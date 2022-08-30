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30 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

“Şimdi nerde kalacağım?”

Said YÜKSEKDAĞ
30 Ağustos 2022, Salı
Bugünlerde çiçeği burnunda üniversite talebelerinde ve ailelerinde YKS yerleştirme sonuçlarının verdiği tatlı bir heyecan var.

Elbette ki uzun bir sınav maratonun ardından istenilen bölüm ve üniversiteyi kazanmanın haklı sevincini yaşayacaklar. Bizler de buradan gençlerimizi ve ailelerini tebrik ediyoruz.

Evet, yaşanan bu heyecan ve mutlulukla üniversiteye kayıt yaptırmaya giden gençlerin heyecanları teskin olduktan sonra akıllarına gelen ilk soru muhakkak ki şu olacaktır: “Şimdi nerde kalacağım?” Çünkü üniversiteye ait yurtların yetersizliği, özel yurtların dudak uçurtan fiyatları, barınma yerlerinin yetersiz olması ve cemaatlere mensup evlere karşı güven duygusunun sarsılması gençlerimiz için olduğu kadar aileleri için de sıkıntı. Zira her aile gözü gibi sevip büyüttüğü evlâdlarını güvenilir bir yere emanet etmek isteyecektir. Bilhassa genç hanım kızlarının emniyetli yerlerde kalmaları her ailenin istek ve arzusudur.

Bulunduğumuz zaman çok dehşetli bir zaman. Her türlü tehlikenin kol gezdiği, gençleri günaha, harama, anarşiye hatta dinsizliğe sevk eden her türlü fitne ve fesad komitelerinin olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Biz mü’minler -bilhassa Nur Talebeleri- olarak bu komitelere karşı, onlardan daha çok çalışarak gençlerimizi bu tehlikelerden muhafaza etmeliyiz.

Hamd olsun ki böyle kudsî bir hizmette yer alan pek çok vakıf ve dernek vardır. Bu hizmet erleri, gençlerin, ‘ifsad komiteleri’nin tuzaklarına düşmemeleri için bulundukları yerlerde mânen cihad etmektedir.

Hiç şüphesiz bu hizmet erlerinden birisi de Yeni Asya Vakfıdır. Kurulduğu günden bu yana her türlü engellemelere rağmen durmadan hizmet eden Yeni Asya Vakfı, sadece rıza-yı İlâhîyi gözeterek hizmetlerine devam etmektedir. Yeni Asya Vakfı şahs-ı manevînin istihdamı altındadır. Kendi yağında kavrulan nadide bir vakıftır.

Yeni Asya Vakfı’na ait hizmetlerin yapıldığı mahâller, Türkiye’nin hemen hemen her yerinde mevcuttur. Bu yerler, üniversite okumak için gelen gençlerin gönül rahatlığıyla ve emniyet içinde kalacakları, mânevî huzuru iliklerine kadar hissedebilecekleri ve rahat bir şekilde üniversite hayatını yaşayacakları yerlerdir. Ayrıca burada kalan gençler üniversite sonrası için hayat tecrübeleri edinmektedirler.

“Şimdi nerde kalacağım?” diye endişe eden gençler. Hiç tedirgin olmayın. Çünkü üniversite hayatını adeta evinizdeymiş gibi yaşayacağınız mekânlar sizleri bekliyor. O mahâllerde sizlere yardımcı olacak, hizmet erleri yolunuzu gözlemekteler. Size de düşen bu dâvetlere icâbet etmektir inşâallah.

Rabbim gençlerimizi ifsad komitelerinin şerrinden muhafaza eylesin ve Yeni Asya Vakfı gibi hizmet erlerini muvaffak eylesin. Âmin…

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