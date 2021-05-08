"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Niyetleri temiz tutmak

Sebahattin YAŞAR
08 Mayıs 2021, Cumartesi
Ortada yoğun faaliyetler geziyor.

Biri bitiyor diğeri başlıyor. Hareketli sahneler var. Birileri birilerini uçuruyor, birilerini yerin dibine sokuyor. Neden? Bu canhıraş çaba kişiye/kişilere ne kazandırıyor? Bu gidişten kim memnun? Yapılan işten, Kendisi için bu işleri yapıyor olduğumuzu iddia ettiğimiz Allah razı mı, değil mi? İşin vicdanımızdaki karşılığı nedir? Yapılan iş Allah’a yakınlaşmayı, kardeşlik bağlarını mı güçlendiriyor, yoksa ayrışmayı mı? Yapılan iş nefse zor mu geliyor, yoksa memnun mu? İddia ettiğimiz faaliyet şahsî garazlara alet ediliyor olabilir mi? Nefis ve şeytan bu işlerin neresindedir? İşler nefsi terbiye mi ediyor, besliyor mu? Faaliyetin makbuliyeti görünmeyen bir şey midir? Faaliyetten evvel asıl düşünülmesi gereken şeyler bunlardır.

Dünyevî işlerin; dünyayı kazanmak, şan ve şöhrete ulaşmak, insanların beğenisini almak, alkışlanmak, övgülere ulaşmak, takdir edilmek gibi neticelerinin olması düşünülür de; bu fani ve geçici, neticesiz duyguları tatmin etmek için uhrevî yolculukta bu işlere girişmek hiç de akıllıca değildir. Ahiret işlerinde kıskançlık, haset gibi durumlar riyakârlık olmaz mı?

Uhrevî işlerde, dünyevî metotları kullanmak hasarete sebeptir.

Allah’ın rızası, O’nun koyduğu kaideler ile kazanılır; hile ile, gıybetler, su-i zanlar, iftiralar, haram metotlar ile değil. Muhatabına doğruları anlatmanın en güzel yolu, kendini, niyetini temiz tutmaktır, bu en güzel etkili cevaptır.

‘En büyük hile hilesizliktir’ güçlü bir nasihattir. Hak ve hakikatin zayıf vasıtalara ihtiyacı yoktur. Doğruluğun kendisi hakka en güçlü bir delildir.

Uhrevî kazanımlar saf, temiz, berrak ve O’nun rızasını esas maksat yapan bir halis niyete ihtiyaç duyar, başka bir şeye değil. En büyük yanılgı da, Allah’ın rızasını kazanmak için, O’nun razı olmadığı metotlara başvurmaktır. Yapılan faaliyet, ibadet bile olsa niyet temelinde problem varsa, bâtıldır. Peygamber elinden kılıç alıp, cihada gidiyorum diyen kişinin niyet temeli bozuk olduğu için kaybedenlerden olması düşündürücü değil midir?

Bediüzzaman, “Hüsn-ü niyet öyle bir kimyadır ki, şişeleri elmasa çevirir, toprağı altın yapar.” der. O zaman hüsn-ü niyet yoksa, elmaslar kömüre, altın toprağa dönüşmez mi? Faaliyetten önce, niyet zeminini temizlemeli insan. Yoksa neticesiz yorulmak kaçınılmaz olur. Yapılan faaliyetin doğruluğunun bir delili de, aynı zamanda bir peygamber metodu olan meşrû meşveretli ikaz edicilerin arasında bu faaliyetleri yapmaktır. Yoksa nefis insana kendi yaptığını sevimli gösterir.

Okunma Sayısı: 315
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Cihan Cambaz

    8.5.2021 00:46:31

    Çok isabetli bir yazı olmuş. Allah razı olsun. İnşallah ihlasa muvaffak oluruz.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Yahudi işgalci - yerleşimcilerin tahrikleri durmuyor

Dışişleri Bakanlığı: İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları şiddetle kınıyoruz

Zulmün resmini çizebilir misin? - MEB’den skandal yarışma: Hayalimdeki Çin

Buğdayda kayıp 2 milyon ton

Esnafın durumu her gün kötüleşiyor

‘Mış gibi yapmak’ riski arttırıyor

Allah da vatandaş da razı olmaz

UEFA, ''Avrupa Süper Ligi'' yaptırımlarını açıkladı

ABD'den İsrail'e tepki: Filistinlileri evlerinden etmesinden derin endişe duyuyoruz

İsrail'in Mescid-i Aksa’daki saldırıları devam ediyor: 53 Filistinli yaralandı

10, 11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verilecek

'Mısır'la Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz'

Türkiye'de son 24 saatte 20 bin vaka ve 278 vefat

'Cumhurbaşkanlığı sistemi tek adam keyfîliği'

Ayasofya "La İlahe İllallah" mahyasıyla süslendi

Fransa'da 'Başörtüme Dokunma' protestosu

WhatsApp'ın 'gizlilik sözleşmesi' süresi sona eriyor: Gelişmeleri Ataç Tansuğ değerlendirdi

Altın son 3 ayın zirvesinde

Fikret Bila: Böyle demokrasi olmaz

'2. dozu olan daha hafif geçiriyor'

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Toplumda demokrasi şuuru nasıl gelişir?
Ahmet BATTAL

Lüzumsuz işler bakanlığı mı?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Zulmün resmini çizebilir misin? - MEB’den skandal yarışma: Hayalimdeki Çin
Faruk ÇAKIR

Köy odalarına kulak verin
Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

Bin aydan hayırlı gece
Genel

Allah da vatandaş da razı olmaz
Ali HAKKOYMAZ

Annemden: “Yalancılara bulaşma, boşa dolaşma!”
Muhammet ÖRTLEK

Türkiye-Mısır görüşmeleri: Bir dönemin sonu mu?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.