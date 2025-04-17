"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Risale-i Nur Kongresi buluşmaları

Sebahattin YAŞAR
17 Nisan 2025, Perşembe
Gençlerimize, ‘Yeni bir aday kardeş, İslâm’la tanışıyor gibi yaklaşmak’…

18. Risale-i Nur Kongresi’ne birlikte katıldığımız hukukçu dostum, “Hocam, Risale-i Nurun bayramı gibi kongreler düzenlenmiş, bana 18.’si nasip olmuş. Neden bugüne kadar gündemime girmemiş diye, kendi adıma üzüldüm. Şükür ki, bu şölene biz de katıldık. Bundan sonra yıl gündemimde inşaallah bu masa çalışmaları ve kongre de olacak.” diyordu.

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara bir Risale-i Nur dalgalanmasına vesile oldu. Risale-i Nur Kongrelerinin 18.’si düzenlendi. Farklı ülkelerden ve Türkiye’nin pek çok üniversitesinden, doksan kişiyi bulan akademisyen ve araştırmacılar, Cumartesi günü Maltepe’de Abdulkadir Özkan Vakfı’nda masa çalışmalarına katıldılar. “En yüksek hakikat iman” üst başlığı ile pek çok konu bu zaviyeden ele alındı ve geleceğe dair iman hizmeti hareket dinamikleri ve değişik alanlardaki problemlere karşı çözüm önerileri belirlendi.

Bu tür etkinlikler çok meyveli ağaç gibi. Bir taraftan aylar öncesinden alınmış, çalışılmış, birtakım sonuçlara ulaşılmış konular bilimsel disiplinler içerisinde ele alınıyor, diğer taraftan farklı disiplinler birbiriyle tanışma, birlikte çalışma imkanı buluyor. Mesela bir alanda tespit edilmiş bir konuya diğer alanın katkıları alınıyor ve konu olgunlaşıyor. Böylece Bediüzzaman Said Nursi’nin hayat hedefi, Medresetüzzehra eğitim projesi küçük dairelerde, din bilim buluşması anlamıyla gerçekleşmiş oluyor.

Önceki yıllarda, Bediüzzaman’ın hatıralarının da olduğu pek çok ülkelerde gerçekleşen Risale-i Nur Kongresi, şimdilerde de Türkiye’nin pek çok şehirlerinde gerçekleşiyor. Doğrusu böyle faaliyetler çok yönlü tanışmalara, görüşmelere vesile oluyor. Pek çok kişi Yeni Asya Gazetesi, dergileri, kitapları ve topluluğu tanışıyor, sohbet halkalarına dahil oluyor.

Masa çalışmalarında farklı branşlarda onlarca hocanın makalesi müzakere edilerek tartışıldı. Farklı yaş gruplarında insanlarla ‘bir mü’min kardeşliği kucaklaşması’ gerçekleşti. Eski ve yeni kuşaklar tanıştı. Telefon kayıtlarına onlarca dostluk görüntüleri katıldı.

Bizim müzakere masamız, ‘İman ve Gençlik” idi. Pek çok arkadaşın üzerinde durduğu nokta, “gençlerle iletişim” idi. Yani ne yapıp edip, gençlerimizle bu dava içeriğini sağlıklı bir dil ile paylaşmak ve bu yüksek mirası onlara taşımak gerektiği ele alındı. Yani çocuğunuzun, gencinizin olması, sizin fikriyatınızı, düşüncelerinizi taşıyacağı anlamına gelmiyor. Kimsenin çocuğu ‘çantada keklik’ değildi. Onlara yeni bir aday kardeşimiz İslâm’la tanışıyor gibi inceliklerle, saygıyla yaklaşmak tam bir gereklilik idi.

Durum onu gösteriyor ki, bu kongrenin ilgililerine bu daveti ulaştırmak da ayrı bir vazife. Bu dava içinde olup da hukukçu arkadaşımın, “Ben katılmakta geç kalmışım” ifadesi dikkat çekici idi. Nur talebelerinin birbiriyle görüşmesi bile bir ders niteliğinde idi.

Yurtdışından ve yurtiçinden bildirileri ile ciddî bir katılım sağlayan hanımefendileri de ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Şefkat kahramanları vazifeyi omuzlarına almış bulunuyorlar. Bu durum, geleceğe dair bir müjde taşıyor.

Masa çalışmalarını ve panel organizasyonunu başarıyla tamamlayan Ankara Yeni Asya Gazetesi okuyucularına ve ciddî koşuşturan genç ekibe tebriklerimi iletiyorum. Hepsine kocaman alkışlar ve dualar. 2026 Risale-i Nur Kongresi’ni şimdiden notlarımıza alalım.

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'den Yunanistan'ın ilan ettiği "Deniz Mekansal Planlaması"na tepki

    DSÖ: El-Ehli Baptist Hastanesi abluka altında

    Türkiye acilen hukuka dönmeli

    “Zulüm bizdense ben bizden değilim” - Barış ve adaletin sesi Corrie unutulmadı

    Sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı

    Obama'dan, Trump'ın hedef aldığı Harvard Üniversitesine destek

    İngiltere'de grev alarmı!

    Yeni Dönem Okumaları - 2

    Çiftçi de ithal etmek zorunda kalacak

    Trump, Harvard'ı hedef aldı: Gerekçe Filistin'e destek gösterileri!

    ABD, Yemen-Kamaran Adası'na 15 hava saldırısı düzenledi

    İsrail basını: ABD, Suriye'den çekilmeye başlayacağını İsrail'e bildirdi

    Kahramanmaraş-Nurhak'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

    Cezayir ile Fransa arasındaki diplomatik kriz büyüyor

    Beyaz Saray: İran'ın nükleer programa sahip olduğunu görmek istemiyoruz

    Gazze'ye ateşkes sırasında giren stoklar da tükendi!

    BM'den Sudan için "acil küresel eylem" çağrısı

    Macron'dan Netanyahu'ya: Gazze'deki sivillerin yaşadığı çile sona ermeli

    İspanya'da öğrenci yemeklerinde şeker, tuz ve kızartma kısıtlanacak

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Necip Fazıl ve siyaset
    Cevher İLHAN

    “İktidar cephesi” çıkmazda
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Meyl-i riyaset kıyamete kadar haşrolmasın”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bahçeli yargıya hızlanın mı dedi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Yanlış haberleri tahkik etmezsek olur mu?
    Genel

    “Zulüm bizdense ben bizden değilim” - Barış ve adaletin sesi Corrie unutulmadı
    Genel

    Türkiye acilen hukuka dönmeli
    Süleyman KÖSMENE

    Ankara’da “iman” konuşuldu
    Mustafa Yaprak

    Müminin ölümü terhis tezkeresidir - MİKÂİL YAPRAK İLE BİR HASBİHÂLDİR

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.