"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Benim niyetim bu değildi

Sebahattin YAŞAR
31 Ağustos 2025, Pazar
İçimde karşılığı olan ve “yaz,” “yaz” diye dürtüp duran bir duygu durumumu yazıp, ondan kurtulmak, o yükü indirmek için geçiyorum bilgisayarın başına, bir heyecanla yazmaya başlıyorum.

Yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum… Tam “ohh,” kurtuldum diyecekken birden beklemediğim bir taraftan tokat şaklatır gibi bir darbe geliyor ve yazıya oradan tekrar giriyorum. O da ne! Oradan da başka cepheler açılıyor. Derken, içinden çıkılmaz bir hale geliyor yazı. Bir dert varken, ondan kurtulmak için oturmuşken yazı makinesinin başına şimdi başka başka dertlerin içinde buluyorum kendimi. Gel de çık işin içinden çıkabilirsen. 

Okurlar yazı yazmayı kolay zannederler. Onun için zaman zaman “Hocam şu konuda bir yazı yazıversen” derler. Tabiî onlar nereden bilsin bir yazının doğum sancısını. Bir de ilginçtir bir yazı konusu sana misafir oluyor, ister istemez günlerce, aylarca taşıyorsun onu zihninde. Gün içinde o konuyu çağrıştıran her unsur, hemen seni o konuya bağlıyor. Böylece defalarca zihin gündemine gelir gider, gelir gider yazılar...

Bir de haydi yazdın diyelim. Bitti diyorsun. Tam dosyayı kapatacakken, “Yok, yok şurası olmadı, şu da o konuyu açan bir örnek, yoksa yazı eksin olur” diyen müfettişler türer içinde. Gel de uğraş zihne tık tık vurup duran bu vicdan azapcılarıyla. Yapacak bir şey yok. İster istemez başlıyoruz tadilata. Emin olun iki, üç yazı yazacak kadar zaman ve yazı unsurları uçuşup durur etrafında. Henüz tamamlanmamış binanın sağındaki solundaki inşaat döküntüleri gibi bir dağınıklığın içinde bulursun kendini. Hay Allah bu dağınıklıktan bir düzen çıkar mı diye düşünürken, tabiî üstün başın toz, toprak içinde kalır ve yavaş yavaş kendini göstermeye başlar muhteşem yapı. Bu sefer mutlu olursun, ohh dersin, değdi emeğe dersin. Ama hakikaten kolay olmuyor bu. Hele bir de dergiye makale yazıyorsan bir altı aylık çalışmayı göze alman gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bu işin de kuralı bu işte.

Sonra ilginç olan da, bu yazının başlangıçtaki başlığı bu değildi. Yazı, seni alıp başka başka dünyalara taşımış. Hiç gündeminde olmayan şeyler girmiş yazıya. Belki üç, dört, beş kez başlık değişmiştir. Bir konuyu gündeme getirmek için girdiğin süreç dört, beş farklı konuyu gündeme getirmeye vesile olmuştur.

Neden böyle oldu? Neden bunları yazdım? Neden o yazdıklarımı çıkardım? Bu örnekler de nereden geldi? Her yazının harfleri, kelimeleri, cümleleri birer rızık mıdır yazara, okura? Yazı, bir kader midir? Yayınlanmışsa kaza mı olmuştur? Dualar yazıları, kaderi değiştirir mi? Bunları düşünürken, bir yazının daha sonuna geldiğini görüyorsun. İşte bir kader daha. Dua edin, güzel olsun yazılar. Çünkü siz de okuyucu olarak bu kaderin, kazanın bir parçası oldunuz.

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

    Kuraklık büyük tehdit

    Binlerce aktivist yer alacak - Küresel Sumud Filosu: Daha güçlü bir duruşla Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkacağız

    İsrail'in kıtlık ve aç bırakma zulmu altındaki Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan şehit oldu

    64 metre ve üzeri deniz araçları Osmangazi Köprüsü'nün altından geçemeyecek

    YKS'de ''ilk 1000'' hangi bölümleri tercih etti?

    Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı

    Ukraynalı eski siyasetçi Andriy Parubiy suikast sonucu öldürüldü

    Denizli'de orman yangını

    Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizesi iptal edildi

    Japonya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

    Gazze kentini işgal etme planı artan şiddetiyle devam ediyor

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor

    Kuraklık had safhada

    Avrupa’da orman yangınları rekor kırdı

    Adını yazabilen üniversiteli oldu

    DP’den komisyona eleştiri: Sapla saman karıştı

    Düzce’de manevî yatırım haftası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kuraklık büyük tehdit
    Genel

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.