar süresinde üç söyleşi icra edecekler.

Kitapseverleri bekliyoruz

Okuyucularımıza bir mesajınız var mı.?

Fuarlar Kültür bayramıdır. Tüm okuyucularımızı ve kitapseverleri bu bayramda buluşmaya davet ediyoruz. Özellikle imza ve söyleşi programlarında yazar okuyucu buluşması uhuvvet ve muhabbete vesile olması münasebetiyle herkesi bekliyoruz. Fuar müddetince günlük Yeni Asya Gazetesi ve dergilerimizin önceki sayılarından standımıza gelenlere hediye edilecek.