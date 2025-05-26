“İlgi”siz kalmayın!

“İlgi’”kavramı iyi geliyor, iyileştiriyor, ayağa kaldırıyor, gözlerini açıyor, üzerindeki ölü toprağını atıyor insanın. Sonra yeni bir bakış, yeni bir yürüyüş kazanıyor, yenileniyor insan.

İyileştiren “ilgi’”örneklerini görmüşsünüzdür. Kimi yatalak olmaktan, kimi körlükten, kimi lal olmaktan, kimi ölmekten kurtuluyor. “İyi”yi kötüleştiren “ilgisizlik” ile “kötü”yü iyileştiren “ilgi’”örneklerine dikkatlerinizi çekmek isterim. Hani, kötü teknik direktör yıldız oyuncuyu söndürür, iyisi normali yıldızlaştırır ya, onun gibi.

Çocukluk yaşlarında trafik kazasında bütün ailesini kaybetmiş, bir çocuk düşünün. Tek başına. Bir akraba “ilgi’”gösteriyor. Artık anne, baba, ağabey, abla hepsi o akraba. Ne muhteşem iyilik kahramanları var ki, aile; o çocuğu da aile bireylerinden biri olarak kabul ediyor ve öylece yaşamaya devam etmişler o gün bugündür. Bir gün olsun, anneyi babayı aratmamış bir “ilgi’”bu. Şimdilerde genç beyefendi hayat dolu, bir güzel insan olarak seviyor, seviliyor ve hayata devam ediyor. Kendi hikayesini biliyor. Hayatı, öylece seviyor. Bir baba gibi bir gencin gerisinde bir dağ gibi durmak, güven veren biri olmak ne muhteşem bir şeydir.

Güzel olan şu ki, çok güzel Kur’ân okuyor ve düzenlice rahmetli anne baba ve kardeşlerine dualar ediyor. Ahirete giden ailenin dünyada kalmış tek ferdi olarak, onlar adına da yaşıyor dünyayı ve onlara açık bir defter olarak sürekli sevap yazdırıyor.

Gencin bir aile içinde, aklı, kalbi, ruhu besleyen nasıl bir “ilgi’”atmosferinde yetiştiğini anlamak için, gencin hayat dolu, sevgi dolu, neşe dolu haline bakmak yeterli. Bir güzel taraf da, bu gencimiz şimdilerde kendisi gibi gençlere hizmet ediyor. Hayatta birilerinin hayatına dokunuyor ve bunun mutluluğunu yaşıyor.

Belli ki “ilgi’”ile hayata bağlanan “ilgi’”ile birilerini hayata bağlıyor.

“İlgi’”kola giren, ayağa kaldıran ve adım adım yürüten, hayata bağlayan bir kavram. Yaralı bir insanın yüzü gülüyorsa, yaraları acı vermiyorsa yaradan daha etkili bir “ilgi’”merhemi var demektir. İyi hissettirilmiş kendisine hayatta yaşananlar. İyisin denilmiş ve iyileşmiş insan ruhu. Güzelliği, iyiliği telâffuz etmenin, iyi gelen bir hap gibi tesiri olur insana. Bir de bu “ilgi’”güzel bir niyetle yapılıyorsa, içinde nezaket, saygı ve kocaman bir sevgi varsa, artık onun tadına doyum olmaz. Onun kimden olduğuna da bakılmaz gayri.

Her türlü imkânlar içinde yüzen fakat bir türlü yüzü gülmeyen gençlerin sahip olamadıkları, ama kıt kanaat imkanlar içinde mutlulukta yüzen gençlerin sahip oldukları işte o sırlı ‘ilgi’den başka bir şey değil. Öyle diyorlardı ya, kapıdaki köpek bile ‘ilgi’den anlıyor.

“İlgisiz” kalmayın.