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7 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Ramazan-ı Şerif kısa bir hayatta baki bir ömür kazandırıyor

Rüstem GARZANLI
07 Nisan 2022, Perşembe
İBADET MEVSİMİ - Rüstem Garzanlı

Üstadın Kastamonu hayatından ibretli sahnelerin yansıtıldığı Mehmet Feyzi ve Çaycı Emin imzalı bir mektupta: “Üstadımız bir Ramazan-ı Şerifte pek şiddetli hastalıkta, altı gün bir şey yemeden, orucunu da bozmadan ubudiyetteki mücadelelerini terk etmediler.” ifadeleri dikkat çekiyor. Yanındakilerin de anlatımı ile Üstad yirmi dört saatin her bir dilimini çok kıymetli görüyor ve hiçbir anını boş geçirmemeye çalışıyordu. Talebelerini bu konuda uyarıyordu.

“Ramazan-ı Şerif, bu fani dünyada fani ömür içinde ve kısa bir hayatta bâkî bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. (…)  Ramazan’da kalp ile beraber nefsi dahi hakikatlerle meşgul etmek gerekmektedir.” 

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