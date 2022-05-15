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15 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Kutlular Ağabeyi hatırlarken

Selahattin KONYALIOĞLU
15 Mayıs 2022, Pazar
Bediüzzaman Hazretleri’nin, iman davasında “Kâinata değişmem” dediği Zübeyir Ağabey çok önemli; iman davasının içeriklerini tam kavramış; davaya ayna olma durumunda çok gayretli olan müstesna ağabeylerimizdendir.

Kendisini 1970 yılının sonbaharında, bir sabah namazı vaktinde 5 dakika görme fırsatım oldu. Ona muhabbetim, hürmetim ölünceye kadar devam edecektir.

Zübeyir Ağabeyin, Yeni Asya gazetesinin kurulmasında Nur ağabeyleriyle istişarelerinin ve gayretlerinin çok önemli bir yeri vardır. Kutlular Ağabeyin yetişmesinde müstesna yeri olan ağabeylerimizdendir. Onların ruhlarına binlerce rahmetler olsun, mekânları cennet olsun.

Rahmetli Kutlular Ağabeyin darbecilere karşı sözleri, taviz vermeyişi unutulmayacaktır. Kendisine gönderilen gizli hafiyelerin maddî tekliflerine (“Filan gruba, filan cemaate karşı birlikte çalışalım”) karşı: “İhtilaflı olduğumuz konular olsa dahi netice itibariyle onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Biz anlaşmazlıklarımızı aramızda çözeriz. Siz elinizi içimizden çekin, karışmayın” diyerek onların tekliflerini reddediyor. “Onlar hakkında benden bir söz alamazsınız” deyip müspet tavrını göstermiştir. Kutlular Ağabey Zübeyir Ağabey gibi, hizmet arkadaşlarını korudu ve onların hepsine sahip çıktı. Gizli hafiyelerin tekliflerine karşı: “Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez” kuralıyla hizmetin ve cemaatimizin izzetini ve itibarını korudu. 

Mehmet Kutlular Ağabeyin hakkın, hakikatin yanında duruşunun karşılığında çok sevdiği yavrusuna tuzak kurmuşlardır. Ama Allah katındaki mükâfatı hayalimizle ölçülemeyecek derecede büyüktür. Kendisine ve dava arkadaşlarına rahmetler olsun. Makamın cennet olsun aziz ağabey... Sen manevî cihadın en büyüğünü yaptın. 

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