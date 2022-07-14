"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İman hizmeti ve hayat

Selahattin KONYALIOĞLU
14 Temmuz 2022, Perşembe
Dine ve mukaddes değerlere hizmet Risale-i Nurdaki kural, kaide ve prensiplere bütünü ile uymayı gaye edinmek ile olur.

İman hakikatlerinin temeli olan, Tevhit, Nübüvvet, Haşir, İbadet ve adalet kavramlarını ikna ile tebliğde müspet ilimlerle dini ilimleri mezc ederek, akıllara, kalplere, gönüllere yerleştirmek, Rıza-ı İlahiyi kazanmak için iman hizmetinde bulunmak, asrımızda büyük önem arz etmektedir. Gayretlerin sonucunda, neticeyi Cenab-ı Allah’a bırakmak elzem ölçümüzdür.

Günlük siyaset ile yoğunlaşmadan, hakikat yolunda demokratlara nokta-i istinad olmak görevlerimizdendir. Din namına siyaset anlayışı ve siyasi konularda dini tekeline alma düşüncesi, İslamiyete ve dindarlık anlayışına zarar vermektedir. Din kimsenin inhisarında değildir. Siyasetin kökünde tarafgirlik anlayışı olduğundan, din adına siyaset yapmak, dindar olmayan insanları karşı tarafa alacağından, oluşan kutuplaşma sonucunda diğer yapıların dinden uzaklaşmasına sebep olmaktadır.

Üstadımız, toplumun %60-70 i tam mütedeyyin olmadığı sürece, din namına siyaset yapılmaması gerektiğini ifade etmiş, bu durum olmadığı sürece siyaset-i İslamiye’nin toplumdaki din anlayışına zarar vereceğini anlatmak istemiştir. Günümüzde dini siyasetin yaşattığı bu sıkıntıları görmekteyiz.

Oysaki devlet idaresinin ana kaynakları adalet, liyakat, hüner ve bilgi olmalıdır. Devleti yönetenlerde bu özellikler olmadığı zaman, ayrışma ve kutuplaşma, içsel huzursuzluk ve toplumsal sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Günümüz devlet ve toplumu, demokrasi anlayışı içinde, hürriyet ve adalet kavramaları ile yönetebilir ve idare edebilirsiniz. Bu kavramlar, dini özgürlüklerin yaşanması ve inkişafı açısından da önemli ve gereklidir.

İnsan aciz ve fakir, ihtiyaçları sonsuzdur. Sadakat, istikamet, sebat ve metanet düsturları ile cemaat mensubiyeti sonucunda meşveretin havuzunda enaniyetini eriterek, günlük siyaset boğuşmalarına karşı gelebilir. Ve ancak bu şekilde Allah yolunda kararlılıkla ve kuvvetle devam edebilir.

Cemaat birliğine, dirliğine önem verip, fitne, fesat ve nifaka, su-i zanna ve bozgunculuğa karşı ittihat mukabele etmeliyiz. Birincil vazifemiz olan imani hizmetini esas alıp, Risale-i Nurdan aldığımız dersle müsbet hareketimize devam ederek vazifemiz olan asayişi muhafaza görevimizi yerine getirmeliyiz. İmtihanda olduğumuzu, ihsan-ı İlahi tarafından omuzlarımıza yüklenen vazifemize ihlas ile sahip çıkmalıyız. Ancak bu şekilde, şimdiye kadar olduğu gibi Cenab-ı Allah’ın yardım ve muhafazasına layık olabileceğimizi unutmamalıyız.

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP ilk seçimde gider

    Covid-19’da sert dalga başladı

    “Her şey Erdoğan için” noktasına geldik

    Konut fiyatlarında da Avrupa şampiyonuyuz

    Açlık sınırı 12 bin liradan az değil

    Ağbaba: İşsizlik TÜİK’e göre azaldı, İŞKUR’a göre arttı

    Kâinatın en derin fotoğrafıyla tefekkür saati...

    Çeşme'deki yangın devam ediyor

    Sri Lanka’da bir devrin sonu

    DSÖ’den Kovid-19 kararı

    Maymun çiçeği vakaları 10 bine yaklaştı

    Bayramda trafik kazalarında 31 kişi öldü

    6’lı masanın sonraki buluşması 7 Ağustos’ta

    Almanya'da haziran ayı yıllık enflasyon oranı açıklandı

    Twitter'dan Elon Musk'a dava açma kararı

    İsrail ve Yunanistan'dan ortak tatbikat

    Beyaz Saray'ın eski yetkilisinden 'darbe' itirafı

    Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

    İtalya Başbakanı'ndan 'Rus gazı' açıklaması

    Sri Lanka Devlet Başkanı ülkeyi terk etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AKP ilk seçimde gider
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “YAŞ ihraçları yargıya açılsın” derken, geldiğimiz yer...
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz izdüşümleri
    Ahmet BATTAL

    Devlet, memuru ve siyaset
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İdareciler yanlış yolda
    Genel

    Covid-19’da sert dalga başladı
    Osman ZENGİN

    Muhsin Doğru Ağabey
    Mikail YAPRAK

    Kurbanlar kabul olsun, gönüllere huzur dolsun!
    Ali FERŞADOĞLU

    Kâbe yolları ve ittihad

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.