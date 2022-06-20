Evlat da, ebeveyn de imtihandadır

Tarafıma gelen bir okuyucu mailinde (C.Ö.), ebeveyn olarak vazifemizi yapmışsak, yine evladımızda beklediğimiz davranışlar gelişmiyorsa, ‘bu çocuğa neler oluyor’ demeyecek miyiz?’ diyor.

Aynı zamanda sohbetlere katılan gençlerde istenen heyecanın oluşmamasında pek çok sebebe dikkat çekilerek, ‘Sohbetlerin kalitesi, dershanelerdeki vazifelilerin tavırları, sorulara tatminkâr cevaplar verilemeyişi, internet, telefon…’ gibi sebepler sayılıyor. Bir de ‘vazifenizi yaptıktan sonra vazife-i İlahiyeye karışmamak’ noktasına dikkat çekiliyor. Ayrıca, hizmetin ve hizmet elemanlarının kendilerini güncellememesine dikkat çekilerek, ‘Zamanın getirdiği şartlara da uyamadık. Sohbetler otuz sene önce nasılsa hâlâ öyle. Dershanelerin fizikî şartları çok iyi, ders kalitemiz ilgilenme kalitemiz o kadar iyi değil. Pek çok işimizin içinde sohbet de bir iş gibi kaldı. Çocuklar ne yapsın, veliler ne yapsın, müdebbirler ne yapsın?’ deniliyor.

Ayrıca mailde peygamberlerden örnekler verilerek, ‘Lut’un (as) hanımı, Nuh’un (a.s.) oğlu, Peygamberimizin amcası… Peygamberler neyi eksik yaptılar da resul olduklarını anlatamadılar.’ diyerek soru soruluyor. Tabiki burada peygamberlerin örnek verilmesi ibretlidir, çünkü onlar peygamberdir ve tebliğ görevlerini bihakkın yerine getirmişlerdir. Bu neticeye binaen Cenab-ı Hak da, ‘Siz vazifenizi yaptınız ama hidayet vazifesi de bendedir.’ mesajı vermektedir.

İmtihan kişiye özeldir. Kişi tercihlerinden mesuldür. Evladın yanlışı, illa ki ebeveynin yetiştirmede vazifesini yapmadığı anlamına gelmez. Ebeveynin vazife ihmali, evlada, ebeveyne hürmeti kırma hakkı da vermez. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, ebeveyn ne kadar haksız da olsa evlat onun rızasını tahsile mecburdur; evlad ne kadar serkeş de olsa, anne baba şefkat-i fıtriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememelidir. Ebeveyn de evlat da yanlışa yanlışla mukabele etmemeli. Neticede her yaşanan ve yaşananlara verilecek tepkiler imtihanın parçasıdır. Bütün mesele ‘ben vazifemi hakkıyla yaptım’ diyebilmektir. Allah, bu kıyamet asrında evlatlara da ebeveyne de yardım etsin.