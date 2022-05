Yenilenmeyen kurur

Nefes nefes yenilenir hayat. Rıza, adım adım kazanılır. Namaz namaz örülür Cennet. Ve insan yenilenerek insanlaşır.

Yenilenmek bir kanun gibi, her şey yenilenince güzelleşir; yenilenmeyen eskiyip söner, tükenir, çekilir hayattan. Her nefes bir yenilenme, her adım bir ilerleme; ilerlemeyen durur, donar, biter.

Her gün yeniden doğmaktır yaşamak. Yaşayan, eskimez; doğmayan, ölür.

Okumak yenilenmektir. Okuyunca bütün varlık bir ağa dönüşür. İlimler zemin bulur. Okumamak ise, körelmek, kurumaktır, yok olmaktır.

Görüşmek, güzeldir. Yeni hatıralar, yeni simalar kazanır insan. Çeşit çeşit hizmet arkadaşları, çocuk oyun arkadaşları bulur kendine. Yalnızlıktan kurtulur. İnsan insana dayanarak alem yaşanır hale gelir. Görüşmeden, konuşmadan insan insanlaşamaz, sosyalleşemez.

Düşünmek; derinleştirir insanı. İnceltir, nazikleştirir. Kök salar, sağlamlaşır; yeşerip, çiçek çiçek meyveye durur düşünerek insan. Güzel düşünmek güzelleştirir. Kelime kelime, nefes nefes inşa olur insan. Düşünmeyen yerinde sayar, yüzeyde kalır, kabalaşır; insanlıktan çıkar, çirkinleşir.

Sevmek, özgürleştirir insanı. Genişlendirir hayatı. Her varlığın anlamını sunar insana. Farklı varlıklardan, rengarenk anlamlı desen oluşturur. Sevmemek köreltir, daraltır hayatı. Varlık üzerindeki anlamları siler, yok eder. Bir anlamsızlık içine düşer insan. Sevmeyen nefes nefes boğulur, ölür, yok olur.

Görüşerek tanışır insan. Konuşarak gelişir her bir varlıkla bağlar. Bir kuşatılmışlık, şefkatle bir sarılmışlık içinde bulur kendini. Her insanın bir boşluğu doldurduğu, binler esmaya dönüştüğü insanı, varlığı sevince anlaşılır.

Evet, yenilenme bir kanun gibi duruyor hayatta. Okumak, sevmek, görüşmek, düşünmek güzelleştiriyor hayatı. Okumadan, sevmeden, görüşmeden, düşünmeden gelişemez insan.

Rızası Rabbimizin, yenilenerek kazanılır. Her ibadet yenilenmektir. Her namaz miraçtır kulun Rabbiyle. Ve her namaz yeniden kılınır. İnsan yenilenir.