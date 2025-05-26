"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

“İlgi”siz kalmayın!

Sebahattin YAŞAR
26 Mayıs 2025, Pazartesi
“İlgi’”kavramı iyi geliyor, iyileştiriyor, ayağa kaldırıyor, gözlerini açıyor, üzerindeki ölü toprağını atıyor insanın. Sonra yeni bir bakış, yeni bir yürüyüş kazanıyor, yenileniyor insan.

İyileştiren “ilgi’”örneklerini görmüşsünüzdür. Kimi yatalak olmaktan, kimi körlükten, kimi lal olmaktan, kimi ölmekten kurtuluyor. “İyi”yi kötüleştiren “ilgisizlik” ile “kötü”yü iyileştiren “ilgi’”örneklerine dikkatlerinizi çekmek isterim. Hani, kötü teknik direktör yıldız oyuncuyu söndürür, iyisi normali yıldızlaştırır ya, onun gibi.

Çocukluk yaşlarında trafik kazasında bütün ailesini kaybetmiş, bir çocuk düşünün. Tek başına. Bir akraba “ilgi’”gösteriyor. Artık anne, baba, ağabey, abla hepsi o akraba. Ne muhteşem iyilik kahramanları var ki, aile; o çocuğu da aile bireylerinden biri olarak kabul ediyor ve öylece yaşamaya devam etmişler o gün bugündür. Bir gün olsun, anneyi babayı aratmamış bir “ilgi’”bu. Şimdilerde genç beyefendi hayat dolu, bir güzel insan olarak seviyor, seviliyor ve hayata devam ediyor. Kendi hikayesini biliyor. Hayatı, öylece seviyor. Bir baba gibi bir gencin gerisinde bir dağ gibi durmak, güven veren biri olmak ne muhteşem bir şeydir.

Güzel olan şu ki, çok güzel Kur’ân okuyor ve düzenlice rahmetli anne baba ve kardeşlerine dualar ediyor. Ahirete giden ailenin dünyada kalmış tek ferdi olarak, onlar adına da yaşıyor dünyayı ve onlara açık bir defter olarak sürekli sevap yazdırıyor.

Gencin bir aile içinde, aklı, kalbi, ruhu besleyen nasıl bir “ilgi’”atmosferinde yetiştiğini anlamak için, gencin hayat dolu, sevgi dolu, neşe dolu haline bakmak yeterli. Bir güzel taraf da, bu gencimiz şimdilerde kendisi gibi gençlere hizmet ediyor. Hayatta birilerinin hayatına dokunuyor ve bunun mutluluğunu yaşıyor. 

Belli ki “ilgi’”ile hayata bağlanan “ilgi’”ile birilerini hayata bağlıyor.

“İlgi’”kola giren, ayağa kaldıran ve adım adım yürüten, hayata bağlayan bir kavram. Yaralı bir insanın yüzü gülüyorsa, yaraları acı vermiyorsa yaradan daha etkili bir “ilgi’”merhemi var demektir. İyi hissettirilmiş kendisine hayatta yaşananlar. İyisin denilmiş ve iyileşmiş insan ruhu. Güzelliği, iyiliği telâffuz etmenin, iyi gelen bir hap gibi tesiri olur insana. Bir de bu “ilgi’”güzel bir niyetle yapılıyorsa, içinde nezaket, saygı ve kocaman bir sevgi varsa, artık onun tadına doyum olmaz. Onun kimden olduğuna da bakılmaz gayri. 

Her türlü imkânlar içinde yüzen fakat bir türlü yüzü gülmeyen gençlerin sahip olamadıkları, ama kıt kanaat imkanlar içinde mutlulukta yüzen gençlerin sahip oldukları işte o sırlı ‘ilgi’den başka bir şey değil. Öyle diyorlardı ya, kapıdaki köpek bile ‘ilgi’den anlıyor. 

“İlgisiz” kalmayın.

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnaf bankadaki parasına erişemiyor

    Çiftçi: Devlet tefeci gibi

    Bu kafayla Türkiye’de işler kötüye gider

    Yargıya talimat vermeyen bir yürütmeye ihtiyaç var

    'Bütçe açığı vatandaşın omzuna yükleniyor'

    İran, doğu sınırına 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edeceğini açıkladı

    İzmir'in Foça, Urla ve Bayındır ilçelerinde yangın çıktı

    Fransa'nın güneyinde elektrik kesintisi alarmı

    Pentagon'da görev yapan gazetecilere erişim ve dolaşım sınırlaması getirildi

    İsrail, Gazze'deki 10 hastane ve kliniğe daha saldırdı

    Ukrayna: Rus ordusunun füze ve İHA saldırılarında 11 kişi öldü ve 31 kişi yaralandı

    DSÖ: Gazze’ye merhamet gösterin

    Marmara’nın yüzde 93’ü tehdit altında

    Cumhuriyet bize ne kazandırdı?

    İsrail’e karşı uluslararası red yayılıyor

    'Yok yılı olabilir'

    İslamofobi ile mücadele edilmeli

    'Bunun adı modern işkence'

    "Starmer, Lammy, saklanamazsınız; sizi soykırımla yargılayacağız"

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Altı yaşında nikâh mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Yeni Asya, umum Nur Talebeleri adına konuşabilir
    Genel

    Yargıya talimat vermeyen bir yürütmeye ihtiyaç var
    Genel

    Bu kafayla Türkiye’de işler kötüye gider
    Genel

    Esnaf bankadaki parasına erişemiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hakikî tarihin şahitliği
    Yeni Asya'dan Size

    Hayat bir faaliyettir
    Genel

    Çiftçi: Devlet tefeci gibi
    Mehmet KARA

    27 Mayıs: Demokrasiye kara leke

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.