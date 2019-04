Ramazan’ın müjdecisi: Berat Gecesi

Mübarek üç aylardan Şaban ayının on beşinci gecesi ‘elli senelik bir manevî ibadet ömrünü ehl-i îmana kazandırabilen’ Berat Gecesi’dir. Bu gecenin kudsiyeti, âyet-i kerimeyle sabit olduğu gibi, Peygamber Efendimiz’in (asm) nice hadîs-i şerifleri de vardır.

Evet, bu geceyi kudsî kılan özelliklerden biri, hiç şüphesiz bizlere on bir ayın sultanı olan Ramazan ayını müjdelemesidir. Bunun yanı sıra daha birçok özelliğe haiz olan bu kudsî gecenin önem ve mahiyetine değinmeden önce Berat kelimesine değinmek istiyorum.

Berat, lûgatte borçtan, isnad olunan bir suçtan ve bir hastalıktan kurtulmak; devlet büyükleri tarafından verilen fermanlar gibi mânâlara gelmektedir. Dîni literatürde ise Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinin tecelli ettiği, kullarını bağışladığı ve manevî hastalık olan günahlardan arındırdığı Şaban ayının on beşinci gecesi için kullanılır.

Bu gece nice hikmetli işlerin ayırt edildiği ve görüldüğü, insanların bir yıl içerisinde işleyecekleri fiillerle ilgili dosyaların dört büyük meleğe tevdi edildiği bir gecedir. Zira bu gecede; rızıklarla ilgili dosya Mikail’e (as), harplere, depremlere ve çöküntülere ait olaylarla ilgili dosya Cebrail’e (as), vefat edeceklerle ilgili dosya Azrail’e (as), diğer işlerle ilgili dosya İsrafil’e (as) verileceği, hatta rızıklar, zenginlik, fakirlik, doğum ve ölümler hep bu gecede takdir edilir. O yılın hacıları dahi bu gecede kaydedilir. Herkesin ve her şeyin o sene içerisindeki mukadderatı tesbit edilir. Hatta sokakta yürüyen insanın ve doğacak neslin bile. 1 Bundan dolayı Bediüzzaman Hazretleri, “Leyle-i Berat bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderât-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadrin kudsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta her bir amel-i sâlihin ve her bir harf-i Kurân’ın sevabı, yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyâlii meşhûrede, on binler yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibâdet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur’ân’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.” 2 buyurarak bu gecenin bütün bir senenin çekirdeği hükmünde olduğunu belirterek, gecenin kudsiyetini ve geceyi nasıl değerlendireceğimizi ifade etmiştir. Bu hakîkatten anlıyoruz ki, bu mübarek geceyi Kur’ân okuyarak, kaza veya nafile namazlar kılarak, salâvat ve istiğfar çekerek ve Kur’ân tefsirlerini bilhassa Kur’ân’ın mânevî bir mu’cizesi olan Risâle-i Nur’u okuyup mütalâa ederek sabaha kadar değerlendirebilirsek, elli senelik bir ömürde ancak kazanılabilecek bir neticeyi, bir gecede elde edebiliriz, inşâallah. Hem Peygamber Efendimiz (asm), “Allah-u Teâlâ rahmetiyle Şaban ayının on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.” buyurarak bizleri müjdelemektedir.

Bir başka hadîs-i şerifte de “Şaban ayının yarısı on beşinci gecesi olunca, o geceyi ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. Çünkü Cenâb-ı Allah’ın rahmeti o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve şöyle nidâ eder: ‘Bağışlanmak, af dileyen yok mu? Onu affedeyim, günahlarını bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? Ona şifa vereyim. Bir derde müptelâ olan yok mu? Derdine deva vereyim’. Bu hâl güneş doğuncaya kadar devam eder.” 3 buyuran Peygamberimiz (asm), biz Mü’minleri müjdeleyerek Cenâb-ı Hakk’a yönelmeye, yalvarmaya ve duâ etmeye teşvik etmiştir. Çünkü bu gece rahmet kapıları açılır ve yapılan duâlar geri çevrilmez. 4

Elli senelik bir mânevî ibadet ömrünü ehl-i îmana kazandırabilen leyle-i Berat’ınızı ruh û canımla tebrik eder, ülkemiz ve âlem-i İslâm için hayırlara vesîle olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederim.

