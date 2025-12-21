"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

21 ARALIK 2025 PAZAR

Çim adam yaptık

Saliha ERGENEKON
21 Aralık 2025, Pazar
Merhaba sevgili çocuklar. Havalar soğusa da; gördükçe içimizi ısıtacak, bizi tefekküre sevk edecek, güzel bir etkinlik fikriyle geldim bu hafta. Bizler, Nevşehir'de can kardeşlerle birlikte çim adam yaptık. Yani ismi "çim adam" ama görüntüsü sizlerin özel tasarımına kalmış.

Malzemeler:

•  Köpük bardak 

•  Oynar göz, ağız 

•  Yapıştırıcı 

•  Bitki toprağı 

•  Çim tohumu

Yapılışı:

Öncelikle bardağımıza oynar gözleri ve ağzı yapıştırıyoruz. İsterseniz bunun yerine keçeli ya da tahta kalemlerle ağız ve gözleri çizebilirsiniz. Daha sonra bardağımıza toprağımızı 2 parmak eksik olacak şekilde dolduruyoruz. Üzerine bir tutam (yaklaşık 1 çay kaşığı) kadar çim tohumunu ekliyoruz. Tohumların üzerini kapatacak kadar, çok az miktar daha toprak ekliyoruz. Artık çim adamımızın ilk suyunu verebiliriz.

Yaklaşık 4-5 yemek kaşığı suyu da güzelce ekledikten sonra en heyecanlı kısım, geriye sabırla beklemek kalıyor. Çim adamınızı sıcak ve güneş ışığı alan bir yerde, her gün 2 yemek kaşığı su vererek yetiştirebilirsiniz. Ayrıca bardakların altına kürdan ile 4-5 tane delik açıp minik bir tabak koyalım, böylece toprağımız hava alacaktır ve fazla sular oradan akacaktır. Allah'ın izniyle, sizlerin de sabır ve ilgisi ile çimler 4-5 güne çıkmaya başlayacaktır. Uzayan çimlerin bakımını yapmayı da unutmayalım, arada makas ile çim adamınızın saçlarını kesebilir, hatta lastik tokalarla bağlayabilirsiniz. Çim adamlarınızın fotoğraflarını bizimle de paylaşabilirsiniz. Yeni etkinliklerde görüşmek üzere çocuklar, Allah'a emanet olun. 

