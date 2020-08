Ölüm de özel

İnsanın dünyaya gelişi de gidişi de özel. Her yaş, her insanda özel. Her duygunun, her insanda meydana gelme bileşenleri özel.

Mahlûkatın en şereflisi insanın dünyaya gelişi gibi gidişi de renklilik ve çeşitlilik ihtiva ediyor. Özel insanın hiçbir anı sıradanlığa, özensizliğe terk edilmiyor. İnsanın her halinin Rabbi katında durumu özel. Ölümü de hayat kadar renkli ve anlamlı bileşenlerle gelişiyor insanın. Her insanın yaratılma zamanı, şekli, şemaili, dünyaya gelirken ki kâinat hadiseleri nasıl bir özel bileşimlerle bir kaderi tercih ise; bebeklik, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık ve ölüm bileşenleri de aynı ince tercihler, özel bileşimler ve kadere taalluk eden pek çok bilinmeyenleri olan bir hadiseler bütünüdür. Özel’in her hali, her duygusu, her niyeti, her faaliyeti özeldir. İnsanın ölümü ve ölümü anındaki kâinattaki hadiselerin tahakkuku yine o insan tarafından pek çok bilinmeyenli, ama Rabbi katında malûm olan hikmetli, o insana özel hadiseler içerisinde bir gidiş merasimi yapılıyor. Her insanı, her insana özel hadiseler ağırlarken, yine her insanı her insana özel hadiseler uğurluyor. Her insan kendini özel hissediyor. Bu onun hakkıdır. Vahidiyet içinde ehadiyet tecellisi bu. ‘Sen doğduğunda kâinat, güneş sistemi, dünyadaki hadiseler şöyleydi kurulumu’ insana kendini özel hissettiriyor. Düşünsenize, doğumunuz ve o esnadaki kâinattaki bütün bileşim hadiseleri size özel yaratılıyor ve o sayısız, ama bir küllî şuur içindeki bileşenler içinde siz dünyaya geliyorsunuz ve o sayısız bileşenlerin içinde, diğer bütün varlıklardan sayısız farklılığı olan siz dünyaya geliyorsunuz. Dünyaya özel bir merasimle gelen insan, yine dünyadan çok özel, sayısız bir bileşenler programının içindeki merasimle ayrılıyor. Hasılı, gelişinize de gidişinize de özel anlamlar yükleyin. Merak etmeyin siz her halükârda bir küllî programın içindesiniz.

