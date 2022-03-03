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3 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

YENİ ASYA’nın 53. yılı dolayısıyla düşüncelerim

Selahattin KONYALIOĞLU
03 Mart 2022, Perşembe
Asrımızın mütefekkiri, müceddidi Bediuzzaman Said Nursî Hazretleri’nin manevî vazifeli te’lifi olan Risale-i Nur dâvâsını tanıtan, bu meşrebte müsbet hareketi bütün ölçüleriyle gösteren, iman Kur’ân dâvâsının, meşrebinin ana direği olan, asrın idrakine sunan,

insanın acizliğini, fakirliğini, binler ihtiyaçlar içinde olduğunu, en mükemmel şekilde yaratılan, şahs-ı manevî huzurunda enaniyetini eritme hakikati ile dâvâda marifetullah, muhabbetullahla sadâkati, sebat-i istikameti, metaneti hizmet aşkıyla, gerçek cumhuriyete, demokrasi, temel hak ve hürriyetleri, din ve vicdan hürriyetlerine adalete bağlılıkla; Zübeyri çizgisini, Mehmet Kutlular Ağabeyin taviz vermeyen harika idareciliğiyle, Bekir Berk Ağabeyin hukukta eğilmeden dik duruşuyla, kahraman yazarlarıyla birçok badireleri atlatarak bugünlere gelen önce haftalık İttihad, devamı 53 yıllık tarihe şaheserler kazandıran Yeni Asya Gazetemizle kıyamete kadar müsbet yayın hayatına devam ettirmesini Cenab-ı Allah’tan duâ ve niyazlar ediyorum.

Risale-i Nurlar’da Cenab-ı Mevlâ’nın isim ve sıfatlarının yansımalarının, ağaçlar, bitkiler, çiçekler, çekirdekler, tohumlar, arılar, teneffüs ettiğimiz hava, su, kamer, güneş ve yıldızlar, temaşa ettiğimizde harika durumları, ağaçlar ve bitkilerle insanlar arasındaki alış verişi yani fotosentezi, insan makinesinde kandaki oksijen sayesinde 100 trilyon hücrenin vazifesi, kalbin, karaciğerin, akciğerlerin, midenin, böbreklerin çalışmasındaki incelikleri tefekkür ettiğimizde Allah’ın sonsuz ilim, irade ve kudretinin her şeyi kuşattığını, her an yaratılanları, vazifelerini bitirenlerin yerlerine yenilerinin yaratılması, isim ve sıfatların kendimizde yansıması ile insanın imanla bâkileştiğini düşünerek, tefekkür ederek, kulluğumuzu kuvvetlendirerek, dünyamız böyle tahkikî imanla dünyevî saadete namzet olmak, insan için büyük nimet saadet olduğu izahtan vârestedir. 

Üstadın dediği gibi, ‘İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Hakikî imanı elde eden kâinata meydan okuyabilir.’ İnşallah son nefese kadar böyle bir imanla ahirete kabre göçeriz. İmanla her varlığın lüzumsuz yaratılmamış olduğunu da idrak etmiş oluyoruz.

İmana bu duygu ve düşünceleri kazandıran, dâvâmızın lâhikaları olan, hayatımıza sonsuz renkler kazandıran, dâvâmızın olmazsa olmazı olan, hayatımızın bir parçası, şahs-ı manevî kuvvetiyle neşriyatına devam eden yılmaz Yeni Asya Gazetemize binler teşekkürler. 53 yaşı kutlu olsun. Maddî ve manevî desteğimizle kıyamete kadar yolu açık olsun. Binler selâmlar… 

(Emekli İlahiyatçı, Öğretmen /Bolu)

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