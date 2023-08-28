"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Nimet, farkedince güzeldir

Sebahattin YAŞAR
28 Ağustos 2023, Pazartesi
Nimetlendirilmek insanı mutlu eder. Hak ettiği için değil; hak etsin, şükretsin diye verilir nimetler insana.

Bir gün, alakasız bir sebep çıkar, alt üst eder her şeyi. “Ne oldu, neden oldu bütün bunlar?” dersin, ama mantıklı bir sebep yoktur. Çatlayacak, patlayacak bir çöküntü hali… Hiçbir şeyin tat vermediği bir zaman dilimi… Nefesin boğazına düğümlendiği hal. Dönüp bakasın gelmez hiçbir şeye, tadasın gelmez hiçbir şeyi. Çekilmek, inmek istersin sahneden.

Bir anda neden oldu bütün bunlar? Neden bozuldu düzen? Neden yediğimden, içtiğimden lezzet alamıyorum? Sorular, sorular…

Sevgiliden ‘sevgi’ çekilince, bir odun kütüğüne dönermiş sevgili. Elektrikler kesilmiş gibi, nasıl da kaçıyor insandan sevgi, nasıl da kararıyor ruhlar. Gökyüzü daracık bir tavan olmuş insanı boğarcasına. Yer; dikenler üstünde bir meydan, üzerinde yürünen. Nefes nefes, adım adım acı… Akıl tazip aleti, kalp zakkum duygu hali, nefis acıların çocuğu… Nefes nefes acı mı yudumlar insan? Adım adım ateşe mi gider varlık? Bu hale insan neden düşer? Neden var gözyaşı, acı?

“Hayat, zıddıyla bilinir.” derler. Yok, ‘var’ı anlatır aslında, gece, gündüzü. Nimetler bilinsin; Veren, Seven görünsün diye, bir muallim gibi gelir sıkıntı. Yudum yudum nefes almaya, adım adım yürümeye, nota nota işitmeye, yemeye, içmeye, hasılı; -küfür ve dalalet dışında- her şeye teşekkür edilsin diye var zıtlıklar. O güzelim nefesler, o tatlı bakışlar, haz veren nimetler, duyguların lezzet aldığı, huzur taşıdığı zamanlar daha bir hissedilsin diye var acılar…

Huzur’a dua etmeli insan, şükretmeli nimetlere. Huzur verilince, Huzur’a varılır. Huzur veren Sevilir, O’na teşekkür edilir. Huzurluysanız dua edin, şükredin; bu bir sevgi ödülüdür. Kadrini bilmediğiniz, şükretmediğiniz nimet, size lezzet sırrını vermez. Nimetin lezzeti, nimet (Veren) fark edilincedir.

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yunanistan'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

    Nijer'den Fransız Büyükelçisine verilen 48 saat süre doldu

    Sıcaklarda bu içeceklere dikkat

    103 bin lira yetim aylığı borcu silindi

    Eğitim yılı başlamadan kitaplar geri dönüşüme

    E-Reçetem sistemine 5 dil eklendi

    Et tüketiminde Afrika ile aynı seviyedeyiz

    Hatay Havaalanı uyarılara rağmen aynı yere yapılacak

    “Okul ücreti, aile bütçesinin yüzde 30’unu geçmemeli”

    Onlarda düştü, bizde yükseldi

    Yassıada camiinin imamı yok

    Kuraklık 10 kat arttı

    Kur'an-ı Kerim'e insanlık dışı saldırıya İsveçli Tovivanen'den de tepki: Burada çirkin bir şey yapılıyor

    Danimarka’da Kur’an yakmak yasaklanacak - İsveç’ten de destek geldi

    Anaokulu ve bakıcı fiyatları da cep yakıyor

    'Yerel seçimden sonra ekonomi daha da kötüleşir'

    Prigojin muamması

    Hakem Kurulu: Hükümet ne derse o

    Pençe-Kilit’te kaçıncı şehit?

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Ey idareciler, kendinize gelin!
    Yeni Asya'dan Size

    Hukuk kazanıyor, kazanacak
    Genel

    Nijer'den Fransız Büyükelçisine verilen 48 saat süre doldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yunanistan'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor
    M. Said ZEKİ

    Kuş kafesten uçacak gibi!..
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aşırı, aykırı, yaranmacı tipler
    İlimdar Kaya

    Herkes bunu böyle bilsin
    Mehmet Soydan

    “Tesettürü bırakmak” hakkında
    Risale-i Nur'dan

    Eşya neden böyle çabuk kaybolup gidiyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.