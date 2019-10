‘Kelimeleriniz’ hayat kalitenizden haber veriyor

Kelime deyip geçmeyin.

Hayat onlarla kuruluyor. İnsan, aile, toplum kelimeler etrafında ruh kazanıyor. İki kelime bir araya geliyor yeni bir hayat başlıyor. Kelimelerin kalitesi yaşama kalitesine dönüşüyor. Ev yapan ustanın koyduğu her taş, her biriket, her tuğla binayı yükseltiyor. Bir müddet sonra ev tamamlanıyor. Duvara konan taşların, tuğlanın kalitesi inşaatın kalitesi oluyor.

Adam piyasaya ev yapıyor. Piyasa da güven vermiyor. Ama adam kaliteden taviz vermiyor. Dairelerin duvarlarının örüldüğü taşları masrafı üçe beşe katlayarak başka bir şehirden getirtiyor. Üç beş gün sonra da o taşların üzeri sıva ile örtülüyor. Görünmeyene masraf ediliyor. Sonra tahliye borularını başka bir şehirden getirtiyor ve yine masraf normalden üçe beşe katlanıyor. Ve diğer işler de buna benzer bir anlayışla yürüyor.

Şimdi bu adam ne yapmak istiyor? Dışarıdan bakıldığında bu adam normal görünmüyor. Ucuza işi kapatıp, bire üç, dört alıp köşeye çekilmek varken bu adam başka bir şey yapıyor. ‘Bir olsun, ama ruhumu incitmesin’ diyor.

Kendisiyle konuştuğunuzda, kendisinin dışarıdan nasıl göründüğünün farkında. Ama ben ancak böyle rahatım diyor. Müşteriyi gönderen Allah’tır diyor ve ekliyor; “Geliyor, geliyor biraz geç de olsa geliyor, ama iyi geliyor.” diyor. Gelenin de gidenin de imtihan olduğunun farkında. Aslında adamın işine yansıyan kalite, için kalitesi. İçe sinen kalitedir, rahat bir nefes aldıran kalitedir. Vicdanın rahat olmasından daha anlamlı bir kalite var mıdır? Anlaşılıyor ki, bu insan ne yaptığını biliyor. Vicdanı onun ne kalitede olduğunu söylüyor. Kalitesiz iş yapan, normalde kendini yıkmış oluyor. Karizmayı çizdirmiş oluyor. Kendi elleriyle karizması çizilmiş bir insan, nasıl huzurlu olur? İnsan muhakkak ki zalim ve cahildir bunun ifadesi olsa gerek.

“Cümle âlem toplansa insanın kendine verdiği zararı veremez.” derler. Siz siz olun kelime kullanırken, kaliteli kelime kullanın. İsteklerinizi, arzularınızı, sevgilerinizi, şikâyetlerinizi, dilek ve temennilerinizi hep kaliteli kelimelerle sunun. Neticesinde mahvolacağınızı bilseniz de kaliteden ödün vermeyin. Yüce Peygamber (asm), alınan ‘ayakkabının kalitelisini alın’ diyorsa, bir bildiği vardır. Ona tabi olun yeter; işte size kaliteli bir hayatın şifresi.