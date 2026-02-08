Faaliyet Köşesi

Sevgili arkadaşlar, yepyeni faaliyetimizle hepinize merhaba. Biz, can kardeşlerimizle bu hafta bez çanta boyadık. Ramazan’da içine Kur’ân cüzümüzü koymak için de güzel olur. Şimdi bu çalışmamızı size de anlatayım. Hazır resimli bez çantalar; kırtasiye, hobi mağazaları veya online satış sitelerinden toplu ya da tekli olarak temin edilebilir. Malzemeler: • Bez çanta • Renkli keçeli kalemler • Altına koymak için karton veya kalın kâğıt Boyama aşaması: Bez çantanın içine karton yerleştirilir, böylece boya arka yüzeye geçmez. İstediğiniz renkleri seçerek çantalarınızdaki resimleri boyayabilirsiniz. Sağlık ve mutlulukla, el emeği çantanızı güle güle kullanın. Hoşça kalın.

